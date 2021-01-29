Гороскоп на февраль 2021 года: названы самые опасные даты

В начале февраля не стоит делать важные шаги, поделился астролог.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 для представителей всех знаков Зодиака и предупредил, что на протяжении месяца будет два самых опасных периода.
Первый опасный период – 1-2 февраля, а второй – 18-24 число, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
Собеседник добавил, что в эти периоды Меркурий будет полностью статичен, поэтому категорически нельзя делать важные шаги.
"…Лучше в это время не приступать ни к каким новым делам, не планировать переговоры и подписание каких-либо документов…", – посоветовал астролог.
- Ранее Влад Росс говорил, что главным счастливчиком февраля 2021 будет знак Зодиака Близнецы.
- Астролог отметил, что Близнецам светит большая удача в сфере образования, приключений и поездок.
Автор: Екатерина Присяжнюк