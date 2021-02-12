УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

"Лихость не сойдет с рук": астролог назвала самый напряженный период марта

12 февраля 2021, 05:27
Прослушать новость
Остановить

С середины месяца наступят напряженные дни, предупредила Володина.

Астролог поделилась, что 18-28 марта будут наиболее напряженные дни
Василиса Володина поделилась, что 18-28 марта будут наиболее напряженные дни / instagram.com/vasilisa.volodina

Российский астролог Василиса Володина составила гороскоп на март 2021 года для всех знаков Зодиака и предупредила, что с 18 по 28 марта будут самые напряженные дни.

Возможны досадные недоразумения, травмы, поэтому водители и любители острых слов должны быть предельно осторожны – лихость может не сойти с рук, рассказала эксперт в видео, опубликованном на ее странице в Instagram.

Володина добавила, что в напряженный период могут возникнуть проблемы в связи с ленью, халатностью, неразберихой и путаницей.

"…это время, которое чревато не только конфликтными ситуациями или какими-то досадными недоразумениями, оно может быть и травмоопасным тоже, поэтому все водители, ...а также те, кто очень любит острое словцо, должны быть… предельно осторожны, потому что лихость в это время может не сойти вам с рук…", – предупредила эксперт.

Василиса Володина Гороскоп на март
Сейчас вы просматриваете новость «"Лихость не сойдет с рук": астролог назвала самый напряженный период марта». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гороскоп на 8 февраля для всех: кого атакуют критические ситуации, а кто будет счастливчикомГороскоп на 8 февраля для всех: кого атакуют критические ситуации, а кто будет счастливчиком Гороскоп на 11 февраля для всех: резкий деловой прорыв и наказание за игнорГороскоп на 11 февраля для всех: резкий деловой прорыв и наказание за игнор Гороскоп на 10 февраля для всех: жизненный перелом, дорогие грехи и деловая карусельГороскоп на 10 февраля для всех: жизненный перелом, дорогие грехи и деловая карусель Гороскоп на 9 февраля для всех: два главных врага и успешная операцияГороскоп на 9 февраля для всех: два главных врага и успешная операция Восточный Новый год: как и когда встречать, и что он принесет УкраинеВосточный Новый год: как и когда встречать, и что он принесет Украине
Следующий материал

Последние новости

05:27
"Лихость не сойдет с рук": астролог назвала самый напряженный период марта
05:04
Ядовитая команда ФСБ: отравители Навального причастны к еще одному покушению – Bellingcat Видео
04:26
Когда йогурт полезен, а когда – портит фигуру и кожу Видео
03:50
Эксперт объяснила, почему протесты из-за Навального не сокрушат систему Путина Видео
03:16
Эксперт раскрыл причину нового поражения России от Украины в ситуации с Донбассом Видео
Реклама
02:41
Во Львове один донор спас четырех человек Видео
02:10
Где в квартире лучше всего заниматься сексом: совет экспертов
01:36
Гороскоп на 12 февраля для всех: конец личных проблем и условие для любовного успеха Видео
00:57
Врач рассказал о коварной опасности меда Видео
00:48
Экономист объяснил, почему накопительная система пенсий в Украине - это плохая идея Видео
00:19
Знаменитая украинская дизайнерка обнажилась в снегу
00:17
Ермак заявил о срыве переговоров по Донбассу и назвал главную причину Видео
11 февраля, четверг
23:55
Что нужно знать о боли в груди при наклоне вперед и когда бежать к врачу Видео
23:37
Синоптики предупредили о свирепом морозе на выходных в Украине Видео
23:15
Схождение лавины на Львовщине оказалось фейком Видео
22:59
Медик перечислил группы риска, которые могут повторно заразиться коронавирусом
22:37
Зеленский высказался о "друзьях из Америки" и Донбассе
22:23
Кравчук назвал цели России на заседании Совбеза ООН по Донбассу Видео
22:14
Ученые назвали пять решительных шагов, чтобы избавиться от вредной привычки Видео
22:09
Der Spiegel в лютые морозы вспомнил Гоголя и украинские вареники Видео
Реклама
21:56
Синоптик предупредила украинских аграриев о серьезных проблемах с урожаем
21:33
В Китае на "голубом огоньке" исполнили гопак под видом русского танца Видео
21:32
Вагинальное здоровье: что нужно знать в 20, 30, 40 и 50 лет Видео
21:30
Минздрав утвердил рекомендации по вакцинации от коронавируса
21:27
Эксперты объяснили рост рейтингов Порошенко и ОПЗЖ
21:04
Президент отшутился о возможности закрытия канала НАШ
20:57
В ЕС рассказали, когда снимут санкции с России за агрессию против Украины Видео
20:55
Диетолог назвала причину волчьего аппетита Видео
20:34
Зеленский озвучил причины большого обострения войны на Донбассе Видео
20:31
Rockstar приготовила подарки для всех игроков GTA Online и Red Dead Online Видео
20:30
СМИ узнали, кто заставил министра Малюську встать на сторону рейдеров "Столичного"
20:25
В Украине лавина завалила международную трассу Видео
20:12
Кравчук открыто прошелся по России на заседании Совбеза ООН Видео
20:08
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
19:52
Комаровский поведал, нужно ли отказываться от грудного вскармливания при COVID-19
19:42
Китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп Видео
19:37
Одна из лучших игр Telltale Games скоро вернётся в продажу в онлайн-магазинах Видео
19:24
В МОН сделали заявление о христианской этике для школьников Видео
19:23
Порошенко купил подарок за многие тысячи долларов Видео
19:21
Зеленский резко отреагировал на неофициальные обмены пленными Видео
Реклама
19:15
Телефон не видит карту памяти – основные причины и как исправить
18:47
Меган Маркл выиграла суд против MailOnline і Mail On Sunday
18:32
Байден остановил строительство скандальной стены Трампа Видео
18:29
В Европарламенте одобрена резолюция по Украине – есть призывы насчет Донбасса
18:19
Снежана Бабкина рассказала о следующей операции мужа на глазу
18:07
В полиции сообщили, кто изуродовал памятник Бандере во Львове
18:02
В Слуге народа оценили шансы на отставку Кабмина и объяснили ситуацию Видео
17:48
Павел Дуров рассказал, какой будет реклама в Telegram
17:46
В Киеве снег проломил гигантскую яму в асфальте на дороге Видео
17:45
"Пожалуйста, молитесь": сын Чапкиса сделал заявление о состоянии отца
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять