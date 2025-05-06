Гороскоп по лунному календарю: что сделать 6 мая, чтобы притянуть достаток

Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 6 мая.

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Лунный гороскоп на 6 мая / Коллаж: Главред, иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

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Какая фаза Луны 6 мая по лунному календарю

Как Луна повлияет на человека 6 мая

Что можно и нельзя делать 6 мая

6 мая - время семьи, любви и внутреннего тепла. Это 10-й день по лунному календарю, когда Луна растет. Ее энергия в этот день наполняет гармонией и радостью. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 6 мая

В этот день нужно объединиться с близкими. Следует поделиться теплом с родными.

В этот день нужно приготовить блюдо с сыром. Можно испечь сырники или добавить сыр к другим блюдам. Это символ достатка и праздника.

В этот день нужно носить одежду белого и синего цветов. Они сочетают чистоту и весеннюю свежесть.

В этот день нужно коснуться солнечного света. Можно подставить руки лучам. Это зарядит энергией и теплом.

В этот день нужно послушать церковные колокола. Это придаст вдохновения.

Что не нужно делать 6 мая

1. Не нужно переедать. Тяжелая пища отягощает энергию дня, лучше выбрать легкие блюда.

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2. Не нужно ломать ветки. Это нарушит гармонию.

3. Не нужно носить грязную одежду. Это гасит радость. Лучше отдать предпочтение чистой одежде.

4. Не нужно пить газированные напитки. Такие напитки рассеивают тепло. Лучше отдать предпочтение чистой воде.

5. Не нужно спешить с выводами. Это мешает гармонии. Лучше подумать дважды, прежде чем что-то говорить или принимать решение.

Кто такой мольфар Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

В этот день нужно почувствовать радость и понять, что ваше счастье в умении чувствовать себя частью большого. Вы можете быть радостным и сильным человеком, который может найти мир в простоте.

В этот день мольфар советует произнести такие слова: "Луна тепло мне шепчет, весна меня объединяет".

Кто отмечает именины 6 мая

Нестор - сила и радость.

Ольга - мудрость и тепло.

Любава - нежность и гармония.

Глеб - защита и спокойствие.

Светлана - вдохновение и любовь.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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