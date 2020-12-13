Подробный гороскоп на 2021 год для всех: перевороты, триумф и отчаянные шаги

Ряду знаков Зодиака в 2021 году сулят жизненные перевороты / Reuters

Для всех знаков Зодиака в 2021 году, символом которого будет Белый Металлический Бык, прогнозируется один залог успеха, – честное движение вперед с опорой на веру в достижение цели и на свои навыки. Символ года не одарить поддержкой тех, кто хитрит.

Ракам, Львам, Девам, Весам и Козерогам гороскоп 2021 спрогнозировал кардинальные перемены, пишет astroscope.ru.

В астропрогнозе говорится, что Весам также светит триумф, а Близнецы могут решиться на отчаянные шаги.

Подробный гороскоп 2021 – Овен: любовь, карьера и здоровье

В определенный период следующего года Овнам посоветовали не рисковать напрасно / Анастасия Олейникова для Главреда

Что спрогнозировано Овнам на карьерном фронте

Можно пользоваться методами, которые работали в прошлом. Показаны кардинальные решения. Конец весны – середина лета – продуктивный период, который не стоит тратить на отдых.

Вы можете достичь поставленных целей. Нельзя расслабляться и сбавлять темп. В конце года противопоказан напрасный риск. Можно сделать крупную покупку.

Любовный гороскоп на 2021 год – Овен

Постарайтесь сдерживать бурные эмоции. Со второй половины лета и до конца сентября нельзя спешить.

Что спрогнозировано Овнам относительно здоровья

С середины августа и до начала осени лучше сбавить обороты в спорте. В конце года ожидаются перемены и новые знакомства. В последние месяцы 2021-го стоит отправиться на отдых в хорошей компании.

Подробный гороскоп 2021 – Телец: любовь, карьера и здоровье

Тельцам весной спрогнозирован "трудовой" период / Анастасия Олейникова для Главреда

Что спрогнозировано Тельцам на карьерном фронте

Можете браться за дела, которые помогут увеличить доход. Коллегам можно не раскрывать все козыри. Хорошее время для подготовки фундамента для начала своего дела.

С апреля до июля необходимо основательно потрудиться. Не делайте что-то, если не уверены в том, что справитесь. В конце сентября желания могут неожиданно исполниться. Отгораживайтесь от завистников.

Любовный гороскоп на 2021 год – Телец

Не стоит вести двойную игру, лучше все объяснять.

Что спрогнозировано Тельцам относительно здоровья

Во второй половине лета и во второй половине сентября можно отложить дела и отдохнуть. До конца сентября не ожидается прорыв в тренировке тела.

Подробный гороскоп 2021 – Близнецы: любовь, карьера и здоровье

Близнецам спрогнозированы судьбоносные встречи / Анастасия Олейникова для Главреда

Что спрогнозировано Близнецам на карьерном фронте

В начале года можно решительно действовать и не бояться бескомпромиссных решений. Не играйте на публику – лучше показывать силу духа и рваться к цели. Будьте внимательны в важных делах.

Середина весны – середина лета может стать успешной в делах, к которым вы подготовитесь. Не стоит рисковать – есть угроза провала.

В середине июля можно решиться на отчаянный шаг. В результате короткой и острой борьбы с конкурентами вы можете занять самые лучшие позиции.

Любовный гороскоп на 2021 год – Близнецы

Если в первые месяцы вы решитесь на свадьбу – не отказывайтесь от помощи и не теряйте внимательность. Не ждите моментального результата от решений. Возможно, вам придется непривычно долго ждать. Держите эмоции под контролем. Несколько встреч в конце года могут стать судьбоносными.

Что спрогнозировано Близнецам относительно здоровья

В конце года уделите больше внимания своему здоровью и самочувствию тех, кто вас окружает.

Подробный гороскоп 2021 – Рак: любовь, карьера и здоровье

Ракам прогнозируются кардинальные перемены / Анастасия Олейникова для Главреда

Что спрогнозировано Ракам на карьерном фронте

Вас будет сопровождать удача, главное – не лениться и самим все не испортить. Кое-что в жизни может кардинально измениться.

В первой половине года придется активно работать – есть шанс улучшить денежное положение. Не увиливайте от ответственности. С середины лета до начала сентября будет самое спокойное время.

Любовный гороскоп на 2021 год – Рак

В начале года не стоит тратить большую часть времени на личную жизнь – отдайтесь работе. Неожиданный прогресс в личной жизни прогнозируется в конце года.

Что спрогнозировано Ракам относительно здоровья

Особые рекомендации насчет здоровья в астропрогнозе не указаны.

Львам спрогнозированы коренные перемены / Анастасия Олейникова для Главреда

Подробный гороскоп 2021 – Лев: любовь, карьера и здоровье

Что спрогнозировано Львам на карьерном фронте

Вам придется вмешаться в интриги или в кулуарные разборки. В начале года возможны очень важные перемены, в частности переезд в связи с началом своего дела или изменением работы.

Переломный момент возможен со второй декады июля по конец сентября. Можно вытащить на свет неприятные тайны.

Благодаря переменам могут открыться новые карьерные горизонты.

Любовный гороскоп на 2021 год – Лев

Все непредсказуемые ситуации могут завершиться ожидаемо, но придется потрудиться. Стоит разложить по полочкам отношения – возможно, вы уже слишком много сделали и заслужили на ответные шаги.

Что спрогнозировано Львам относительно здоровья

Есть шанс получить приятные известия.

Подробный гороскоп 2021 – Дева: любовь, карьера и здоровье

Девам спрогнозирована возможность достичь желаемого / Анастасия Олейникова для Главреда

Что спрогнозировано Девам на карьерном фронте

Вы можете достичь того, чего хотите, но придется попотеть. До апреля могут произойти изменения, к которым будет сложно привыкнуть. До середины лета перемен может стать намного больше.

Середина лета – конец сентября – более выжидательный период. Не бойтесь для достижения цели объединяться с людьми.

В конце года можно делать крупные покупки, вкладывать деньги и браться за серьезные дела.

Любовный гороскоп на 2021 год – Дева

В отношениях могут открыться новые горизонты. Проблемы не прогнозируются. Нужно доверится близкому человеку.

Что спрогнозировано Девам относительно здоровья

Рекомендаций для Дев нет.

Подробный гороскоп 2021 – Весы: любовь, карьера и здоровье

Весам сулят триумфальное завершение проекта / Скриншот

Что спрогнозировано Весам на карьерном фронте

До середины апреля в разных сферах жизни появятся возможности. Негатив будет следствием ваших косяков в прошлом.

Не стоит сворачивать с пути, приветствуется прямолинейность. Возможно изменение жизни, например из-за получения наследства или переезда.

Середина лета – середина осени подходит для вложений, но не для коренных перемен.

В конце года проект, в который вы вложите много усилий, может триумфально завершиться.

Любовный гороскоп на 2021 год – Весы

Свободным людям не стоит поддаваться сиюминутным желаниям. Семейным людям советуют внести в жизнь спонтанность. Не спешите с выводами. Иногда ситуация может обостряться и выравниваться сама собой.

Что спрогнозировано Весам относительно здоровья

Для представителей этого знака нет рекомендаций.

Подробный гороскоп 2021 – Скорпион: любовь, карьера и здоровье

Скорпионам сулят круговорот знакомств / Анастасия Олейникова для Главреда

Что спрогнозировано Скорпионам на карьерном фронте

Год начнется с круговорота событий, знакомств и возможностей. Не разрывайтесь, правильно распределяйте внимание. Большего успеха можно достичь, действуя с союзниками. Слушайтесь самых близких. Желаемой цели достигнут сильные духом.

Со второй половины лета и до начала осени можно принимать кардинальные решения.

Любовный гороскоп на 2021 год – Скорпион

Старайтесь не акцентировать внимание только на себе. Что-то может измениться, но это не будет вас напрямую касаться.

Что спрогнозировано Скорпионам относительно здоровья

В конце года уделите время здоровью.

Подробный гороскоп 2021 – Стрелец: любовь, карьера и здоровье

Стрельцам советуют больше времени уделять карьерной сфере / Анастасия Олейникова для Главреда

Что спрогнозировано Стрельцам на карьерном фронте

Больше внимания нужно уделить карьере. Если работа и любовная сфера пересекаются, нужно идти на радикальные шаги, только тогда можно достичь успеха. До второй декады апреля лучше не рисковать.

С середины апреля до третьей декады июля могут открыться новые горизонты. До конца сентября на работе стоит выкладываться по максимуму.

Любовный гороскоп на 2021 год – Стрелец

Не нужно уходить в любовь с головой. Что-то может удивить. Не всегда доверяйте чувствам, "включайте" мозг. Постарайтесь понять, что чувствует близкий человек.

Что спрогнозировано Стрельцам относительно здоровья

Провалы могут спровоцировать болезни.

Подробный гороскоп 2021 – Козерог: любовь, карьера и здоровье

В конце года Козерогам сулят очень серьезные перемены / Скриншот

Что спрогнозировано Козерогам на карьерном фронте

Вы можете рассчитывать только на одного человека – на себя. Будет много посильной работы. Залог успеха – трудолюбие и прямолинейность.

Ожидается много перемен. На работе главное показывать результат, а не ваши положительные качества характера.

Вторая декада июля – конец сентября – период, в который могут разрушиться выстроенные планы, но взамен можно получить нечто большее.

В конце года прогнозируются резкие перемены – смена работы или места жительства.

Любовный гороскоп на 2021 год – Козерог

Наслаждайтесь приятными моментами. На любовь не будет много времени. Не дайте разгореться семейным конфликтам. Вам не нужен журавль в небе.

Что спрогнозировано Козерогам относительно здоровья

Основное время отнимет работа, скорее всего, просто некогда будет заниматься здоровьем.

Подробный гороскоп 2021 – Водолей: любовь, карьера и здоровье

Водолеям в конце года спрогнозирован пик жизненных сил / Скриншот

Что спрогнозировано Водолеям на карьерном фронте

До второй декады апреля не жалейте сил, вас могут заметить. Может многое меняться буквально на глазах.

Середина весны – вторая декада июля – период, в который на работе возможны резкие повороты из-за решения начальства.

Если хотите избежать некоторых проблем – проявляйте подозрительность.

В конце года у вас будет пик жизненных сил, можно блеснуть и вкладывать деньги.

Любовный гороскоп на 2021 год – Водолей

Не распыляйтесь, постарайтесь оказаться в центре внимания человека, который может стать вашим спутником жизни. Некоторые отношения могут разорваться.

Что спрогнозировано Водолеям относительно здоровья

Середина лета – конец сентября и конец года – периоды, в которые нельзя зря рисковать. Здоровью стоит уделить максимум внимания.

Подробный гороскоп 2021 – Рыбы: любовь, карьера и здоровье

Рыбам спрогнозировано важное знакомство / Анастасия Олейникова для Главреда

Что спрогнозировано Рыбам на карьерном фронте

Нельзя рисковать деньгами. Постарайтесь выкладываться на работе. У вас может быть тайный покровитель. Вторая декада апреля – вторая декада июля – это время ожидается ровным в жизни тех, кто любит свою работу.

Со второй половины лета и до начала осени противопоказан риск и увиливание от ответственности. В жизни может появиться важный человек.

В конце года могут появиться поводы для волнения, но вам под силу со всем справиться. Разбирайтесь с проблемами сразу же. Если хотите разрешить спорные вопросы – говорите все в лицо.

Любовный гороскоп на 2021 год – Рыбы

Ожидаются приятные изменения. В начале года уделите больше времени близким.

Что спрогнозировано Рыбам относительно здоровья

Особенных рекомендаций для этого знака Зодиака нет.