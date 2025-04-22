Лунный гороскоп на 22 апреля: что нельзя делать в этот день

Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 22 апреля.

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Лунный гороскоп на 22 апреля / Коллаж: Главред, фото: pexels, иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Какая фаза Луны 22 апреля по лунному календарю

Как Луна повлияет на человека 22 апреля

Что можно и нельзя делать 22 апреля

22 апреля - время внутренней силы, гармонии с природой и покоя. Это 24-й день по лунному календарю, когда Луна идет на убыль. Ее энергия в этот день наполняет стойкостью. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 22 апреля

В этот день нужно делиться теплом. Можно навестить родных, поделиться паской. Это день единства и любви.

В этот день нужно приготовить блюдо с медом. Это подсластит радость праздника и притянет благословение.

В этот день нужно носить одежду белого и зеленого цветов. Они сочетают чистоту Пасхи.

В этот день нужно прикоснуться к траве. Можно провести рукой по траве или земле. Это усилит связь с природой и праздничную энергию.

В этот день нужно послушать пение птиц. Это наполнит день радостью и легкостью.

Что не нужно делать 22 апреля

1. Не нужно грустить. 24-й день не терпит грусти. Лучше держать радость в сердце.

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2. Не нужно рвать листья. Это нарушит гармонию.

3. Не нужно носить одежду темных цветов. Такие оттенки гасят свет. Лучше отдать предпочтение одежде светлых оттенков.

4. Не нужно ссориться. Конфликты разрушают радость дня. Нужно уважать мир и любовь праздника.

5. Не нужно продолжать хаос. Это противоречит гармонии. Лучше держать пространство в порядке.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

Остановитесь на мгновение, почувствуйте тепло. В этот момент следует сказать слова: "Луна гармонию мне несет, весна меня обновляет". Вам нужно почувствовать себя частью большой любви и понять, что вы сможете найти мир в простоте. Сегодня ваше счастье заключается в умении почувствовать свет во тьме.

Кто отмечает именины 22 апреля

Вадим - сила и радость.

Мария - нежность и гармония.

София - ясность и любовь.

Гавриил - защита и спокойствие.

Елена - тепло и мир.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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