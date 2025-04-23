Лунный гороскоп на 24 апреля: как притянуть к себе гармонию и достаток

Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 24 апреля.

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Лунный гороскоп на 24 апреля / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

Какая фаза Луны 24 апреля по лунному календарю

Как Луна повлияет на человека 24 апреля Что можно и нельзя делать 24 апреля



24 апреля - время покоя, наблюдения и внутренней ясности. Это 26-й день по лунному календарю, когда Луна идет на убыль. Ее энергия в этот день призывает к гармонии и осторожности. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 24 апреля

В этот день нужно порадоваться с родными. Можно поделиться праздничной едой или посетить близких. Это продолжит радость Пасхи.

В этот день нужно приготовить блюдо с маком. Его можно добавить к хлебу или выпечке. Это символ достатка и тепла праздника.

В этот день нужно носить одежду белого и золотого цветов. Они сочетают чистоту и сияние Пасхи.

В этот день нужно коснуться солнца. Можно подставить руки или лицо под солнечные лучи. Это заполнит сердце теплом и энергией.

В этот день нужно послушать шелест листьев или пение птиц. Это принесет спокойствие и радость в жизнь.

Что не нужно делать 24 апреля

1. Не нужно гневаться. 26-й день не терпит расстройства. Лучше держать мир в сердце.

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2. Не нужно рвать ветки. Это нарушит гармонию.

3. Не нужно носить одежду темных цветов. Такие оттенки гасят свет. Лучше отдать предпочтение одежде светлых оттенков.

4. Не нужно ссориться. Конфликты разрушают радость дня. Нужно уважать единство и любовь праздника.

5. Не нужно спешить. Это блокирует спокойствие. Лучше действовать размеренно и тихо.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

Остановитесь на мгновение, почувствуйте тепло. В этот момент следует сказать слова: "Луна ясность мне шепчет, весна меня наполняет". Вам нужно почувствовать свет внутри, обрести покой и эхо большой любви. Сегодня ваше счастье заключается в умении быть спокойной и радостной, умении найти гармонию в пространстве.

Кто отмечает именины 24 апреля

Антип - сила и радость.

Мария - нежность и гармония.

София - ясность и любовь.

Иван - тепло и защита.

Елена - спокойствие и мир.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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