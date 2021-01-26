Гороскоп на февраль-2021: почему месяц будет сложным и что нельзя делать

Гороскоп на февраль-2021 рекомендует весь месяц воздерживаться от покупок и поездок

Последний месяц зимы, особенно его первая декада, обещает быть весьма сложной. Это связано с напряжённым аспектом Сатурна и Урана – двух планет-управителей Водолея, который сложится в феврале, именно когда Солнце будет проходить по знаку Водолея. Кроме того, сложится напряжённый аспект Марса, пребывающего в знаке Тельца, к вышеназванным планетам.

Этот аспект будет определять все мировые процессы в 2021 году: именно с февраля начнутся экономические кризисы, столкновения интересов, преобразования, бунты и революции. Неслучайно уже в конце января в России арестовали Алексея Навального, и по всей стране прокатились протесты. В свою очередь, Джозеф Байден в корне станет переписывать историю Соединённых Штатов, и в феврале Америка начнёт свой путь другим курсом, существенно отличающимся от того, которым она двигалась в последние годы.

Потому наилучшим образом февраль охарактеризует фраза – "кардинальные перемены".

В феврале сложно будет похвастаться благоприятными транзитами. В этом месяце будет постоянно казаться, что всё вокруг вас рушится, зато появится прекрасная возможность избавиться от старых ненужных вещей. Однако развернуть деятельность на 180 градусов в феврале вряд ли удастся, поскольку Марс, который будет двигаться по знаку Тельца, связанному с деньгами, жёстко будет аспектировать к Сатурну и Юпитеру в знаке Водолея.

Водолейский стеллиум, то есть группа планет – Солнце, Луна, Меркурий и Венера, будут выдвигать на передний план вопросы, связанные со свободой, независимостью, дружескими отношением, самосовершенствованием и самообразованием, новыми технологиями, астрологией. Прекрасное время для заказа персонального гороскопа на жизнь и годового гороскопа (соляра).

Уран с Марсом в знаке Тельца будут действовать крайне непредсказуемо в этот период. Они будут создавать потрясения и неожиданные ситуации, порой даже катастрофического характера. Поэтому в первой декаде февраля нежелательно отправляться в путешествия. Благодаря этому февраль может запомниться как месяц неожиданностей, бунтов, внезапных скачков и событий. На это время сложно что-либо предсказывать, и лучше на первую половину месяца не планировать ничего важного.

Читайте такжеЗеркальные даты 2021 года – все числа и что делать для достижения целиВ ночь с 11 на 12 февраля нас ждет Новый год по восточному календарю – именно в эту ночь наступит Год белого металлического Быка (ещё его называют Годом серебряного Буйвола). Дата начала года, то есть 12.02.2021 – это палиндром, то есть дата симметричная, зеркальная. В это время китайцы будут с размахом отмечать наступление нового года, уплетая пельмени. Рекомендую к этому праздничному столу всем запастись пельменями.

Что рекомендуется в феврале

В феврале следует вернуться к начатым ранее и по какой-то причине незавершенным делам. Если вы что-то откладывали в долгий ящик, теперь появится благоприятное время, чтобы довести дело до логического завершения. Обязательно пересмотрите в этот период старые идеи и мысли. Кроме того, используйте этот период, чтобы дочитать те книги, которые вы не успели дочитать, чтобы досмотреть те фильмы или сериалы, которые недосмотрели, чтобы дослушать недослушанные лекции и вебинары.

Также будьте предельно внимательны при вождении транспортных средств. Я бы вообще рекомендовал забросить их в первой половине месяца и не садиться за руль вовсе – очень велика вероятность аварий.

В любом случае, во избежание травм обязательно соблюдайте все меры предосторожности и правила безопасности в быту, на производстве, в дороге. Также в это время следует экономить и избегать крупных покупок – все это под запретом до 20-х чисел февраля. Очень внимательно относитесь к любой информации, которая поступает, обязательно перепроверяйте все факты и данные.

Что в феврале не рекомендуется делать

В последний месяц зимы лучше не приступать к работе на новой должности, менять место работы, начинать поиск новых серьезных отношений, поскольку Меркурий будет ретроградным. В это время не следует заводить романы с серьёзными намерениями – лучше ограничиться флиртом. Не следует также искать партнёров для бизнеса – лучше возобновить сотрудничество со старыми. Кроме того, не стоит проводить важные переговоры, подписывать и оформлять важные документы, открывать предприятия. Если же вам невмоготу, то дождитесь хотя бы конца февраля.

Читайте такжеПодробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные суткиНе стоит также в феврале делать крупные и важные покупки. Это время особенно неблагоприятно для операций с недвижимостью. Остерегайтесь рисковать деньгами, давать или брать в долг. Инвестировать во что-либо категорически противопоказано.

К слову, вероятнее всего, в феврале нас ждёт падение биткоина, а также акций крупных компаний, к примеру, компании Илона Маска.

Новолуние. Именно с новолуния начнётся Год Быка. Оно произойдёт 11 февраля в 21:06 по киевскому времени. Потому можно поднять бокалы с шампанским, загадать желание и встретить новый год именно в это время, а также можно и в "час Крысы" – в 23:00 (причём это считается более благоприятным временем).

11 февраля – это лучшая дата для того, чтобы запрограммировать себя на успех на год вперёд, продумать бизнес-план и выписать цели, которых бы вы хотели достичь за год.

Полнолуние. 27 февраля в 10:17 по киевскому времени нас ожидает полнолуние. В связи с этим полнолунием 26-28 числа может произойти большое количество госпитализаций и обращения людей к врачам. В эти дни может возрасти количество больных коронавирусом, а также острыми респираторными вирусными инфекциями. Кроме того, в этот период следует поберечь себя тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, дабы не угодить в больницу.

Главные астрологические события февраля

Во многом характер месяца будет определять ретроградный Меркурий, который будет пребывать в таком движении первые две декады февраля.

Свой ретроградный путь Меркурий начнёт уже с 30 января и будет следовать по нему до 21 февраля, потому практически весь месяц мы будем ощущать его влияние, даже когда Меркурий перейдёт в стационарное положение, в котором будет находиться примерно до 25 февраля. По этой причине февраль будет более удачен для завершения различных меркурианских дел: сотрудничества, выполнения контрактов, завершение обучающих курсов и т.д. Так что на февраль следует оставить всё то, что не успели доделать раньше. Либо же вспомните в феврале о тех делах, которые вновь могут стать актуальны – к ним неплохо будет вернуться.

Также первые две декады месяца в связи с положением Меркурия будут благоприятны для того, чтобы вернуть друзей из прошлого или любимых. Так что, если вы хотите вернуть свою вторую половину, с которой раньше расстались или развелись, у вас будет прекрасный шанс, чтобы сделать это.

Читайте также"Я устал, я ухожу": что ждет Зеленского в 2021 годуНа этот раз Меркурий будет двигаться "попятно" по воздушным знакам. Двигаясь по Водолею, он активирует сферу общения, благодаря чему людям будет легче найти общий язык и завести дружеские связи, укрепить отношения, которые ранее были чисто формальными. Это лучший месяц для завязывания прочных отношений с людьми из прошлого либо с теми, с кем раньше вы держали дистанцию или пересекались всего один-два раза.

С другой стороны, ретроградность Меркурия часто тормозит мыслительные процессы, из-за чего многие могут стать рассеянными, забывчивыми, будут совершать ошибки, опаздывать и не замечать важных вещей. Рекомендую тщательно упорядочить график, иначе в этот период будут очень частыми опоздания.

Середина ретроградного пути – 8 февраля. Это – ключевая дата месяца, причём самая благоприятная. В этот день Меркурий соединится с Солнцем – произойдёт, так называемое, нижнее соединение планет. Это событие будет иметь большое значение, особенно если ваша деятельность связана с Меркурием (например, если вы – журналист, копирайтер, работаете в сфере торговли, коммуникаций, консалтинга, учитесь или передаёте свои знания другим). Вблизи этого соединения и непосредственно в этот день благоприятно завершать дела и проекты либо ставить точку в их важной части. После этого соединения можно планировать новые дела по Меркурию, но приступать к ним не ранее 24 февраля, когда Меркурий начнёт набирать скорость.

Второе – верхнее – соединение Меркурия с Солнцем произойдёт намного позже – 19 апреля 2021 года. К этому времени ваши проекты и дела должны достичь кульминации. Соответственно, всё, что вы задумаете в феврале, должно быть на пике развития и достичь наиважнейшей точки 19 апреля.

Деловая активность

В феврале в деловой активности уж точно не помешают внимательность и серьёзность. В этом месяце Марс – планета деловой активности и бизнес-процессов всё ещё будет идти по знаку Тельца, давая осторожность и вдумчивость, а энергия уже будет не столь взрывчатая и активная, чем когда Марс шёл по Овну. Из-за этого в феврале многие будут работать заторможено, медленно, у многих проявится авитаминоз.

Читайте такжеРусский бунт и уход Путина: астролог предсказал судьбу России в 2021 годуВ феврале с осторожностью следует приступать к новым делам и проектам. Необходимо быть осторожными и аккуратными с любыми документами, с составлением и подписанием договоров, поскольку велик риск подписать что-то не то. В это время будет легко просчитаться и упустить важную ошибку: одна неточность, один нюанс, деталь – и всё, контракт окажется провальным, и вы можете потерять большую сумму денег.

Так что, подчёркиваю, все бумаги, документы и договора в феврале необходимо внимательно изучать и проверять.

Категорически противопоказан переход на новую работу. Для правительства оптимальным решением было бы продление локдауна в такой ситуации, например, как в Германии, где он будет действовать до 14 февраля.

С другой стороны, в этом месяце благоприятно возвращаться к старым делам, по-новому взглянуть на вещи, с которыми вы имеете дело ежедневно. Копирайтерам, писателям, переводчикам, журналистам в это время лучше возвращаться к недоделанным текстам и старым темам. Поройтесь в своём компьютере, в своих старых блокнотах – скорее всего, вы найдёте там много интересного и полезного.

1-2 февраля и 18-24 февраля Меркурий будет в полной статике. Именно в эти дни категорически противопоказано делать важные шаги. Лучше в это время не приступать ни к каким новым делам, не планировать переговоры и подписание каких-либо документов. Эти числа самые опасные.

10 февраля нас ждёт Марс в квадрате с ретроградным Меркурием, поэтому 9-11 числа – самый катастрофический период для транспорта, поездок. Даже не думайте брать билет на самолёт на эти даты! Вблизи этого аспекта также не следует приступать к новым делам и отправляться в поездки. Могут быть поломки техники, разные недоразумения, рассеянность, опоздания, неправильное понимание важных вопросов. К тому же, всё это будет происходить вблизи новолуния. Так что с 9 по 11 февраля дела будут идти ущербно.

18-19 февраля – крайне неудачное время для общения с деловыми партнёрами, начала совместной работы и подписания документов.

13-14 февраля. Луна в знаке Рыб, а также гармоничный аспект Марса к Нептуну сделают эти дни заряженными творческой энергией. Потому в этот период благоприятно встречаться, любить, организовывать прогулки и экскурсии. Интуиция не подведёт. За это время многое можно будет успеть. Это блестящий период для запуска рекламы – она будет воздействовать на все органы чувств. Поэтому реклама, связанная с едой, обонянием и осязанием, будет очень успешна.

Читайте такжеПрогноз на 2021 год: чего опасаться и каких прорывов ждать в год ВодолеяВ эти дни довольно легко будет договариваться, в том числе в неформальной и расслабленной обстановке. Однако нужно с осторожностью подходить к любым важным предложениям в плане личного обогащения, поскольку 13-14 февраля могут быть связаны с обманами, шарлатанством и угрозой того, что вас могут разыграть и "кинуть" на деньги.

22-24 февраля Марс создаст благоприятный аспект с Плутоном, что даст большой заряд энергии и энтузиазма. Лучшее время для того, чтобы пойти в спортзал, заняться спортом, начать пробежки. Можно будет благоприятно решить вопросы в деловом окружении. В эти дни может прибавиться больше работы и незакрытых вопросов, которые придётся срочно решать.

Но, с другой стороны, это будет благоприятное время для новых бизнес-проектов, а также может прийти понимание того, что и как решать в дальнейшем.

Деньги

Венера, связанная с деньгами и любовью, в феврале будет двигаться по Водолею. Потому люди, которые умеют играть на бирже, должны знать, что это – их время. Однако следует иметь в виду, что неожиданная прибыль может быстро смениться банкротством. Не исключены большие траты.

Венера в Водолее будет способствовать флирту и мимолётным романам. Потому смело можно отправляться в тёплые страны и закрутить там расслабляющий курортный роман.

Венера в Водолее создаст расслабленную обстановку, что повлечёт за собой несерьёзное отношение к деньгам и любви. Траты будут вольными. Возникнет желание купить технику, гаджеты, однако подобные покупки лучше отложить на период после 24 февраля.

Финансовые вопросы в феврале наиболее благоприятно решать 12-13 февраля, а также 28 февраля. В это время могут прийти деньги из неофициальных источников, в частности, от друзей. Также вам могут вернуть старый долг, потому не упустите момент, и именно в эти числа напомните о долге. Помимо того, в эти дни может поступить предложение о совместном творчестве от старых знакомых. Можно будет найти спонсора, инвестора и заручиться его поддержкой.

Неблагоприятные даты для финансовой деятельности, когда стоит исключить любые финансовые риски – 6, 7, 19, 20 февраля.

Читайте также Астрологический прогноз на 2021 год: что принесет Год БыкаЛюбовь и отношения

При Венере в Водолее не стоит что-либо воспринимать всерьёз. Если вас кто-то бросит в феврале, не отчаивайтесь – это была временная связь. И, наоборот, если в эти дни вы в кого-то влюбитесь и захотите предложить руку и сердце, не торопитесь – всё может резко измениться.

Венера в этом месяце будет иметь больше напряжённых и негативных аспектов, нежели гармоничных. В астрологии считается, что, если отношения начинаются во время подобных аспектов, то в 90% случаев они ничем не закончатся.

Однако при Венере в Водолее полезно заводить дружеские связи. Это лучший месяц для этого, во все последующие месяцы годы такого же благоприятного периода для того, чтобы обзавестись новыми друзьями, не будет.

Если же вы хотите построить долгие и прочные отношения, основанные на взаимной сильной любви, советую немного выждать и отправиться на поиски своей второй половины в марте, когда Венера окажется в знаке Рыб. Забегая наперёд, скажу, что 8 марта будет потрясающим моментом, чтобы признаться в любви и предложить руку и сердце.

Впрочем, в феврале могут возобновиться старые отношения с бывшими подругами, жёнами, с которыми довелось расстаться много лет назад. Знакомства и встречи вблизи начала Года Быка могут быть кармически неслучайными.

Поездки и путешествия

Февраль нельзя назвать удачным в плане поездок и путешествий. Поскольку Меркурий дважды будет статичным – 1-2 и 18-24 февраля, и в этот период лучше вообще не отправляться в дорогу. Также 9-11 февраля воздержитесь от поездок, поскольку это будет катастрофически опасный период.

При статическом и ретроградном Меркурии в поездках часто случаются задержки. Поэтому весь февраль вплоть до 23 числа возможны задержки в пути, опоздания, напрасные ожидания, потеря времени, отмена рейсов, поломки транспортных средств.

Всем автолюбителям настоятельно рекомендую именно в феврале пройти техобслуживание своего транспортного средства, иначе оно сломается в самый неподходящий момент.

Читайте такжеПодробный гороскоп на 2021 год для всех: перевороты, триумф и отчаянные шагиУ Меркурия практически не будет благоприятных аспектов в феврале. Тем не менее, будут лишь отдельные, благоприятные для дороги дни: 7 и 8 февраля. В эти дни хорошо сложатся поездки в горы. Поездки к водоему, на море или в санаторий будут благоприятны 12-14 февраля. Развлекательные поездки в другие города, посещения аттракционов, театров и тренингов можно запланировать на 6 и 7 февраля. Деловые поездки и встречи с важными людьми можно назначить на 8 и 28 февраля.

Самые неблагоприятные дни для отъезда – 1, 2, 4, 10, 11, 18-25 февраля.

Опасности месяца

Будьте предельно осторожными при вождении автомобиля 1-5 февраля и 9-11 февраля. Также в этом месяце нужно отложить инвестиции и важные покупки, все сделки с недвижимостью и ценными бумагами – иначе все эти операции могут привести вас к бедности.

Травмоопасность будет повышена в первой половине месяца, но постепенно будет сходить на нет во второй половине месяца, когда станет заметно меньше несчастных случаев и форс-мажоров.

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