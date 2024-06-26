Кому месяц принесет богатство, а кому - любовь всей жизни: названы счастливчики июля

Счастливчиков июля всего трое - это Близнецы, Стрелец и Лев. Астролог Влад Росс составил гороскоп на месяц для каждого из них.

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Влад Росс назвал счастливчиков июля - гороскоп 2024 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на июль 2024 года и рассказал, каким знакам зодиака повезет больше всего. Счастливчиков всего трое - это Близнецы, Стрелец и Лев.

Близнецов ждут мечты, фантазии, амурные дела, хорошие знакомства. Перед Львами откроются новые возможности, а Стрельцы встретят любовь всей своей жизни.

Если вам интересно, что будет происходить в любви и отношениях во второй месяц лета, читайте материал: Страсть будет кипеть: любовный гороскоп на июль 2024 от Влада Росса.

Гороскоп на июль 2024 - Близнецы

Как рассказал Влад Росс в интервью Главреду, лучшим советчиком для Близнецов в июле 2024 года будет здравый смысл.

"Нужно положиться на него, если вторая половина предлагает решение проблем, с которым Близнецы не согласны. Именно сейчас представители знака смогут по-новому взглянуть на старые проблемы, сумеют глубже осознать причины и сделать важные выводы. Если Близнецы удержатся от того, чтобы наступить на те же грабли, в их жизни начнётся новая светлая полоса. Июль будет хорошим месяцем и пройдёт под знаком "плюс", - сказал астролог.

Благоприятные дни июля 2024 года для Близнецов: 1, 7, 10, 20, 28.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Близнецов: 23, 27, 29, 31.

Карьера. В первой половине июля у Близнецов будет шанс укрепить свой авторитет в глазах партнёров, дав им ценные деловые советы. Не исключено, что Близнецам на время придётся занять место начальника, особенно если он уйдёт в отпуск. В целом, июль станет для представителей знака урожайным в плане больших идей, планов и проектов.

В конце месяца следует обратить внимание на характер отношений с деловыми партнёрами: вполне вероятно, от некоторых контактов придётся отказаться, поскольку они не приносят выгоду и могут тормозить рабочий процесс.

Деньги. Июль 2024-го у Близнецов будет периодом, благоприятным для финансовых вложений. Некоторые представители знака получат прибыль, вложив деньги в проекты. Возможна также прибыль, на которую Близнецы даже не рассчитывали, деньги материализуются словно из воздуха. Можно играть в лотерею – Близнецов ждут приятные сюрпризы.

Личная жизнь. В июле-2024 отношения Близнецов будут хорошо развиваться, особенно в первой половине месяца. В начале июля некоторым представителям знака предстоит работа с любимым человеком, или же они могут познакомиться на работе со своей второй половиной, возникнет служебный роман.

"Конец месяца – гармоничная пора для семейных пар. Если Близнецы планируют переезд или совместное путешествие, то июль – подходящее время. Могут быть мечты, фантазии, амурные дела, хорошие знакомства", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Здоровье. В начале июля-2024 Близнецы будут слишком раздражительны, и все болезни могут возникать из-за нервов. Потому важно контролировать свои эмоции и поступки. В середине месяца нужно опасаться травм. Конец июля благоприятен для профилактики заболеваний желудка, селезёнки. Полезен будет курс массажа, иглотерапия.

Смотрите гороскоп на июль-2024 для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Гороскоп на июль 2024 - Лев

Июль-2024 у Льва будет насыщен разноплановыми событиями, в основном хорошими. И месяц пройдёт у Льва под знаком "плюс". Обстоятельства будут давать представителям знака много энергии и новые возможности. При этом следует воздержаться от рискованных и непродуманных действий в середине месяца. С дальними поездками и командировками тоже следует быть осторожнее. Появятся хорошие возможности для неожиданного обогащения, особенно ближе к концу июля.

Благоприятные дни июля 2024 года для Льва: 4, 8, 17, 18, 21, 31.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Льва: 6, 11, 16, 19, 26, 27.

Карьера. Лев в июле будет способен справляться своими собственными силами и решать задачи любой сложности. На Льва могут возложить большие полномочия, он может существенно продвинуться в делах фирмы и достичь новых вершин. Но в середине месяца следует быть внимательнее, поскольку может возникнуть напряжённость в отношениях с начальством. Льву нужно больше ездить и общаться, и тогда в конце месяца он сможет добиться грандиозных успехов.

Личная жизнь. Льву в июле-2024 следует воспользоваться теми возможностями, которые может преподнести судьба. Личная инициатива может быть немного скована, но, тем не менее, могут произойти очень хорошие и важные романтические встречи, особенно в 20-х числах июля.

Здоровье. В июле у Льва возможно обострение остеохондроза и радикулита. Нужно избегать физических перегрузок, не злоупотреблять спиртными напитками и кофе, поскольку сердце в жару может дать сбой. Также не стоит загорать и долго находиться на солнце, поскольку велика вероятность возникновения кожных злокачественных образований.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на июль 2024 - Стрелец

Июль 2024 года позволит Стрельцу расслабиться и переключиться на любовь, отдых и творчество. Месяц пройдёт под знаком "плюс". В этот период у Стрельца возможны путешествия и поездки, в том числе зарубежные. Конец июля у Стрельца будет благоприятным временем для бизнеса, выгодных сделок с иностранным партнёрами, инвестициями, торговлей. Только нужно воздерживаться от финансовых авантюр, особенно в середине месяца. Возможно напряжение в личных отношениях Стрельца. После 20 июля Стрелец больше внимания станет уделять семье и дому, потому этот период благоприятен для отпуска и отдыха.

Благоприятные дни июля 2024 года для Стрельца: 2, 5, 7, 12, 23, 28, 31.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Стрельца: 4, 10, 18, 19, 25, 30.

Карьера. В июле у Стрельца появится возможность беспрепятственно реализовать свои замыслы. Появятся хорошие компаньоны, прекрасные наставники. В бизнес Стрельца могут вложить большие деньги, пойдут хорошие финансовые потоки. Стрельцу благоприятно эмигрировать, оформить рабочую визу в другой стране.

Личная жизнь. В июле-2024 удачное расположение звёзд будет сопутствовать Стрельцу почти весь месяц. Он сможет найти любовь всей своей жизни. Погода в доме Стрельца будет тёплой и солнечной на протяжении всего июля. Правда, в начале июля у Стрельца возможны ссоры и недопонимания с детьми. Важно сдерживать свои эмоции, особенно если это подростки.

Здоровье. В июле Стрельцу небезопасно пить много жидкости, особенно спиртного, поскольку могут перегружаться почки – они наиболее уязвимы в этом месяце. Особое внимание следует обратить на ноги. Можно заниматься аквааэробикой, побольше плавать, находиться на берегу моря. В конце месяца запрещены операции, особенно на голове, лице, не стоит также удалять зубы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее Влад Росс рассказал, что можно и чего нельзя делать во второй месяц лета.

Также астролог назвал четыре знака зодиака, у которых начнется настоящая "белая полоса". Им повезет буквально в каждой сфере.

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