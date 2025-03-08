Лунное затмение в марте: какие неожиданные события ждут каждый знак зодиака

В мартовском затмении участвует множество планет, что может привести к значительным событиям и изменениям в жизни людей.

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Анжела Перл дала прогноз на лунное затмение 14 марта 2025 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

На кого больше всего повлияет лунное затмение

Какие сюрпризы ожидают каждый знак зодиака

14 марта состоится полное лунное затмение. Оно будет особенно сильным и эмоциональным, так как происходит в полнолуние, когда Луна находится напротив Солнца. В этом затмении участвует множество планет, что может привести к значительным событиям и изменениям в жизни людей.

Затмение произойдет в знаке Девы, и особенно сильно его почувствуют люди, у которых асцендент или Луна находятся в знаке Девы или Рыбы. Это затмение может принести какие-то события, которые действительно нас шокируют.

Известный таролог Анжела Перл опуьликовала на своем Youtube-канале подробный прогноз для всех знаков зодиака.

Кстати, с 1 марта по 12 апреля Венера будет ретроградной. Почти полтора месяца планета любви, отношений, денег, комфорта будет двигаться назад. Когда планета движется в обратном направлении, она поднимает какие-то вопросы прошлого в жизни людей. Если вам интересно, чего ждать в этот период, читайте материал: Развалит отношения: чего ждать от ретро Венеры 2025 всем знакам зодиака.

Гороскоп Овен

Лунное затмение произойдет в шестом доме гороскопа, который отвечает за работу и здоровье.

Может быть произойдет резкая смена работы, или вам вдруг предложат другую работу, должность. Не исключена ссора с начальником.

Если у вас свой бизнес, то вы будете кого-то увольнять или менять состав коллектива.

Может открыться тайна.

Овнам нужно будет быстро заняться своим здоровьем, даже может случиться какая-то внеплановая операция.

Неожиданно поменяется финансовая ситуация. Вам срочно понадобятся деньги.

Ваш режим, распорядок жизни может резко поменяться.

Гороскоп Телец

У Тельцов затмение произойдет в пятом доме гороскопа, который отвечает за любовь, влюблённость, роман. Возможны перемены, связанные с вашим любимым человеком. Например, вы были на расстоянии, а теперь он приедет и скажет, что вы поженитесь.

Тайны могут открываться, а может быть у вас были отношения в любовном треугольнике, и это затмение все проявит - о ваших отношениях станет известно.

В жизнь Тельцов может прийти любовь с первого взгляда. Наступит неожиданная беременность или будут быстрые роды.

Может случиться расставание с человеком, с которым вы встречались, так как вселенная или затмение убирают от нас людей, которые нам не нужны.

Вы можете выиграть какие-то деньги или получить что-то в подарок, но эта сумма быстро уйдет, как вода сквозь пальцы.

Гороскоп Близнецы

У Близнецов затмение произойдет в четвертом доме гороскопа, который отвечает за семью, место жительства, недвижимость.

Какие-то непредвиденные события будут происходить у кого-то из членов вашей семьи. Кто-то эмигрирует или решит не возвращаться из-за границы. Вы можете получить неожиданное наследство.

Вы решите резко переехать, сменить гражданство. Изменится состав семьи.

Гороскоп Рак

У Раков затмение в третьем доме гороскопа, который отвечает за тему общения, контактов, знакомства, коммуникации. Могут происходить какие-то события в жизни ваших родственников. Может быть, это касается вашей сестры или брата, событий в их жизни.

Не исключена неожиданная смена места жительства вследствие каких-то событий.

Вы как будто можете выйти из одного круга общения и войти в новый.

Вы будете продавать машину или свой бизнес, связанный с транспортом, потому что лунное затмение часто что-то завершает, заканчивает.

Гороскоп Лев

У Львов затмение произойдет во втором доме гороскопа. Это сектор финансов, денег. Может произойти смена работы, зарплаты, источника дохода. Например, закрывается ваша компания или вы будете менять структуру бизнеса, уходить в другую сферу. Не исключено повышение в должности.

Ждите неожиданную новость, связанную с вашей карьерой. Например, уходит начальник и вас ставят на его место.

Вы получите прибыль, премию. А может быть начнется финансовый аудит, который выявит то, что вы не знали раньше.

Гороскоп Дева

У Дев затмение произойдет в первом доме гороскопа. Особенно сильно затмение повлияет на тех Дев, которые родились с 14 по 17 сентября. Оно изменить ваш статус, репутацию и даже внешность.

Может быть вы займетесь спортом, похудеете, решите делать пластическую операцию. Астролог предупредила, что апрель и март - плохие месяцы для любых операций красоты.

У многих Дев произойдут перемены в браке, в рабочих отношениях, в каком-то партнерстве. Может быть вы разъедетесь, расстанетесь, уйдете с работы.

Девы снимут с себя какую-то ответственность, освободятся от чего-то.

Вам предложат работу в другой стране или ваша компания отправит вас за границу как представителя организации. Не исключено бизнес-партнерство с кем-то, кто живет далеко или имеет другую национальность. Появятся клиенты из-за границы, начнутся романтические отношения с иностранцем.

Может быть, вы разочаруетесь в человеке, которого вы считали своим учителем, или, наоборот, встретите человека, который повлияет на вашу жизнь.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Весы

У Весов затмение произойдет в двенадцатом доме гороскопа. Это сектор освобождения и очищения. Могут уйти зависимости, и это самое лучшее проявление этого затмения.

Может поменяться ваша позиция по поводу другого человека или какой-то ситуации, изменится ваше мнение о ком-то или отношение к чему-то или кому-то.

Вы получите наследство, алименты, государственную помощь Возможна изоляция, будут какие-то обстоятельства, которые вас изолируют. Например, родится ребенок, и вы большую часть времени будете с маленьким ребенком дома.

То есть фокус сместится на уединение. Будет меньше социальной жизни активности, потому что у вас есть какая-то ответственность или цель.

Может резко измениться ваша финансовая ситуация, развод, расставание с кем-то.

Гороскоп Скорпион

У Скорпионов затмение произойдет в одиннадцатом доме гороскопа, который отвечает за круг общения. Вы снимете "розовые очки", выйдете из какой-то группы людей.

Допустим, вы с кем-то разводитесь и больше не будете общаться с родственниками мужа или с родственниками жены. Может быть это касается ваших романтических отношений или даже деловых.

Кроме того, Скорпионов ждет сюрприз, неожиданность, шок в седьмом доме брака, партнера, любимого человека или бизнес-партнера. Например, вы примите решение расстаться из-за какого-то события или разорвать деловые отношения.

Может быть вы приходите к какому-то результату в отношениях. В плюсе это может быть брак, предложение руки и сердца, но лучше в брак вступать в мае, а не в марте или апреле.

Скорпионы получат приз, награду или финансовый результат чего-то.

Гороскоп Стрелец

У Стрельцов затмение происходит в десятом доме гороскопа, это сектор статуса, целей, планов, карьеры.

Затмение показывает, что, скорее всего, у вас будет смена целей, смена направления. Какие-то события произойдут, которые поменяют ваши планы.

Может поменяться статус. Например, произойдет развод или вы станете родителями, выйдет на пенсию, поступите у университет и станете студентом.

Карьера может поменяться. Вы решите уволиться и начать свой бизнес.

Изменится и режим жизни. Например, вы раньше ездили в командировки, сейчас от них откажетесь по каким-то причинам. Или у вас появились домашние животные, и вы теперь не можете их оставлять и куда-то ездить.

Это затмение может принести Стрельцам популярность. Вы станете известным человеком в своей области благодаря своей работе.

Астролог советует избавиться от вредных привычек, заняться спортом, больше внимания уделять здоровью. Может быть какой-то неожиданный звоночек, который резко заставит вас поменять отношение к своему здоровью.

Гороскоп Козерог

У Козерогов затмение будет в девятом доме гороскопа. Это всё, что связано с дальними странами.

Состоится важная поездка, переезд за границу. Ваш бизнес расшириться на другие страны. Состоится знакомство с человеком, который живёт за границей.

"Розовые очки" спадут. То, во что вы верили, разочарует. Это может касаться и религии, и веры, и каких-то политических или личных убеждений. Ваша вера будет определять поступки.

Не исключены события, связанные с ребёнком, с взрослыми или маленькими детьми. Например, вы разочаровались в учителе и меняете школу ребёнка.

Какие-то события могут показать вам, что нужно любить себя и поставить себя на первое место.

Может также открыться какая-то ситуация, тайна в отношениях. Например, может быть так, что ваш мужчина, с которым вы встречаетесь, женат.

Гороскоп Водолей

У Водолеев затмение происходит в восьмом доме гороскопа, который отвечает за общие финансы.

Это может быть получение наследства или родители перепишут на вас дом, квартиру или дачу, потому что уран, который отвечает за сюрпризы, находится в четвертом доме гороскопа, в секторе места жительства, наследства, родины, родителей.

Возможна какая-то кризисная ситуация, допустим, у вашей мамы или у члена семьи. Есть риск ссоры или конфликта в семье или с близкими людьми.

Заработки мужа или жены могут резко поменяться. Это затмение очень удачное время для того, чтобы погасить кредит.

Гороскоп Рыбы

На Рыб это затмение очень сильно подействует, потому что оно происходит в седьмом доме отношений, брака, любви, а также врагов и оппонентов.

Вы увидите близкого человека в другом свете. Тайна откроется. Вы вдруг узнаете, что этот человек женат или девушка замужем. Вы увидите человека с другой стороны, его характер проявится. Не исключено расставание, развод.

Вы можете вдруг узнать, что бизнес-партнер обманывает вас. Контракт может прерваться из-за каких-то новостей, информации, переезда.

В целом, будут происходить неожиданные ситуации. Поменяться круг общения. Например, вы разводитесь и больше не общаетесь с родственниками мужа или жены. Или вы уходите с какой-то работы, разрываете контракт, произойдет ссора с начальником и в результате вы будете редко общаться с коллегами. Возможен даже неожиданный переезд.

Смотрите видео - Астропрогноз для всех знаков зодиака на лунное затмение 14 марта 2025:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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