Кто создан для поста директора: астролог назвал знак Зодиака

Из Козерогов могут получиться неплохие директора, спрогнозировал астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп для Козерога и спрогнозировал, что из представителей этого знака Зодиака могут получиться неплохие директора.

Козероги наверняка будут хороши в менеджменте, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, есть ряд сфер деятельности, в которых представители этого знака Зодиака могут лучше всего проявить себя.

"…Наилучшие сферы деятельности для Козерога – это сферы финансов, банковское дело, недвижимость и строительство… из Козерога может получиться неплохой директор", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс предупредил, что у Козерогов до ужаса разрушительный гнев, им они лупят в одну точку.

Астролог добавил, что представители этого знака Зодиака стараются не выражать гнев до того момента, пока их не переполнит злость.