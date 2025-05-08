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Гороскоп по лунному календарю: что следует обязательно сделать 8 мая

Ангелина Подвысоцкая
8 мая 2025, 00:43
82
Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 8 мая.
Луна, лунный календарь, гороскоп
Лунный гороскоп на 8 мая / Коллаж: Главред, иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Какая фаза Луны 8 мая по лунному календарю
  • Как Луна повлияет на человека 8 мая
  • Что можно и нельзя делать 8 мая

8 мая - время милосердия, покоя и духовной гармонии. Это 12-й день по лунному календарю, когда Луна растет. Ее энергия в этот день призывает к доброте и миру. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 8 мая

  • В этот день нужно почтить героев. Следует помянуть тех, кто боролся за мир.
  • В этот день нужно приготовить блюдо с изюмом. Можно добавить его в кашу или выпечку. Это символ единства.
  • В этот день нужно носить одежду белого и серого цветов. Они сочетают чистоту и спокойствие.
  • В этот день нужно коснуться гладкого камня. Можно провести рукой по речной гальке. Это придаст умиротворения.
  • В этот день нужно послушать вечернюю тишину. Это принесет спокойствие и ясность.

Что не нужно делать 8 мая

1. Не нужно держать обиды. Негатив в сердце блокирует гармонию. Лучше простить и отпустить все обиды.

видео дня

2. Не нужно выбрасывать хлеб. Это отталкивает изобилие. Лучше поделиться хлебом, если он остался.

3. Не нужно носить тяжелые сумки. Это отягощает энергию.

4. Не нужно пить алкоголь. Такие напитки разрушают спокойствие. Лучше отдать предпочтение чистой воде или травяному настою.

5. Не нужно игнорировать покой. Постоянная активность мешает миру. Лучше остановиться хотя бы на мгновение.

Максим Гордеев
Кто такой мольфар Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

В этот день нужно почувствовать спокойствие и понять, что ваше счастье в умении чувствовать себя частью большой гармонии. Вы можете быть милосердным и сильным человеком, который наполняет сердце светом.

В этот день мольфар советует произнести такие слова: "Луна мир мне шепчет, весна меня согревает".

Кто отмечает именины 8 мая

  • Мотря - нежность и сила.
  • Назар - мудрость и тепло.
  • Клавдия - гармония и любовь.
  • Олесь - мужество и радость.
  • Анна - спокойствие и вдохновение.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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