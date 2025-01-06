"Конец войны предрешён": астролог рассказал, что ждет Украину в 2025 году

Годы Змеи для России всегда заканчивались устранением лидеров и переворотами.

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Когда закончится война - астролог дал ответ / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, instagram.com/vlad_ross

Вы узнаете:

Что в 2025 году ждет Россию

Чем и когда закончится война в Украине

2025-й будет годом Змеи, а годы Змеи всегда были наихудшими для России. В такие годы там всегда происходят потрясения и трансформации, в частности, революции.

Об этом в эксклюзивном интервью Главреду заявил астролог Влад Росс.

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По его словам, годы Змеи в России отмечены устранением лидеров.

"Так, например, в 1953 году был уничтожен Сталин. Хрущёва сняли в 1964-м, непосредственно перед началом года Змеи. В 1977 году хотели снять Брежнева, но оставили, поскольку по факту на тот момент он уже ничем не управлял, на деле же всю власть перехватил Андропов. 1989 год тоже был годом Змеи, и тогда произошло падение Берлинской стены, а также состоялся вывод войск из Афганистана после 10-летней войны. Сейчас есть все основания ожидать, что Россия точно так же, как и в Афганистане, сделает "жест доброй воли" и после 10 лет войны в Украине выведет свои войска с нашей земли", - говорит астролог.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Также Росс абсолютно уверен, будет отмечен яркими событиями – произойдёт переворот в Москве, в результате которого власть захватит одна из "башен Кремля".

"Скорее всего, это случится в марте или сентябре в период коридоров затмений", - уверяет астролог.

По его словам, сейчас Россия пытается договориться с Украиной на своих условиях, но это не устраивает нас.

"Если мы уговорим Трампа не идти на капитуляцию Украины и дать хотя бы год, украинцы смахнут всех врагов со своих территорий в ближайший же год. Воевать России будет некем, разве что северным корейцами. Я считаю, что конец войны предрешён, и победа Украины неотвратима. 2025-й точно станет годом победы Украины", - подытожил астролог.

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