"Прогнозы не очень хорошие": на Зеленского готовят покушение, таролог назвала сроки

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Ситуация в мае станет гораздо спокойнее, президента Владимира Зеленского ожидают хорошие новости, заявила известный таролог Елена Бюн.

Она прогнозирует, что Украину будет ждать поддержка как внутри страны, так и извне, кроме того ожидается финансовая помощь для страны.

Вместе с тем эксперт не исключила, что главу государства захотят "впутать в какую-то ложь, но благодаря своей интуиции он сможет понять это и не даст себя обмануть". Она не исключила, что это будет касаться договоренностей об окончании войны.

"К сожалению, вижу, что Россия готовит новое покушение на жизнь Владимира Зеленского. Но на этот раз очень подробно… И человек, с которым будет находиться президент рядом, может серьезно пострадать. Либо какой-то близкий человек, либо телохранитель… У Зеленского есть шанс выжить, а вот у этого человека прогнозы не очень хорошие…", - говорит таролог.

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Бюн добавила, что в мае будет еще одно нашумевшее дело — привлечь к ответственности человека, совершившего в Украине тяжкое преступление. Поэтому вполне вероятно, что в случае мести он или его окружение могут начать готовить покушение на руководителя государства.

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Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус спрогнозировал, что в ближайшей перспективе ход боевых действий в Украине будет характеризоваться усложнением.