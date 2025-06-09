Лучшие мужчины по знаку зодиака: кто не предаст и всегда подставит плечо

В список вошли четыре знака - именно их представители чаще всего становятся верными партнерами, которые не исчезают без слов и не играют с чувствами.

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Кто из знаков зодиака умеет быть опорой в паре / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что говорят звезды:

Мужчина-Телец является стабильной и надежной опорой в жизни, стремящийся к гармонии в отношениях

Мужчина-Лев является харизматичным лидером, защитником, который верен, если испытывает настоящие чувства.

Мужчина-Порог - это надежный и ответственный партнер, чья любовь проявляется в ежедневных поступках

Астрологи составили рейтинг знаков зодиака, среди которых чаще всего встречаются мужчины, способные на серьезные отношения. Их отличает заботливость, умение поддерживать, желание создать стабильную пару и готовность вкладываться в отношения ежедневно, пишет Главред со ссылкой на Collective World.

Телец

Это настоящий символ надежности. Такие мужчины не спешат с решениями, но если уж выбрали кого-то - это надолго. Они ценят комфорт, постоянство и стремятся к спокойным, гармоничным отношениям. Всегда знают, чего хотят, и не любят драмы.

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Рак

Нежный и семейный по своей природе. Раки глубоко эмоциональны и ищут искренней связи. Им важно чувствовать себя нужными, поэтому в паре они вкладываются на полную. Забота, внимание к деталям, верность - все это о них.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Харизматичные и уверенные в себе, Львы любят, когда отношения яркие и живые. При этом, если рядом с ними - человек, которому они доверяют, Львы становятся верными, защищают партнера и готовы идти на большие шаги ради любви.

Козерог

Это тип мужчины, который не спешит открываться, но когда делает это - серьезно и надолго. Он подходит к отношениям практично: строит, планирует, поддерживает. Для него важна стабильность и партнерство, где оба смотрят в одну сторону.

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