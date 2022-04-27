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Крах Путина и отступление рашистов: ВСУ готовят оружие расплаты – неожиданный прогноз таролога

27 апреля 2022, 02:25

Войскам России в ближайшее время придется отступать, прогнозирует Елена Бюн.

война
/ Facebook/GeneralStaff.ua

Карты показывают ясное осознание кремлевской верхушкой того, что их план провалился и что победы в Украине им не видать, заявила таролог Елена Бюн.

В своем прогнозе она подчеркнула, что власти РФ попытаются хоть как-то сохранить российскую армию, помочь ей уцелеть в Украине. Не исключены попытки неудачных переговоров.

"Все обстоятельства в ближайшее время будут складываться против правительства России, к тому же произойдут очень плохие для него события. Когда все вместе взятое поставит Россию в безвыходное положение, произойдет крах власти, огромные серьезные потери (это касается армии, которая сейчас в Украине)", - отметила эксперт.

Таролог добавила, что при этом будут сделаны поиски путей договориться с Украиной, в связи с чем четко прослеживается попытка достичь перемирия.

"Но это своеобразный "ход конем", чтобы выйти из сложной ситуации. Это им не удастся. В любом случае, их войскам в ближайшее время придется отступать. Благодаря продуманным действиям ВСУ, в Украине их ждет "закат" — скорбь и большие потери живой силы и техники. Это будет четко означать проигранный бой, поражение в войне. Кроме того, в ближайшее время в правительстве России произойдут коренные изменения. ВСУ готовят "сюрприз" для оккупантов (что-то очень мощное и яркое), который приведет к масштабным потерям как техники, так и военных" – резюмировала Бюн.

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Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус спрогнозировал, что в ближайшей перспективе ход боевых действий в Украине будет характеризоваться усложнением.

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Владимир Путин война России и Украины
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