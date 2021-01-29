Гороскоп на февраль 2021 года: названы самые опасные даты

Первые дни февраля и 18-24 число – самые опасные периоды месяца, предупредил Влад Росс / УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 для представителей всех знаков Зодиака и предупредил, что на протяжении месяца будет два самых опасных периода.

Первый опасный период – 1-2 февраля, а второй – 18-24 число, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что в эти периоды Меркурий будет полностью статичен, поэтому категорически нельзя делать важные шаги.

"…Лучше в это время не приступать ни к каким новым делам, не планировать переговоры и подписание каких-либо документов…", – посоветовал астролог.