Лунный гороскоп на 3 мая: что нельзя делать в этот день

Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 3 мая.

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Лунный гороскоп на 3 мая / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

Какая фаза Луны 3 мая по лунному календарю

Как Луна повлияет на человека 3 мая

Что можно и нельзя делать 3 мая

3 мая - слов, магии и реализации намерений. Это 7-й день по лунному календарю, когда Луна растет. Ее энергия в этот день усиливает силу мыслей и голоса. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 3 мая

В этот день нужно говорить искренне. Следует поделиться добром с близкими, они обязательно оценят вашу правду.

В этот день нужно приготовить блюдо с тмином. Его можно добавить в хлеб или суп. Это привлечет ясность и силу.

В этот день нужно носить одежду белого и зеленого цветов. Они сочетают чистоту и весеннюю энергию.

В этот день нужно коснуться воды. Можно смочить ладони в ручье или миске. Это придаст легкости и очищения.

В этот день нужно послушать шелест листьев. Это наполнит день гармонией.

Что не нужно делать 3 мая

1. Не нужно врать. 7-й день не терпит лжи. Следует понимать, что слова имеют силу.

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2. Не нужно рвать бумагу. Это путает мысли. Лучше сложить все аккуратно.

3. Не нужно носить тесную одежду. Это гасит энергию дня. Лучше отдать предпочтение свободной и удобной одежде.

4. Не нужно пить холодное. Такие напитки гасят тепло.

5. Не нужно молчать весь день. Это блокирует магию. Лучше сказать хотя бы несколько слов.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

Остановитесь на мгновение, почувствуйте тепло дня. В этот момент следует сказать слова: "Луна слова мне дарит, весна меня обновляет". Вам нужно подумать о том, что вы несете в мир и согревает ли вас это. Сегодня ваше счастье заключается в умении быть искренней и знать, что ваши мысли имеют силу, они могут найти радость в простых моментах.

Кто отмечает именины 3 мая

Ярина - несет гармонию и силу.

Богдан - символ защиты и мудрости.

Олеся - дарит нежность и тепло.

Ростислав - притягивает успех.

Звездная - свет и вдохновение.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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