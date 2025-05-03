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Лунный гороскоп на 3 мая: что нельзя делать в этот день

Ангелина Подвысоцкая
3 мая 2025, 04:20
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Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 3 мая.
Лунный гороскоп на 3 мая: что нельзя делать в этот день
Лунный гороскоп на 3 мая / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

  • Какая фаза Луны 3 мая по лунному календарю
  • Как Луна повлияет на человека 3 мая
  • Что можно и нельзя делать 3 мая

3 мая - слов, магии и реализации намерений. Это 7-й день по лунному календарю, когда Луна растет. Ее энергия в этот день усиливает силу мыслей и голоса. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 3 мая

  • В этот день нужно говорить искренне. Следует поделиться добром с близкими, они обязательно оценят вашу правду.
  • В этот день нужно приготовить блюдо с тмином. Его можно добавить в хлеб или суп. Это привлечет ясность и силу.
  • В этот день нужно носить одежду белого и зеленого цветов. Они сочетают чистоту и весеннюю энергию.
  • В этот день нужно коснуться воды. Можно смочить ладони в ручье или миске. Это придаст легкости и очищения.
  • В этот день нужно послушать шелест листьев. Это наполнит день гармонией.

Что не нужно делать 3 мая

1. Не нужно врать. 7-й день не терпит лжи. Следует понимать, что слова имеют силу.

видео дня

2. Не нужно рвать бумагу. Это путает мысли. Лучше сложить все аккуратно.

3. Не нужно носить тесную одежду. Это гасит энергию дня. Лучше отдать предпочтение свободной и удобной одежде.

4. Не нужно пить холодное. Такие напитки гасят тепло.

5. Не нужно молчать весь день. Это блокирует магию. Лучше сказать хотя бы несколько слов.

Лунный гороскоп на 3 мая: что нельзя делать в этот день
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

Остановитесь на мгновение, почувствуйте тепло дня. В этот момент следует сказать слова: "Луна слова мне дарит, весна меня обновляет". Вам нужно подумать о том, что вы несете в мир и согревает ли вас это. Сегодня ваше счастье заключается в умении быть искренней и знать, что ваши мысли имеют силу, они могут найти радость в простых моментах.

Кто отмечает именины 3 мая

  • Ярина - несет гармонию и силу.
  • Богдан - символ защиты и мудрости.
  • Олеся - дарит нежность и тепло.
  • Ростислав - притягивает успех.
  • Звездная - свет и вдохновение.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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