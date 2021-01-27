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"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака

Влад Росс

Астролог

27 января 2021, 06:34

Удача побалует в последний месяц зимы Деву, Льва и Скорпиона.

Гороскоп
Астролог составил гороскоп на февраль

Февраль, а особенно первые 10 дней месяца, будет сложным. Это связано с напряжённым аспектом Сатурна и Урана (двух планет-управителей Водолея) к Марсу, пребывающему в знаке Тельца. Именно поэтому уже в феврале начнутся экономические кризисы, бунты и революции.

В феврале вас не будет покидать ощущения, что вокруг все рушится, зато появится замечательная возможность избавиться от старых ненужных вещей. Однако развернуть деятельность на 180 градусов в этом месяце вряд ли удастся.

Водолейская группа планет – Солнце, Луна, Меркурий и Венера – выдвинут на передний план вопросы, связанные со свободой, независимостью, дружескими отношениями, самосовершенствованием и самообразованием, новыми технологиями, астрологией.

Уран с Марсом в знаке Тельца будут действовать крайне непредсказуемо в этот период, создавая потрясения и неожиданные ситуации, порой даже катастрофического характера. Поэтому практически весь месяц неблагоприятен для поездок и путешествий.

Кроме того, последний месяц зимы неблагоприятен для перехода на новую работу или вступления в новую должность, для выстраивания серьезных и долгосрочных отношений, проведения важных переговоров и подписания договоров, а также крупных покупок. Все эти ограничения будут обусловлены ретроградным Меркурием.

Влад Росс
Влад Росс / Главред

Счастливчики февраля-2021:

Близнецы. Несмотря на неблагоприятную для поездок ситуацию, которая будет сохраняться для всех знаков весь месяц из-за ретроградности Меркурия, Близнецам можно отправляться в дорогу – их ждут прекрасные поездки, в том числе удачные путешествия за рубеж. Также в феврале представители этого знака могут установить полезные контакты с людьми из прошлого. Близнецам не стоит откладывать приобретение автомобиля – покупка машины будет удачной, однако если речь пойдет о приобретении не нового авто, а уже с пробегом. Кроме того, в феврале Близнецов ждет благоприятный период для начала бизнеса в интернете (например, для запуска интернет-магазина), а также для получения высшего образования. Так что в сфере поездок, приключений и образования Близнецов ждет большая удача. Не исключено, что придет она и от родственников в виде помощи или финансовой поддержки.

Читайте такжеГороскоп на февраль-2021: почему месяц будет сложным и что нельзя делатьЛев. Прекрасное время в феврале наступит и для Льва. Переговоры и подписание контрактов с людьми из прошлого будут удачны. Именно Лев, несмотря на Венеру в Водолее, в этом месяце может встретить свою вторую половину, однако раскрыть свои чувства и признаться в любви можно будет лишь в марте. Прекрасное время для личной жизни и партнерских взаимоотношений. Успех ждет Льва и в судебных разбирательствах. Он будет выигрывать, а потому смело может делать большие ставки. Февраль будет благоприятен для того, чтобы Лев напомнил о себе, начал рекламную кампанию.

Дева. Очень хороший период в феврале ждет Деву. Это – прекрасное время для устройства на новую работу и начала новой деятельности. У Девы возможен существенный финансовый прорыв благодаря выбору деятельности или профессии, так что, переучившись на кого-то, освоив новую профессию, Дева не прогадает. Особенно – если эта профессия будет касаться прикладного творчества (парикмахер, ювелир и т.д.). Также для Девы благоприятным будет оздоровление в феврале, поездка в санаторий либо на воды. Удачное время для пластических операций, повышения энергетики организма и начала диеты.

Скорпион. Наконец прекрасный период начнется в жизни Скорпиона. У него все будет ладиться в семье, а родственные взаимоотношения будут прекрасными. Удача будет ждать Скорпиона в делах, связанных с недвижимостью, а потому он может сменить местожительства, переехать из одного города в другой, переселиться в другую квартиру. Тогда как у всех знаков Зодиака в феврале в сфере покупки недвижимости плохо, а Скорпиону, наоборот, будет фартить в этом, особенно удачной будет покупка недвижимости на вторичном рынке. Однако бумаги об операциях с недвижимость следует подписывать только в конце февраля, когда ретроградность Меркурия сойдет на нет.

Лузеры февраля-2021:

Козерог. Козерогу следует быть готовым к сложному периоду в феврале. Его жизнь будет бурлить и штормить, вероятны финансовые кризисы, неудачи, неправильные вложения. Козерогу будет непросто влиять на ситуацию, он часто будет терять контроль над происходящим. Потому финансовую деятельность Козерогу следует вести крайне осторожно и взвешенно, иначе на его голову неизбежно посыплются шишки. В этом месяце Козерогу лучше вернуть все долги, иначе общения с коллекторами не избежать.

Читайте такжеЗеркальные даты 2021 года – все числа и что делать для достижения целиРак. У Рака грядет тяжелый период с множеством неожиданных неприятных и даже экстремальных ситуаций. Раку лучше вообще не отправляться в дорогу в феврале, поскольку очень велика опасность переломов и неожиданных ситуаций в пути. Рака в этом месяце могут предать или обмануть на очень большую сумму денег. Особенно следует быть аккуратным Раку с недвижимостью, поскольку он рискует вложить деньги в новострой, а стройка вскоре будет заморожена навсегда.

Овен. Овну в феврале будет непросто – его ждет множество рисков, неудачных вложений. Неблагоприятна смена места работы, а открытие бизнеса ему категорически противопоказано. Если же Овен ослушается и откроет свое предприятие, то неизбежно обанкротится через время. Настоятельно рекомендую Овну не подписывать важных бумаг и не составлять договоров. Кроме того, в феврале у Овна возможные страстные ситуации со второй половинкой: ревность, выяснение отношений, сложные ситуации с противниками, драки.

Рыбы. Рыбам следует набраться терпения, так как их ждет супер-неблагоприятный месяц. В это время их могут обворовать, подставить, создать сложную и неприятную ситуацию для них. На работе у Рыб может образоваться даже какая-то "черная метка". Представителям этого знака в феврале нужно быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и самочувствию, потому что велик риск оказаться на больничной койке. Оптимальным решением для Рыб в феврале было бы взять отпуск и просто отлежаться, отдохнуть, чтобы избежать потерь и проблем.

Нейтральным февраль-2021 будет для следующих знаков:

Телец. Вторая половина февраля для Тельца – благоприятный период, когда он может возобновлять какое-то дело, начинать какой-то проект совместно с людьми из прошлого, преображаться, работать над своей внешностью, лечить зубы и щитовидку. Это время прекрасно для массажа, физиотерапевтических процедур, иглоукалывания. Однако в первой половине месяца бизнес-партнеры Тельца могут его подставить. Потому Тельцу не следует доверять непроверенным и ненадежным связям. Кроме того, в это время нельзя подписывать никаких важных документов с партнерами.

Весы. У Весов в первой половине месяца возможны сложности с кредиторами и долгами. Велика вероятность неприятных и экстремальных ситуаций в дороге, а также в горах. От поездок в горы в это время точно лучше отказаться, поскольку есть риск сломать там ногу или схлопотать вывих. Вторая половина месяца более благоприятна для Весов. Удача ждет в делах, связанных с инвестициями (в проекты Весов кто-то начнет вкладывать деньги). Это хорошее время, чтобы рисковать. В последние дни месяца, особенно в 20-х числах, Весы могут подписать важные финансовые договоры и иметь успех в обществе.

Читайте такжеАстрологический прогноз на 2021 год: что принесет Год БыкаСтрелец. У Стрельца все будет сложно во второй половине февраля. Ему доставит немало хлопот здоровье. Также возможны неприятные ситуации с коллегами, на работе, будет сложно достичь взаимопонимания с начальством. Могут быть задержки, препятствия и трудности в поездках. А вот первая половина месяца будет благоприятна для Стрельца в плане поездок и путешествий, особенно если они связаны с иностранцами и заграничными делами. Однако Стрельцу следует внимательно изучать даты, когда можно отправляться в путь, а когда – нет.

Водолей. Во второй половине месяца Водолею будет непросто в делах, связанных с недвижимостью, а также на работе. Возможны крайне эмоциональные ситуации и сложности в семье. Но все это компенсируется первой половиной февраля, когда у Водолея будет множество планов, проектов, начнется возрождение карьеры, откроется много новых возможностей, появятся прекрасные шансы. В середине месяца, а особенно вблизи новолуния, удача будет благоволить этому знаку Зодиака, и его ждет счастье. В этот период Водолея будут захлестывать большие амбиции, наклюнутся прекрасные проекты и откроются широкие возможности.

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