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Худшие мужчины по знаку зодиака: кто возглавил антирейтинг

Ангелина Подвысоцкая
30 апреля 2025, 20:46
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Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, с какими мужчинами будет трудно построить отношения.
гороскоп, отношения
Худшие мужчины по знаку зодиака / Коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay

У каждого человека свой характер и темперамент. Иногда нам приходится потратить много времени, чтобы понять, что человек нам не подходит. Со временем в каждом человеке может проявляться худшая сторона. Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал худших мужчин по знаку зодиака.

12 место

Эту строчку занимает Водолей. Мужчины такого знака зодиака имеют много планов, однако далеко не всегда они их реализуют.

11 место

На 11 месте расположены Раки. Представители этого знака очень эмоциональны. Они могут обижаться по любому поводу. Поэтому это может стать проблемой в отношениях.

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10 место

Весы на 10 месте в списке худших мужчин по знаку зодиака. Они очень ранимы, живут широко и с душой.

9 место

Девы очень придирчивы. Для них невероятно важна чистота. Эти мужчины чистоплотные, но в случае с представителями этого знака зодиака, это может быть в меру.

8 место

Эту строчку занимают Рыбы. Они не всегда могут быть решительны, из-за чего женщине часто нужно будет на них давить. Рыбы постоянно летают в облаках.

7 место

Со Львами бывает трудно построить крепкие и здоровые отношения. Они могут быть самовлюбленными, из-за чего между партнерами будет много недоразумений.

6 место

Мужчины, которые родились под знаком зодиака Козерог, на первое место ставят не семью. Самое важное для них - это карьера.

Худшие мужчины по знаку зодиака: кто возглавил антирейтинг
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

5 место

Если вы хотите, чтобы ваш мужчина ревновал вас к каждому столбу, то для вас идеальным партнером будет Телец. Они ревнивы до ужаса.

4 место

Стрелец очень любит свою свободу. Для этих мужчин это самое главное в жизни. Они ценят свою свободу больше, чем семью.

3 место

Овны могут быть агрессивными. Женщинам не так просто получить ласку от представителей этого знака зодиака. Ее буквально надо завоевывать. Тоби они занимают третье место в списке худших мужчин по знаку зодиака.

2 место

На втором месте хитрые мужчины. Они могут строить отношения с вами, но при этом могут отвлекаться на других. В отношениях с этими мужчинами нет стабильности. Речь идет о Близнецах.

1 место

В народе говорят: "Не верил в гороскоп, пока не встретил Скорпиона". Именно эти мужчины занимают 1 место в этом антирейтинге. Если их обидеть, то у них может проснуться мстительная и злопамятная натура.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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