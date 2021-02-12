"Лихость не сойдет с рук": астролог назвала самый напряженный период марта

Василиса Володина поделилась, что 18-28 марта будут наиболее напряженные дни / instagram.com/vasilisa.volodina

Российский астролог Василиса Володина составила гороскоп на март 2021 года для всех знаков Зодиака и предупредила, что с 18 по 28 марта будут самые напряженные дни.

Возможны досадные недоразумения, травмы, поэтому водители и любители острых слов должны быть предельно осторожны – лихость может не сойти с рук, рассказала эксперт в видео, опубликованном на ее странице в Instagram.

Володина добавила, что в напряженный период могут возникнуть проблемы в связи с ленью, халатностью, неразберихой и путаницей.

"…это время, которое чревато не только конфликтными ситуациями или какими-то досадными недоразумениями, оно может быть и травмоопасным тоже, поэтому все водители, ...а также те, кто очень любит острое словцо, должны быть… предельно осторожны, потому что лихость в это время может не сойти вам с рук…", – предупредила эксперт.