Лунное затмение в марте изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Уже 14 марта 2025 года произойдет Лунное затмение, которое откроет коридор затмений и завершится Солнечным затмением 29 марта.
Астролог Анжелика Витренко рассказала специально для Главреда, что ждет каждый знак зодиака 14 марта в Лунное затмение.
Гороскоп на 14 марта 2025 года для каждого знака зодиака
Огненные знаки зодиака (Овен, Лев, Стрелец)
- Овен - обратить внимание на свое самочувствие и избегайте перегрузок.
- Лев - затмение затронет финансовые вопросы. Избегайте крупных расходов.
- Стрелец - рекомендуется уделить внимание близким и домашним обязанностям.
Земные знаки зодиака (Телец, Дева, Козерог)
- Телец - стоит проявить осторожность в новых начинаниях и быть внимательным к партнёрам в этот день.
- Дева - личные отношения и партнерство выйдут на первый план. Рекомендуется избегать конфликтов.
- Козерог - стоит быть внимательным при подписании документов и во время переговорах, особенно финансовых.
Воздушные знаки зодиака (Близнецы, Весы, Водолей)
- Близнецы - рекомендуется тщательно планировать бюджет и избегать рискованных инвестиций. Лунное затмение может принести прибыль.
- Весы - стоит быть открытым к новым идеям, но избегать радикальных изменений.
- Водолей - рекомендуется проявлять гибкость и адаптироваться к новым условиям в жизни. Время новых достижений.
Анжелика Витренко
Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.
Водные знаки зодиака (Рак, Скорпион, Рыбы)
- Рак - стоит уделить внимание своему самочувствию и рационализировать распорядок дня.
- Скорпион - рекомендуется пересмотреть круг общения и установить границы. Время новых инвестиций.
- Рыбы - стоит быть осторожным в финансовых делах и избегать необдуманных трат. Деньги могут как прибыть, так и убыть.
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Что стоит учитывать читателю
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