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Лунные узлы меняют знак: какие судьбоносные события произойдут в ближайшие полтора года

Анна Ярославская
11 января 2025, 15:24
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С 12 января кармические узлы Раху и Кету начнут менять жизнь всех знаков зодиака.
Гороскоп, Анжела Перл
Анжела Перл рассказала о влиянии лунных узлов Раху и Кету / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что такое кармические узлы Раху и Кету
  • Как они повлияют на жизнь всех знаков зодиака в ближайшие полтора года

12 января кармические узлы Раху и Кету поменяют знак, и это очень важное астрологическое событие, так как происходит один раз в полтора года. Астролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале детальный прогноз о том, какое влияние Раху и Кету окажут на все знаки зодиака.

По ее словам, кармические узлы, также известные как лунные узлы, представляют собой математические точки пересечения орбиты Луны и эклиптики (пути Солнца). Как пишет Главред, существует два основных кармических узла:

  • Северный узел (Раху) — символизирует возможности и новые начинания. Он указывает на то, что нужно развивать и к чему стремиться.
  • Южный узел (Кету) — представляет собой то, от чего нужно освободиться, что следует отпустить. Это связано с навыками и опытом, которые мы уже имеем из прошлых жизней.

Кармические узлы приносят судьбоносные события и перемены в сферах жизни, связанных с теми знаками, в которых они находятся. Кроме того, кармические узлы могут указывать на повторение событий, которые происходили примерно 18-19 лет назад, что позволяет людям осознать циклы в своей жизни и принимать более осознанные решения.

Обычно два противоположных знака становятся в эти узлы и будут затронуты почти одинаковые сферы в их жизни.

Овен и Весы

Северный узел в Овне (6 дом), южный - в Весах (12 дом).

Шестой дом - это сектор служения, работы, занятости. Возможно у вас родится ребёнок, появится свой бизнес, будут новые обязательства, вы заведете домашних животных. Ждите перемен, касающихся вашей работы. Также это может быть удаленная работа.

12 дом символизирует уединение. Таким образом, вас ждет поездка в другую страну на работу, переезд. Вы будете больше внимания уделять своему физическому и психологическому здоровью. Важно находить баланс между работой и отдыхом. Могут открыться тайны прошлого. Начнется работа с психологом. Возможно вы заинтересуетесь эзотерикой.

Телец и Скорпион

Кармические узлы станут на ось пятого и одиннадцатого домов. Это секторы радости, удовольствий, друзей, хобби, новых групп, команд, коллективов.

У вас появятся единомышленники. Вы будет больше выходить в свет, в театр, на выставки и конференции. Жизнь станет более социальной.

Кроме того, это секторы любви, влюбленности, конфетно-букетного периода, романов и свиданий. Есть риск и появления любовного треугольника. Ваши друзья могут вас с кем-то познакомить.

Если вы хотите родить ребенка, то наступит удачное время. Будут происхлдить какие-то события в жизни ваших взрослых детей.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Близнец и Стрелец

У этих знаков зодиака кармические узлы становятся в четвертый и десятый дома.

Четвертый дом - это сектор, который отвечает за недвижимость, место жительства. Возможен переезд, продажа дома, покупка квартиры или дома. Возможно ваши дети съедут и будут жить отдельно. Состав семьи может меняться.

У вас поменяется статус, например, вы выйдете замуж или получите повышение по работе.

Десятый дом - это родители. Не исключены события в жизни мамы или папы. В ближайшие 18 лет у них жизнь может поменяться.

Раки и Козероги

Кармические узлы станут в третий и девятый дом гороскопа, которые отвечают за путешествия, поездки.

В ближайшие полтора года у Раков и Козерогов будет много поездок. Или вы машину поменяете, научитесь водить, будет много командировок, очень много новых знакомств. Может быть, вы решите пойти учиться, получать новые знания или навыки.

Очень вероятно, что вы будете делать то, чем не занимались ранее. Возможно это будет связано с заграницей. Нужно будет оформлять документы. Например, на переезд, эмиграцию.

Лев и Водолей

У этих двух знаков зодиака кармические узлы будут во втором и восьмом домах.

Все, что касается заработков, будет меняться: как вы зарабатываете, чем вы зарабатываете. В результате Львы и Водолеи могут поменять работу или профессию.

Ожидается, что Львам и Водолеям предстоит пересмотреть свои источники дохода. Появятся новые возможности для заработка и улучшения финансового положения.

Важно будет обратить внимание на то, как вы относитесь к себе и как вас воспринимают окружающие. Это может быть период, когда вы будете работать над повышением своей самооценки и личных ценностей.

Возможны покупки, связанные с недвижимостью, автомобилями или другими ценными активами.

Девы и Рыбы

В ближайшие 18 месяцев кармические узлы будут находиться в первом и седьмом домах Дев и Рыб. У этих знаков зодиака ожидаются значительные изменения в личной жизни и отношениях.

Северный узел в Рыбах указывает на новые возможности и потенциал для личностного роста. Это время, когда можно "перепрыгнуть" в новую реальность, открывая двери к будущему, которое ранее казалось недостижимым.

Южный узел в Деве указывает на то, что нужно освободиться от старых привычек и моделей поведения в отношениях.

Девы и Рыбы будут пересматривать свои отношения и, возможно, вступать в новые или завершать старые.

Также представители этих знаков зодиака будут работать над своей самооценкой и тем, как они воспринимают себя и как их воспринимают окружающие.

Важно будет обратить внимание на деловые и романтические партнерства. Возможно, появление новых возможностей для сотрудничества или заключения контрактов.

Смотрите видео - Какие судьбоносные события принесут кармические узлы:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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