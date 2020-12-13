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Подробный гороскоп на 2021 год для всех: перевороты, триумф и отчаянные шаги

13 декабря 2020, 15:33

Символ 2021 года будет помогать тем, кто не хитрит, говорится в астропрогнозе.

Жизненные перевороты сулят ряду знаков Зодиака – Гороскоп 2021 для всех знаков Зодиака
Ряду знаков Зодиака в 2021 году сулят жизненные перевороты / Reuters

Для всех знаков Зодиака в 2021 году, символом которого будет Белый Металлический Бык, прогнозируется один залог успеха, – честное движение вперед с опорой на веру в достижение цели и на свои навыки. Символ года не одарить поддержкой тех, кто хитрит.

Ракам, Львам, Девам, Весам и Козерогам гороскоп 2021 спрогнозировал кардинальные перемены, пишет astroscope.ru.

В астропрогнозе говорится, что Весам также светит триумф, а Близнецы могут решиться на отчаянные шаги.

Подробный гороскоп 2021 – Овен: любовь, карьера и здоровье

Гороскоп 2021 для Овна достаточно позитивный
В определенный период следующего года Овнам посоветовали не рисковать напрасно / Анастасия Олейникова для Главреда
  • Что спрогнозировано Овнам на карьерном фронте

Можно пользоваться методами, которые работали в прошлом. Показаны кардинальные решения. Конец весны – середина лета – продуктивный период, который не стоит тратить на отдых.

Вы можете достичь поставленных целей. Нельзя расслабляться и сбавлять темп. В конце года противопоказан напрасный риск. Можно сделать крупную покупку.

  • Любовный гороскоп на 2021 год – Овен

Постарайтесь сдерживать бурные эмоции. Со второй половины лета и до конца сентября нельзя спешить.

  • Что спрогнозировано Овнам относительно здоровья

С середины августа и до начала осени лучше сбавить обороты в спорте. В конце года ожидаются перемены и новые знакомства. В последние месяцы 2021-го стоит отправиться на отдых в хорошей компании.

Подробный гороскоп 2021 – Телец: любовь, карьера и здоровье

Гороскоп 2021 для Тельца сулит приятный сюрприз
Тельцам весной спрогнозирован "трудовой" период / Анастасия Олейникова для Главреда
  • Что спрогнозировано Тельцам на карьерном фронте

Можете браться за дела, которые помогут увеличить доход. Коллегам можно не раскрывать все козыри. Хорошее время для подготовки фундамента для начала своего дела.

С апреля до июля необходимо основательно потрудиться. Не делайте что-то, если не уверены в том, что справитесь. В конце сентября желания могут неожиданно исполниться. Отгораживайтесь от завистников.

  • Любовный гороскоп на 2021 год – Телец

Не стоит вести двойную игру, лучше все объяснять.

  • Что спрогнозировано Тельцам относительно здоровья

Во второй половине лета и во второй половине сентября можно отложить дела и отдохнуть. До конца сентября не ожидается прорыв в тренировке тела.

Подробный гороскоп 2021 – Близнецы: любовь, карьера и здоровье

Гороскоп 2021 для Близнецов прогнозирует судьбоносные встречи
Близнецам спрогнозированы судьбоносные встречи / Анастасия Олейникова для Главреда
  • Что спрогнозировано Близнецам на карьерном фронте

В начале года можно решительно действовать и не бояться бескомпромиссных решений. Не играйте на публику – лучше показывать силу духа и рваться к цели. Будьте внимательны в важных делах.

Середина весны – середина лета может стать успешной в делах, к которым вы подготовитесь. Не стоит рисковать – есть угроза провала.

В середине июля можно решиться на отчаянный шаг. В результате короткой и острой борьбы с конкурентами вы можете занять самые лучшие позиции.

  • Любовный гороскоп на 2021 год – Близнецы

Если в первые месяцы вы решитесь на свадьбу – не отказывайтесь от помощи и не теряйте внимательность. Не ждите моментального результата от решений. Возможно, вам придется непривычно долго ждать. Держите эмоции под контролем. Несколько встреч в конце года могут стать судьбоносными.

  • Что спрогнозировано Близнецам относительно здоровья

В конце года уделите больше внимания своему здоровью и самочувствию тех, кто вас окружает.

Подробный гороскоп 2021 – Рак: любовь, карьера и здоровье

Гороскоп 2021 для Рака прогнозирует кардинальные перемены
Ракам прогнозируются кардинальные перемены / Анастасия Олейникова для Главреда
  • Что спрогнозировано Ракам на карьерном фронте

Вас будет сопровождать удача, главное – не лениться и самим все не испортить. Кое-что в жизни может кардинально измениться.

В первой половине года придется активно работать – есть шанс улучшить денежное положение. Не увиливайте от ответственности. С середины лета до начала сентября будет самое спокойное время.

  • Любовный гороскоп на 2021 год – Рак

В начале года не стоит тратить большую часть времени на личную жизнь – отдайтесь работе. Неожиданный прогресс в личной жизни прогнозируется в конце года.

  • Что спрогнозировано Ракам относительно здоровья

Особые рекомендации насчет здоровья в астропрогнозе не указаны.

Гороскоп 2021 для Льва спрогнозировал кардинальные перемены
Львам спрогнозированы коренные перемены / Анастасия Олейникова для Главреда

Подробный гороскоп 2021 – Лев: любовь, карьера и здоровье

  • Что спрогнозировано Львам на карьерном фронте

Вам придется вмешаться в интриги или в кулуарные разборки. В начале года возможны очень важные перемены, в частности переезд в связи с началом своего дела или изменением работы.

Переломный момент возможен со второй декады июля по конец сентября. Можно вытащить на свет неприятные тайны.

Благодаря переменам могут открыться новые карьерные горизонты.

  • Любовный гороскоп на 2021 год – Лев

Все непредсказуемые ситуации могут завершиться ожидаемо, но придется потрудиться. Стоит разложить по полочкам отношения – возможно, вы уже слишком много сделали и заслужили на ответные шаги.

  • Что спрогнозировано Львам относительно здоровья

Есть шанс получить приятные известия.

Подробный гороскоп 2021 – Дева: любовь, карьера и здоровье

Гороскоп на 2021 для Дев позитивный – спрогнозирована возможность достичь желаемого
Девам спрогнозирована возможность достичь желаемого / Анастасия Олейникова для Главреда
  • Что спрогнозировано Девам на карьерном фронте

Вы можете достичь того, чего хотите, но придется попотеть. До апреля могут произойти изменения, к которым будет сложно привыкнуть. До середины лета перемен может стать намного больше.

Середина лета – конец сентября – более выжидательный период. Не бойтесь для достижения цели объединяться с людьми.

В конце года можно делать крупные покупки, вкладывать деньги и браться за серьезные дела.

  • Любовный гороскоп на 2021 год – Дева

В отношениях могут открыться новые горизонты. Проблемы не прогнозируются. Нужно доверится близкому человеку.

  • Что спрогнозировано Девам относительно здоровья

Рекомендаций для Дев нет.

Подробный гороскоп 2021 – Весы: любовь, карьера и здоровье

Гороскоп на 2021 для Весов спрогнозировал триумфальное завершение проекта
Весам сулят триумфальное завершение проекта / Скриншот
  • Что спрогнозировано Весам на карьерном фронте

До середины апреля в разных сферах жизни появятся возможности. Негатив будет следствием ваших косяков в прошлом.

Не стоит сворачивать с пути, приветствуется прямолинейность. Возможно изменение жизни, например из-за получения наследства или переезда.

Середина лета – середина осени подходит для вложений, но не для коренных перемен.

В конце года проект, в который вы вложите много усилий, может триумфально завершиться.

  • Любовный гороскоп на 2021 год – Весы

Свободным людям не стоит поддаваться сиюминутным желаниям. Семейным людям советуют внести в жизнь спонтанность. Не спешите с выводами. Иногда ситуация может обостряться и выравниваться сама собой.

  • Что спрогнозировано Весам относительно здоровья

Для представителей этого знака нет рекомендаций.

Подробный гороскоп 2021 – Скорпион: любовь, карьера и здоровье

Гороскоп 2021 для Скорпиона сулит круговорот знакомств
Скорпионам сулят круговорот знакомств / Анастасия Олейникова для Главреда
  • Что спрогнозировано Скорпионам на карьерном фронте

Год начнется с круговорота событий, знакомств и возможностей. Не разрывайтесь, правильно распределяйте внимание. Большего успеха можно достичь, действуя с союзниками. Слушайтесь самых близких. Желаемой цели достигнут сильные духом.

Со второй половины лета и до начала осени можно принимать кардинальные решения.

  • Любовный гороскоп на 2021 год – Скорпион

Старайтесь не акцентировать внимание только на себе. Что-то может измениться, но это не будет вас напрямую касаться.

  • Что спрогнозировано Скорпионам относительно здоровья

В конце года уделите время здоровью.

Подробный гороскоп 2021 – Стрелец: любовь, карьера и здоровье

Гороскоп на 2021 для Стрельца достаточно радужный
Стрельцам советуют больше времени уделять карьерной сфере / Анастасия Олейникова для Главреда
  • Что спрогнозировано Стрельцам на карьерном фронте

Больше внимания нужно уделить карьере. Если работа и любовная сфера пересекаются, нужно идти на радикальные шаги, только тогда можно достичь успеха. До второй декады апреля лучше не рисковать.

С середины апреля до третьей декады июля могут открыться новые горизонты. До конца сентября на работе стоит выкладываться по максимуму.

  • Любовный гороскоп на 2021 год – Стрелец

Не нужно уходить в любовь с головой. Что-то может удивить. Не всегда доверяйте чувствам, "включайте" мозг. Постарайтесь понять, что чувствует близкий человек.

  • Что спрогнозировано Стрельцам относительно здоровья

Провалы могут спровоцировать болезни.

Подробный гороскоп 2021 – Козерог: любовь, карьера и здоровье

Гороскоп 2021 для Козерога достаточно положительный
В конце года Козерогам сулят очень серьезные перемены / Скриншот
  • Что спрогнозировано Козерогам на карьерном фронте

Вы можете рассчитывать только на одного человека – на себя. Будет много посильной работы. Залог успеха – трудолюбие и прямолинейность.

Ожидается много перемен. На работе главное показывать результат, а не ваши положительные качества характера.

Вторая декада июля – конец сентября – период, в который могут разрушиться выстроенные планы, но взамен можно получить нечто большее.

В конце года прогнозируются резкие перемены – смена работы или места жительства.

  • Любовный гороскоп на 2021 год – Козерог

Наслаждайтесь приятными моментами. На любовь не будет много времени. Не дайте разгореться семейным конфликтам. Вам не нужен журавль в небе.

  • Что спрогнозировано Козерогам относительно здоровья

Основное время отнимет работа, скорее всего, просто некогда будет заниматься здоровьем.

Подробный гороскоп 2021 – Водолей: любовь, карьера и здоровье

Гороскоп 2021 для Водолея достаточно положительный
Водолеям в конце года спрогнозирован пик жизненных сил / Скриншот
  • Что спрогнозировано Водолеям на карьерном фронте

До второй декады апреля не жалейте сил, вас могут заметить. Может многое меняться буквально на глазах.

Середина весны – вторая декада июля – период, в который на работе возможны резкие повороты из-за решения начальства.

Если хотите избежать некоторых проблем – проявляйте подозрительность.

В конце года у вас будет пик жизненных сил, можно блеснуть и вкладывать деньги.

  • Любовный гороскоп на 2021 год – Водолей

Не распыляйтесь, постарайтесь оказаться в центре внимания человека, который может стать вашим спутником жизни. Некоторые отношения могут разорваться.

  • Что спрогнозировано Водолеям относительно здоровья

Середина лета – конец сентября и конец года – периоды, в которые нельзя зря рисковать. Здоровью стоит уделить максимум внимания.

Подробный гороскоп 2021 – Рыбы: любовь, карьера и здоровье

Гороскоп 2021 для Рыб спрогнозировал важное знакомство
Рыбам спрогнозировано важное знакомство / Анастасия Олейникова для Главреда
  • Что спрогнозировано Рыбам на карьерном фронте

Нельзя рисковать деньгами. Постарайтесь выкладываться на работе. У вас может быть тайный покровитель. Вторая декада апреля – вторая декада июля – это время ожидается ровным в жизни тех, кто любит свою работу.

Со второй половины лета и до начала осени противопоказан риск и увиливание от ответственности. В жизни может появиться важный человек.

В конце года могут появиться поводы для волнения, но вам под силу со всем справиться. Разбирайтесь с проблемами сразу же. Если хотите разрешить спорные вопросы – говорите все в лицо.

  • Любовный гороскоп на 2021 год – Рыбы

Ожидаются приятные изменения. В начале года уделите больше времени близким.

  • Что спрогнозировано Рыбам относительно здоровья

Особенных рекомендаций для этого знака Зодиака нет.

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