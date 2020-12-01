Кто создан для поста директора: астролог назвал знак Зодиака

Представители земного знака Зодиака наверняка хорошо проявят себя в менеджменте, поделился эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп для Козерога и спрогнозировал, что из представителей этого знака Зодиака могут получиться неплохие директора.
Козероги наверняка будут хороши в менеджменте, рассказал эксперт Главреду.
По словам собеседника, есть ряд сфер деятельности, в которых представители этого знака Зодиака могут лучше всего проявить себя.
"…Наилучшие сферы деятельности для Козерога – это сферы финансов, банковское дело, недвижимость и строительство… из Козерога может получиться неплохой директор", – сказал астролог.
- Ранее Влад Росс предупредил, что у Козерогов до ужаса разрушительный гнев, им они лупят в одну точку.
- Астролог добавил, что представители этого знака Зодиака стараются не выражать гнев до того момента, пока их не переполнит злость.
Знак Зодиака Козерог
Всего есть 12 знаков Зодиака. Козерог – один из трех земных знаков.
Козерогами считаются люди, которые родились с 22 декабря до 19 января.
Автор: Екатерина Присяжнюк