УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Кто создан для поста директора: астролог назвал знак Зодиака

1 декабря 2020, 18:26

Представители земного знака Зодиака наверняка хорошо проявят себя в менеджменте, поделился эксперт.

Астролог спрогнозировал, что неплохие директора могут получиться из Козерогов – Гороскоп Козерог 2020
Из Козерогов могут получиться неплохие директора, спрогнозировал астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп для Козерога и спрогнозировал, что из представителей этого знака Зодиака могут получиться неплохие директора.

Козероги наверняка будут хороши в менеджменте, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, есть ряд сфер деятельности, в которых представители этого знака Зодиака могут лучше всего проявить себя.

"…Наилучшие сферы деятельности для Козерога – это сферы финансов, банковское дело, недвижимость и строительство… из Козерога может получиться неплохой директор", – сказал астролог.

Знак Зодиака Козерог

Всего есть 12 знаков Зодиака. Козерог – один из трех земных знаков.

Козерогами считаются люди, которые родились с 22 декабря до 19 января.

Влад Росс гороскоп Козерог
Сейчас вы просматриваете новость «Кто создан для поста директора: астролог назвал знак Зодиака». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19 Одному знаку Зодиака в декабре светит несказанный фарт – астрологОдному знаку Зодиака в декабре светит несказанный фарт – астролог Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение аурыГороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры Гороскоп на полнолуние и затмение 30 ноября 2020: кому сулят утреннюю удачуГороскоп на полнолуние и затмение 30 ноября 2020: кому сулят утреннюю удачу Гороскоп на декабрь-2020: Скорпион будет топ-лузером, а Весы ждет супер-месяцГороскоп на декабрь-2020: Скорпион будет топ-лузером, а Весы ждет супер-месяц
Следующий материал

Последние новости

19:14
Украину атакуют морозы: народный синоптик назвал даты
19:10
Как будет работать транспорт во время локдауна​: Степанов рассказал детали Видео
19:05
Данилов рассказал, как уберечься от коронавируса и укрепить иммунитет Видео
18:55
Как избавиться и предотвратить появление растяжек: врач назвала способы Видео
18:53
Компания LG запускает приложение LG Catalogue новости компании
Реклама
18:49
Клава Кока, Little Big и Morgenshtern - в Украине больше всего слушают исполнителей из РФ Видео
18:43
Два локдауна в Украине: инфекционист сделал тревожный прогноз Видео
18:37
СБУ проверяет исполнение депутатами на Закарпатье гимна Венгрии Видео
18:36
Степанов поведал, будет ли Кабмин рассматривать вопрос локдауна 2 декабря
18:35
Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 888
18:27
В предверии Нового года выбираем подарки на Год Быка 2021: идеи Видео
18:26
Кто создан для поста директора: астролог назвал знак Зодиака
18:19
Гороскоп на 2 декабря для всех: мощный союзник и моментальная любовь Видео
18:08
Диетологи предупредили, чем опасны мандарины Видео
18:06
В России допустили обострение конфликта в Приднестровье Видео
18:01
Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт от эксперта
18:01
Компания Xiaomi выпустила стильную и бесшумную мышку по приятной цене
17:52
Веганские диеты связали с опасным заболеванием Видео
17:47
Окружение Лукашенко после российской вакцины валит Covid-19 Видео
17:36
Юлия Санина высказала свои впечатления от шоу Танці з зірками
Реклама
17:27
Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея
17:27
Протестующие заблокировали нардепов в Раде: началась драка Видео
17:07
Диетолог рассказала, сколько нужно пить чая, чтобы прожить дольше Видео
17:06
В Украине бесплатно отдают конфискованный самолет Ан-2
17:01
Врач раскрыл натуральные способы увеличения тестостерона и улучшения качества секса Видео
17:00
В ОДКБ отреагировали на ситуацию в Нагорном Карабахе Видео
16:40
Когда спад эпидемии коронавируса в Украине: астролог назвал период
16:37
У Лаврова рассказали, пойдет ли Москва на диалог с Молдовой по поводу миротворцев
16:26
Настя Каменских снялась в шоу Маска
16:25
"Это правда, 100%": источник раскрыл дату презентации Silent Hill для PS5
16:12
Восстановление после коронавируса: как тренировать легкие Видео
16:05
Кравчук назвал главную цель Путина и России на Донбассе Видео
15:58
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
15:56
В СНБО озвучили сроки вакцинации от коронавируса в Украине
15:49
Появилась дата начала съемок фильма Соник в кино 2
15:41
У Зеленского заявили о тотальном локдауне в Украине и назвали сроки Видео
15:30
В моду на зиму 2021 пришли загадочные и теплые юбки - фото Фото Видео
15:24
Один знак Зодиака ждет суперовый декабрь 2020 – астролог Видео
15:15
Алиев посоветовал Франции отдать армянам Марсель Видео
15:14
Геймеру пришлось перепродать PS5 после того, как его жена узнала, что это не очиститель воздуха
Реклама
15:13
Посол Украины распек Бундестаг из-за Голодомора
15:06
В Москве рассказали о причине самоубийства охранника Путина
15:03
Украину заметет снегом и скует гололедом – синоптик Видео
14:46
Врач назвал ужасные последствия коронавируса Видео
14:38
Обезболивающая еда: эти продукты могут помочь при менструальной боли Видео
14:30
В Германии прояснили вопрос строительства Северного потока-2 Видео
14:27
Рианна встречается с A$AP Rocky
14:12
Верховная Рада отложила введение кассовых аппаратов для ФОПов Видео
13:54
Полковник назвал условие подвижек по Донбассу
13:50
"Очень интимно": Оля Цибульская в прозрачном белье завела развратным фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять