УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Астролог назвал "звезду" февраля 2021: в каких сферах ждет большая удача

27 января 2021, 00:19
Прослушать новость
Остановить

Одному зодиакальному представителю можно запускать интернет-бизнес, сказал Влад Росс.

Астролог спрогнозировал, что в феврале главными счастливчиками будут Близнецы – Гороскоп на февраль 2021 Близнецы
В феврале главными счастливчиками будут Близнецы, спрогнозировал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 года для всех знаков Зодиака и отметил, что главными счастливчиками месяца будут Близнецы.

Близнецов ждет большая удача в сфере образования, приключений и поездок, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, что Близнецам можно запустить бизнес в Интернете или заняться получением высшего образования.

Эксперт добавил, что представители этого знака могут удачно купить машину с пробегом.

"…Близнецам можно отправляться в дорогу – их ждут прекрасные поездки, в том числе удачные путешествия за рубеж. Также в феврале представители этого знака могут установить полезные контакты с людьми из прошлого…", – поделился Росс.

  • Ранее астрологи составили гороскоп на 2021 год для Близнецов.
  • Эксперты посоветовали Близнецам в начале года не бояться бескомпромиссных решений, решительно действовать, проявлять внимательность в важных делах и не играть на публику.

Знак Зодиака Близнецы

В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Близнецы – один из трех воздушных знаков Зодиака. Близнецами считают людей, которые родились с 22 мая по 21 июня.

Влад Росс гороскоп на февраль гороскоп Близнецы
Сейчас вы просматриваете новость «Астролог назвал "звезду" февраля 2021: в каких сферах ждет большая удача». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гороскоп на февраль-2021: почему месяц будет сложным и что нельзя делатьГороскоп на февраль-2021: почему месяц будет сложным и что нельзя делать Гороскоп на 25 января для всех: вредное покровительство и служебное движениеГороскоп на 25 января для всех: вредное покровительство и служебное движение Гороскоп на 23 января для всех: "языковая атака", творческий триумф и сильная защитаГороскоп на 23 января для всех: "языковая атака", творческий триумф и сильная защита Гороскоп на 24 января 2021 года: куча успехов, обретение любви и огорченияГороскоп на 24 января 2021 года: куча успехов, обретение любви и огорчения Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные суткиПодробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
Следующий материал

Последние новости

00:55
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник
00:48
Украину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом Видео
00:19
Астролог назвал "звезду" февраля 2021: в каких сферах ждет большая удача Видео
00:04
Человечество не сможет победить коронавирус: инфекционист назвала проблему Видео
26 января, вторник
23:58
Ученые указали на 4 причины сонливости и рассказали, что с этим делать Видео
Реклама
23:47
Названы признаки сердечного приступа, которые легко видны на коже Видео
23:24
Розовый шум: что это и как он может помочь выспаться Видео
23:20
В Белом доме рассказали правду о переговорах Байдена с Путиным Видео
22:58
В Минздраве назвали ТОП-5 продуктов для иммунитета Видео
22:48
Как лечить кашель дома: названы натуральные средства Видео
22:30
Школы снова закроют на карантин: в Минздраве назвали условие Видео
22:28
Боевики ОРДЛО незаконно удерживают более 260 украинцев: кто они
22:10
Коронавирус в Украине 26 января: нашли меньше 3 тысяч новых больных Видео
22:01
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
22:00
Браузер Brave – достойная замена Chrome, которая платит вам за сёрфинг в интернете
22:00
В моду на весну-лето входят феерические блузки "острые углы" и прозрачные блузки Фото Видео
21:48
Санкции против Северного потока-2: у Байдена сделали заявление Видео
21:40
Разумков озвучил сроки проведения первого референдума в Украине
21:35
Праздник святой Нины: как молиться и что нельзя делать
21:14
Закон о референдуме: у Зеленского рассказали новые подробности Видео
Реклама
21:03
В игре Minecraft появилась точная копия "дворца Путина" Видео
20:59
Травля Путина: экс-депутат Госдумы назвал сроки освобождения Навального Видео
20:47
Первый звонок не Зеленскому: Байден и Путин по телефону обсудили Украину Видео
20:30
Метро по 20 гривен: киевлян ждет очередное повышение тарифов Видео
20:22
В посольстве РФ упрекнули Навального за слова о Крыме Видео
20:00
Сотни тысяч под угрозой штрафов: как украинцев заставят платить за кондиционеры
19:53
"Это был не я": Путин попытался разоблачить фотожабы про дворец Видео
19:45
"Слуга народа" разъяснил популярные мифы о законе про референдум Видео
19:35
У американской дипломатии новый шеф: кто такой Энтони Блинкен Видео
19:19
Шоколад для здоровья: что может улучшить любимое лакомство Видео
19:05
Референдумы и электронное голосование: Стефанчук рассказал, когда это случится Видео
19:02
Комаровский описал опасные симптомы "постковида" Видео
18:58
Представлен драйвовый трейлер к выходу 8-го сезона Apex Legends Видео
18:32
Витренко озвучил причины рекордно низких запасов угля Видео
18:31
Очень странные дела - 4 сезон будет самым страшным
18:10
Игра про Джеймса Бонда от авторов Hitman: появились новые подробности Видео
18:06
Победительница Холостяка попала в аварию
18:03
"Неподъемная сумма": Кличко озвучил долги киевлян по коммуналке Видео
17:52
В Крыму продали винзавод Коктебель родственнику шишки из России Видео
17:39
Православные родительские субботы 2021 – календарь и что делать Видео
Реклама
17:39
"Рюрикович он": СМИ нашли корни Байдена в династии князей Киевской Руси
17:30
"Еще трусики сверху": Маша Ефросинина произвела фурор провокационным нарядом
17:21
Снегопад и новое похолодание: в Украину идет опасный циклон Видео
17:20
В Steam началась распродажа культовой серии Assassin's Creed – скидки до 85% Видео
17:20
Знаменитый соус бешамель — рецепт в домашних условиях Видео
17:08
Вышел сухим из воды: НАБУ закрыло дело о злоупотреблениях Порошенко Видео
17:07
"Полный йовбак": солдат ВСУ устроил чат в TikTok с боевиками и разозлил Сеть Видео
16:33
Большинство украинцев убеждены, что страна идет не туда: свежий опрос Видео
16:19
Впервые на шоу Орел и решка ведущими стали двое мужчин
16:06
"Вот и весь секрет": хирурги и политики спорят, почему резко помолодела Тимошенко Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять