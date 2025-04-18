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Лунный календарь на 18 апреля: что категорически нельзя делать в этот день

Ангелина Подвысоцкая
18 апреля 2025, 02:56
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Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 18 апреля.
Луна, лунный календарь, гороскоп
Лунный календарь на 18 апреля / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

  • Какая фаза Луны 18 апреля по лунному календарю
  • Как Луна повлияет на человека 18 апреля
  • Что можно и нельзя делать 18 апреля

18 апреля - время внутренней свободы, решений и преодоления страхов. Это 20-й день по лунному календарю, когда Луна идет на убыль. Ее энергия в этот день призывает к устойчивости и ясности. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 18 апреля

  • В этот день нужно побыть в тишине. В это время нужно помянуть близких.
  • В этот день нужно приготовить блюдо с хлебом. В этот день можно есть только хлеб или сухари.
  • В этот день нужно носить одежду темного цвета. Темно-серый и черный оттенки отражают траур и скромность Страстной пятницы.
  • В этот день нужно прикоснуться к земле. Можно прикоснуться к почве или полу. Это придаст устойчивости.
  • В этот день нужно вслушиваться в тишину ночью. Это принесет мир и внутреннюю силу перед праздником.

Что не нужно делать 18 апреля

1. Не нужно шуметь. 20-й день не терпит шума, лучше держать тишину и спокойствие в сердце.

видео дня

2. Не нужно трогать природу. Это нарушает покой.

3. Не нужно носить одежду ярких цветов. Такие оттенки противоречат трауру дня. Лучше выбрать что-то сдержанное и темное.

4. Не нужно много есть. В этот день продолжается самый строгий пост.

5. Не нужно суетиться. Это блокирует внутреннюю силу. Лучше действовать размеренно и тихо.

Лунный календарь на 18 апреля: что категорически нельзя делать в этот день
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

Остановитесь на мгновение, почувствуйте тишину. В этот момент следует сказать слова: "Луна меня поддерживает, весна меня очищает". Вам нужно понять, есть ли внутри место для спокойствия, которое сильнее грусти. Сегодня ваше счастье заключается в умении почувствовать глубину момента, понимании, что сила есть даже в тишине, а мир можно найти в простоте.

Кто отмечает именины 18 апреля

  • Алексей - сила и тепло.
  • Мария - нежность и гармония.
  • София - ясность и любовь.
  • Платон - мудрость и спокойствие.
  • Елена - радость и мир.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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