Лунное затмение в марте изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Какие знаки зодиака ждет невероятный успех в Лунное затмение, рассказала астролог Анжелика Витренко.

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Лунное затмение 14 марта - гороскоп для всех знаков зодиака / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, Анжелика Витренко

Уже 14 марта 2025 года произойдет Лунное затмение, которое откроет коридор затмений и завершится Солнечным затмением 29 марта.

Астролог Анжелика Витренко рассказала специально для Главреда, что ждет каждый знак зодиака 14 марта в Лунное затмение.

Гороскоп на 14 марта 2025 года для каждого знака зодиака

Огненные знаки зодиака (Овен, Лев, Стрелец)

Овен - обратить внимание на свое самочувствие и избегайте перегрузок.

- обратить внимание на свое самочувствие и избегайте перегрузок. Лев - затмение затронет финансовые вопросы. Избегайте крупных расходов.

- затмение затронет финансовые вопросы. Избегайте крупных расходов. Стрелец - рекомендуется уделить внимание близким и домашним обязанностям.

Земные знаки зодиака (Телец, Дева, Козерог)

Телец - стоит проявить осторожность в новых начинаниях и быть внимательным к партнёрам в этот день.

- стоит проявить осторожность в новых начинаниях и быть внимательным к партнёрам в этот день. Дева - личные отношения и партнерство выйдут на первый план. Рекомендуется избегать конфликтов.

- личные отношения и партнерство выйдут на первый план. Рекомендуется избегать конфликтов. Козерог - стоит быть внимательным при подписании документов и во время переговорах, особенно финансовых.

Воздушные знаки зодиака (Близнецы, Весы, Водолей)

Близнецы - рекомендуется тщательно планировать бюджет и избегать рискованных инвестиций. Лунное затмение может принести прибыль.

- рекомендуется тщательно планировать бюджет и избегать рискованных инвестиций. Лунное затмение может принести прибыль. Весы - стоит быть открытым к новым идеям, но избегать радикальных изменений.

- стоит быть открытым к новым идеям, но избегать радикальных изменений. Водолей - рекомендуется проявлять гибкость и адаптироваться к новым условиям в жизни. Время новых достижений.

Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события. видео дня

Водные знаки зодиака (Рак, Скорпион, Рыбы)

Рак - стоит уделить внимание своему самочувствию и рационализировать распорядок дня.

- стоит уделить внимание своему самочувствию и рационализировать распорядок дня. Скорпион - рекомендуется пересмотреть круг общения и установить границы. Время новых инвестиций.

- рекомендуется пересмотреть круг общения и установить границы. Время новых инвестиций. Рыбы - стоит быть осторожным в финансовых делах и избегать необдуманных трат. Деньги могут как прибыть, так и убыть.

Знаки зодиака инфографика / Инфографика: Главред

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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