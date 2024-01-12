Кому не повезет в 2024 году: 3 знака зодиака столкнутся с неприятностями

Главред расскажет, кому в 2024 году не посчастливится прожить без трудностей.

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3 знака зодиака столкнутся с неприятностями / коллаж: Главред, фото: Pexels, скриншот grebenyk_photo

Эксперты по звездам уже составили гороскоп на 2024 год и рассказали, какие три представителя зодиакального круга сотолкнутся с трудностями в новом году. Астрологи советуют набраться терпения и сохранять позитивный настрой. Мы расскажем, кому не повезет в 2024 году и почему стоит быть готовым к испытаниям.

Гороскоп на 2024 - неприятный сюрприз

К концу месяца Скорпионы заметят, что семейные дела имеют приоритет над карьерой. В настоящее время вы отдаете предпочтение эмоциональной стабильности и равновесию, а это означает, что ваши профессиональные цели временно приостановлены.У вас есть потенциал для получения дохода благодаря инновационным и прибыльным идеям. Однако будьте готовы к возможным сюрпризам в конце года, которые могут нарушить ваши планы.

Гороскоп на 2024 - неспокойный год

Эмоционально этот год может показаться вам немного неспокойным. Недавние события, возможно, тревожный сон или семейные разногласия, оказали значительное влияние на вас и привели к ощущению беспокойства. Вы можете испытать мучительное предчувствие или неуловимую эмоцию, которую трудно определить.

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Гороскоп на 2024 - давление извне

По мере того, как год будет подходить к концу, вы можете почувствовать растущее давление вокруг себя, вызывающее стресс и потенциально нарушающее ваше равновесие. Принятие решений в это время может показаться непреодолимым, особенно если предстоящий выбор не соответствует вашему внутреннему миру.

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