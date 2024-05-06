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Крутят, как захотят: 4 знака зодиака, которые считаются величайшими манипуляторами

Сергей Кущ
6 мая 2024, 09:44
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Некоторые знаки зодиака абсолютные мастера манипулировать людьми.
Манипуляторы среди знаков зодиака
Манипуляторы среди знаков зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Не секрет, что каждый знак зодиака имеет свои особенности характера. Некоторые из них отличаются особым умение управлением другими людьми.

Близнецы

Не верьте ни единому их слову или, по крайней мере, относитесь ко всему, что они говорят, с большой долей осторожности. Близнецы очень часто действительно верят в искренность своих намерений, но проблема в том, что они быстро меняют свое мнение.

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Рак

Они точно знают, что сказать с нужной долей эмоций. Раки любят получать то, что хотят, и нет ничего, на что они не пойдут ради достижения своей цели, какой бы кратковременной она ни была. Они абсолютные мастера манипулировать словами и слезами.

Лев

Львы - самовлюбленные нарциссы, поэтому они убеждены, что каждый хочет именно того, чего хочет он. Поэтому они будут пытаться манипулировать человеком, чтобы он делал исключительно то, что им хочется, и убеждать его, что другие идеи просто хуже.

Водолей

Им нравится наблюдать за тем, как кто-то влюбляется в них, а получив желаемое, они теряют интерес и ищут что-то новое. Если они заметят, что вы теряете интерес, то с легкостью будут манипулировать вами, заставляя вернуться к "правильному" пути.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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