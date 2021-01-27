Астролог назвал "звезду" февраля 2021: в каких сферах ждет большая удача

Одному зодиакальному представителю можно запускать интернет-бизнес, сказал Влад Росс.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 года для всех знаков Зодиака и отметил, что главными счастливчиками месяца будут Близнецы.
Близнецов ждет большая удача в сфере образования, приключений и поездок, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник отметил, что Близнецам можно запустить бизнес в Интернете или заняться получением высшего образования.
Эксперт добавил, что представители этого знака могут удачно купить машину с пробегом.
"…Близнецам можно отправляться в дорогу – их ждут прекрасные поездки, в том числе удачные путешествия за рубеж. Также в феврале представители этого знака могут установить полезные контакты с людьми из прошлого…", – поделился Росс.
- Ранее астрологи составили гороскоп на 2021 год для Близнецов.
- Эксперты посоветовали Близнецам в начале года не бояться бескомпромиссных решений, решительно действовать, проявлять внимательность в важных делах и не играть на публику.
Знак Зодиака Близнецы
В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Близнецы – один из трех воздушных знаков Зодиака. Близнецами считают людей, которые родились с 22 мая по 21 июня.