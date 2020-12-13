Подробный гороскоп на 2021 год для всех: перевороты, триумф и отчаянные шаги

Символ 2021 года будет помогать тем, кто не хитрит, говорится в астропрогнозе.
Для всех знаков Зодиака в 2021 году, символом которого будет Белый Металлический Бык, прогнозируется один залог успеха, – честное движение вперед с опорой на веру в достижение цели и на свои навыки. Символ года не одарить поддержкой тех, кто хитрит.
Ракам, Львам, Девам, Весам и Козерогам гороскоп 2021 спрогнозировал кардинальные перемены, пишет astroscope.ru.
В астропрогнозе говорится, что Весам также светит триумф, а Близнецы могут решиться на отчаянные шаги.
Подробный гороскоп 2021 – Овен: любовь, карьера и здоровье
- Что спрогнозировано Овнам на карьерном фронте
Можно пользоваться методами, которые работали в прошлом. Показаны кардинальные решения. Конец весны – середина лета – продуктивный период, который не стоит тратить на отдых.
Вы можете достичь поставленных целей. Нельзя расслабляться и сбавлять темп. В конце года противопоказан напрасный риск. Можно сделать крупную покупку.
- Любовный гороскоп на 2021 год – Овен
Постарайтесь сдерживать бурные эмоции. Со второй половины лета и до конца сентября нельзя спешить.
- Что спрогнозировано Овнам относительно здоровья
С середины августа и до начала осени лучше сбавить обороты в спорте. В конце года ожидаются перемены и новые знакомства. В последние месяцы 2021-го стоит отправиться на отдых в хорошей компании.
Подробный гороскоп 2021 – Телец: любовь, карьера и здоровье
- Что спрогнозировано Тельцам на карьерном фронте
Можете браться за дела, которые помогут увеличить доход. Коллегам можно не раскрывать все козыри. Хорошее время для подготовки фундамента для начала своего дела.
С апреля до июля необходимо основательно потрудиться. Не делайте что-то, если не уверены в том, что справитесь. В конце сентября желания могут неожиданно исполниться. Отгораживайтесь от завистников.
- Любовный гороскоп на 2021 год – Телец
Не стоит вести двойную игру, лучше все объяснять.
- Что спрогнозировано Тельцам относительно здоровья
Во второй половине лета и во второй половине сентября можно отложить дела и отдохнуть. До конца сентября не ожидается прорыв в тренировке тела.
Подробный гороскоп 2021 – Близнецы: любовь, карьера и здоровье
- Что спрогнозировано Близнецам на карьерном фронте
В начале года можно решительно действовать и не бояться бескомпромиссных решений. Не играйте на публику – лучше показывать силу духа и рваться к цели. Будьте внимательны в важных делах.
Середина весны – середина лета может стать успешной в делах, к которым вы подготовитесь. Не стоит рисковать – есть угроза провала.
В середине июля можно решиться на отчаянный шаг. В результате короткой и острой борьбы с конкурентами вы можете занять самые лучшие позиции.
- Любовный гороскоп на 2021 год – Близнецы
Если в первые месяцы вы решитесь на свадьбу – не отказывайтесь от помощи и не теряйте внимательность. Не ждите моментального результата от решений. Возможно, вам придется непривычно долго ждать. Держите эмоции под контролем. Несколько встреч в конце года могут стать судьбоносными.
- Что спрогнозировано Близнецам относительно здоровья
В конце года уделите больше внимания своему здоровью и самочувствию тех, кто вас окружает.
Подробный гороскоп 2021 – Рак: любовь, карьера и здоровье
- Что спрогнозировано Ракам на карьерном фронте
Вас будет сопровождать удача, главное – не лениться и самим все не испортить. Кое-что в жизни может кардинально измениться.
В первой половине года придется активно работать – есть шанс улучшить денежное положение. Не увиливайте от ответственности. С середины лета до начала сентября будет самое спокойное время.
- Любовный гороскоп на 2021 год – Рак
В начале года не стоит тратить большую часть времени на личную жизнь – отдайтесь работе. Неожиданный прогресс в личной жизни прогнозируется в конце года.
- Что спрогнозировано Ракам относительно здоровья
Особые рекомендации насчет здоровья в астропрогнозе не указаны.
Подробный гороскоп 2021 – Лев: любовь, карьера и здоровье
- Что спрогнозировано Львам на карьерном фронте
Вам придется вмешаться в интриги или в кулуарные разборки. В начале года возможны очень важные перемены, в частности переезд в связи с началом своего дела или изменением работы.
Переломный момент возможен со второй декады июля по конец сентября. Можно вытащить на свет неприятные тайны.
Благодаря переменам могут открыться новые карьерные горизонты.
- Любовный гороскоп на 2021 год – Лев
Все непредсказуемые ситуации могут завершиться ожидаемо, но придется потрудиться. Стоит разложить по полочкам отношения – возможно, вы уже слишком много сделали и заслужили на ответные шаги.
- Что спрогнозировано Львам относительно здоровья
Есть шанс получить приятные известия.
Подробный гороскоп 2021 – Дева: любовь, карьера и здоровье
- Что спрогнозировано Девам на карьерном фронте
Вы можете достичь того, чего хотите, но придется попотеть. До апреля могут произойти изменения, к которым будет сложно привыкнуть. До середины лета перемен может стать намного больше.
Середина лета – конец сентября – более выжидательный период. Не бойтесь для достижения цели объединяться с людьми.
В конце года можно делать крупные покупки, вкладывать деньги и браться за серьезные дела.
- Любовный гороскоп на 2021 год – Дева
В отношениях могут открыться новые горизонты. Проблемы не прогнозируются. Нужно доверится близкому человеку.
- Что спрогнозировано Девам относительно здоровья
Рекомендаций для Дев нет.
Подробный гороскоп 2021 – Весы: любовь, карьера и здоровье
- Что спрогнозировано Весам на карьерном фронте
До середины апреля в разных сферах жизни появятся возможности. Негатив будет следствием ваших косяков в прошлом.
Не стоит сворачивать с пути, приветствуется прямолинейность. Возможно изменение жизни, например из-за получения наследства или переезда.
Середина лета – середина осени подходит для вложений, но не для коренных перемен.
В конце года проект, в который вы вложите много усилий, может триумфально завершиться.
- Любовный гороскоп на 2021 год – Весы
Свободным людям не стоит поддаваться сиюминутным желаниям. Семейным людям советуют внести в жизнь спонтанность. Не спешите с выводами. Иногда ситуация может обостряться и выравниваться сама собой.
- Что спрогнозировано Весам относительно здоровья
Для представителей этого знака нет рекомендаций.
Подробный гороскоп 2021 – Скорпион: любовь, карьера и здоровье
- Что спрогнозировано Скорпионам на карьерном фронте
Год начнется с круговорота событий, знакомств и возможностей. Не разрывайтесь, правильно распределяйте внимание. Большего успеха можно достичь, действуя с союзниками. Слушайтесь самых близких. Желаемой цели достигнут сильные духом.
Со второй половины лета и до начала осени можно принимать кардинальные решения.
- Любовный гороскоп на 2021 год – Скорпион
Старайтесь не акцентировать внимание только на себе. Что-то может измениться, но это не будет вас напрямую касаться.
- Что спрогнозировано Скорпионам относительно здоровья
В конце года уделите время здоровью.
Подробный гороскоп 2021 – Стрелец: любовь, карьера и здоровье
- Что спрогнозировано Стрельцам на карьерном фронте
Больше внимания нужно уделить карьере. Если работа и любовная сфера пересекаются, нужно идти на радикальные шаги, только тогда можно достичь успеха. До второй декады апреля лучше не рисковать.
С середины апреля до третьей декады июля могут открыться новые горизонты. До конца сентября на работе стоит выкладываться по максимуму.
- Любовный гороскоп на 2021 год – Стрелец
Не нужно уходить в любовь с головой. Что-то может удивить. Не всегда доверяйте чувствам, "включайте" мозг. Постарайтесь понять, что чувствует близкий человек.
- Что спрогнозировано Стрельцам относительно здоровья
Провалы могут спровоцировать болезни.
Подробный гороскоп 2021 – Козерог: любовь, карьера и здоровье
- Что спрогнозировано Козерогам на карьерном фронте
Вы можете рассчитывать только на одного человека – на себя. Будет много посильной работы. Залог успеха – трудолюбие и прямолинейность.
Ожидается много перемен. На работе главное показывать результат, а не ваши положительные качества характера.
Вторая декада июля – конец сентября – период, в который могут разрушиться выстроенные планы, но взамен можно получить нечто большее.
В конце года прогнозируются резкие перемены – смена работы или места жительства.
- Любовный гороскоп на 2021 год – Козерог
Наслаждайтесь приятными моментами. На любовь не будет много времени. Не дайте разгореться семейным конфликтам. Вам не нужен журавль в небе.
- Что спрогнозировано Козерогам относительно здоровья
Основное время отнимет работа, скорее всего, просто некогда будет заниматься здоровьем.
Подробный гороскоп 2021 – Водолей: любовь, карьера и здоровье
- Что спрогнозировано Водолеям на карьерном фронте
До второй декады апреля не жалейте сил, вас могут заметить. Может многое меняться буквально на глазах.
Середина весны – вторая декада июля – период, в который на работе возможны резкие повороты из-за решения начальства.
Если хотите избежать некоторых проблем – проявляйте подозрительность.
В конце года у вас будет пик жизненных сил, можно блеснуть и вкладывать деньги.
- Любовный гороскоп на 2021 год – Водолей
Не распыляйтесь, постарайтесь оказаться в центре внимания человека, который может стать вашим спутником жизни. Некоторые отношения могут разорваться.
- Что спрогнозировано Водолеям относительно здоровья
Середина лета – конец сентября и конец года – периоды, в которые нельзя зря рисковать. Здоровью стоит уделить максимум внимания.
Подробный гороскоп 2021 – Рыбы: любовь, карьера и здоровье
- Что спрогнозировано Рыбам на карьерном фронте
Нельзя рисковать деньгами. Постарайтесь выкладываться на работе. У вас может быть тайный покровитель. Вторая декада апреля – вторая декада июля – это время ожидается ровным в жизни тех, кто любит свою работу.
Со второй половины лета и до начала осени противопоказан риск и увиливание от ответственности. В жизни может появиться важный человек.
В конце года могут появиться поводы для волнения, но вам под силу со всем справиться. Разбирайтесь с проблемами сразу же. Если хотите разрешить спорные вопросы – говорите все в лицо.
- Любовный гороскоп на 2021 год – Рыбы
Ожидаются приятные изменения. В начале года уделите больше времени близким.
- Что спрогнозировано Рыбам относительно здоровья
Особенных рекомендаций для этого знака Зодиака нет.