Кому придётся всё менять: Таро-прогноз на новолуние 19 марта для всех знаков

Анна Ярославская
19 марта 2026, 17:35
Следующие две недели изменят всё. Карты Таро раскрыли правду, что принесёт новолуние в марте.
Анжела Перл
Анжела Перл составила Таро-прогноз на новолуние в марте 2026 / скриншот

Вы узнаете:

  • Кого ждет прибыль
  • Перед кем откроются новые горизонты
  • Кому нужно готовиться к приятным событиям

19 марта состоится новолуние в знаке Рыбы. Это последний знак гороскопа, который знаменует завершение цикла. Таролог Анжела Перл опубликовала Таро-прогноз для каждого знака зодиака на своем Youtube-канале. По ее словам, влияние новолуния можно будут почувствовать в течение ближайших двух недель.

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карта: 3 жезлов

Тройка говорит о группе людей из трех человек. Вы ставите перед собой новые цели. Карта означает активность, путешествия, обучение. Возможно, вы уже готовы пуститься в новый путь или начать новый цикл вашей жизни?

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карта: Верховный жрец

Все тайное становится явным. Открываются секреты для вас. Вы начинаете слышать свой внутренний голос, свою интуицию. Вы получите новые знания. Возможно, вы встретите своего учителя.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карта: 4 пентаклей

Вам нужно провести финансовый анализ своего бюджета, распределения денег. В целом, вас ждет финансовая стабильность.

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карта: 4 жезлов

Может быть, вас кто-то пригласит вас на свадьбу или вам сделают предложение. Карта означает партнерство, коллаборацию, праздник, фотосессию.

Раков ждет новое начало в семье, бизнесе или на работе. Не исключена покупка недвижимости.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карта: 8 жезлов

События будут развиваться очень быстро. Может быть, вы полетите куда-то в ближайшие две недели. У вас будет много путешествий, поездок, контактов, посылок.

Гороскоп Таро на новолуние - Девы

Карта: Паж мечей

Паж мечей - это дети и вопросы детей. Возможно подписание каких-то бумаг. Не исключены договоренности. Также карта говорит о студентах, учениках, школе, экзаменах, обучении.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карта: Башня

Башня - это разрушение планов. Все произойдет не так, как вы думаете. Вам нужно будет адаптироваться к новым планам, к новой ситуации.

Возможно, разрушатся ваши иллюзии и ценности. То, что вы считали раньше ценным, теперь будет не так важно. И это может быть неожиданно для вас, как удар молнии.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карта: 8 кубков

Вы вдруг решаете пойти дальше - в другое место. Что-то вас уже не устраивает. Вы примете решение уехать, уйти, поменять работу.

Может быть, вам будет немного грустно сначала, но на самом деле это то, что вам нужно - то чего требует ваша душа. И вы пойдете искать то место, где вы будете наполнены эмоционально.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карта: Рыцарь жезлов

Вас ждет поездка, путешествие. Может, к вам кто-то приедет в гости.

Какая-то ситуация получит развитие. Все станет ясно и очевидно. Также эта карта говорит о движении вперед. Вам станет понятно, в каком направлении двигаться. Появится четкий план.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карта: 6 кубков

Радостная карта. Вы будете проводить время в приятной компании друзей, которых вы хорошо знаете. Может быть, это приятное сообщение или радостное время с детьми. Может, вам кто-то напишет очень приятное сообщение или сделает комплимент, пришлет подарок или цветы.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карта: Маг

Вы - маг и волшебник в своей жизни. Пора делать первый шаг. Если вы боялись раньше или не решались, то сейчас самое время сделать этот первый шаг заявить о себе, показать себя, свои таланты, умения и навыки.

"Действуйте! Пишите сами сценарий своей жизни", - призвала таролог.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карта: 9 пентаклей

Это финансово очень хорошая карта. Рыб ждет прибыль. Вам хватит денег на все, что вы хотите.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 19 марта 2026 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Трамп считает Лукашенко своим "хорошим другом" и снимает часть санкций

Трамп считает Лукашенко своим "хорошим другом" и снимает часть санкций

18:21Мир
США дали Украине сигнал насчет переговоров — какое условие для завершения войны

США дали Украине сигнал насчет переговоров — какое условие для завершения войны

17:59Война
Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

17:11Война
Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Алла Борисовна знает: в РФ раскрыли правду о "тайной" жизни Галкина

Алла Борисовна знает: в РФ раскрыли правду о "тайной" жизни Галкина

19:10

Денисенко рассказал, как конфликт вокруг Ирана влияет на мировую политику и переговоры

19:09

Штрафы и полиция — почему в Испании нельзя делать ремонт, объяснение удивитВидео

18:47

Черешня перестанет "лысеть": метод обрезки, который удваивает количество плодовВидео

18:41

Чака Норриса срочно госпитализировали из-за неотложной медицинской ситуации

18:32

Разведка узнала планы РФ о новом наступлении: полковник назвал направление атаки

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
18:31

Кейт Миддлтон выгуляла любимые туфли Керри Брэдшоу

18:30

Девушка назвала неожиданный плюс "некрасивой" внешности: может помочь

18:21

Трамп считает Лукашенко своим "хорошим другом" и снимает часть санкций

18:16

Вышло в свет переиздание книги "Магда" Сай-Боднара: в сети делятся впечатлениями

17:59

США дали Украине сигнал насчет переговоров — какое условие для завершения войны

17:58

Тест на IQ: нужно найти 4 отличия на картинке мальчика на велосипеде за 12 с

17:56

Дороже - не всегда лучше: правда о жирности сливочного масла

17:48

Деревня, где время остановилось: почему люди ушли и больше не вернулись

17:45

Главный секрет свежести: одни трюк с салфеткой спасёт продукты в холодильникеВидео

17:45

Чем пахнет Наталка Денисенко: духи для легкости и солнечного настроенияВидео

17:35

Кому придётся всё менять: Таро-прогноз на новолуние 19 марта для всех знаковВидео

17:20

"Богачи будущего": эксперт сказал, какие профессии останутся вне власти ИИ

17:19

Солнце и тепло на паузе: в Тернопольской области задержится облачная погода

17:11

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

16:48

Важно сделать весной: один ингредиент спасает от мух и личинок в мусореВидео

16:45

Резкий рост цен на АЗС: будет ли новое подорожание и чего ждать украинцамВидео

16:31

РФ хочет запускать ракеты Х-101 без самолетов: украинцев предупредили о новой угрозе

16:27

Мокрый снег с дождем налетит на Львовщину: когда погода резко изменится

16:10

Жизнь забурлит новыми красками: три знака зодиака окажутся на вершине счастья

16:09

"Прекрасный мужчина": Леся Никитюк раскрыла своего "сводника"

15:53

Россия усилит давление: военный удивил прогнозом о сроках окончания войны

15:53

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценноеВидео

15:43

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

15:20

Зачем водители заворачивают ключи от машины в фольгу: объяснение удивит многих

15:11

"Никогда не мог ненавидеть": 100-летний голливудский актер назвал секрет долголетия

15:10

Секретный трюк садоводов перед посадкой заставляет цветы расти быстрее

14:59

"Живу в молчании": Лина Костенко впервые за долгое время высказалась стихом

14:57

Гороскоп Таро на завтра 20 марта: Раку - признаваться, Льву - не останавливаться

14:56

Цена уже под 100 гривен: в Украине рекордно дорожает один продукт

14:52

В воздух взлетели топ-цели в Крыму и еще в двух областях: Генштаб раскрыл детали

14:13

Семья бежала из дома: их терроризировали "неизвестные чудовища"

14:11

Зачем опытные хозяйки дают тесту "отдохнуть" - важная хитрость

14:08

Ищут замену Starlink: в ISW раскрыли новую опасную тактику РФ с дронами "Молния"

14:05

Что вытеснит черный из гардероба: какой цвет станет новой базой

14:02

Блеск без разводов за копейки: чем отмыть лобовое стекло авто до идеалаВидео

13:44

Почему 20 марта нельзя завидовать и осуждать других: какой церковный праздник

13:43

Оккупантов выбили из нор: бойцы ГУР провели успешную операцию на Запорожье

13:30

"В машину влетело": Андрей Джеджула с ребенком попали в ДТПВидео

13:25

Новые заморозки атакуют Полтавщину: синоптики назвали дату изменения температуры

12:58

Не только "Такси" и "Перевозчик": лучшие фильмы Люка Бессона

12:52

Орбан готов поддержать Украину, но есть одно условие: чего хочет Венгрия

12:46

Шикарный весенний салат, который готовится 5 минут — рецепт без заморочек

12:45

Путин "исчез" из Кремля после ликвидации Хаменеи: СМИ раскрыли причину

12:45

Иглесиас похвастался фото взрослых детей от Курниковой

12:41

День весеннего равноденствия 20 марта: что обязательно нужно сделать в этот день

