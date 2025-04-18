Лунный календарь на 18 апреля: что категорически нельзя делать в этот день

Что узнаете:
- Какая фаза Луны 18 апреля по лунному календарю
- Как Луна повлияет на человека 18 апреля
- Что можно и нельзя делать 18 апреля
18 апреля - время внутренней свободы, решений и преодоления страхов. Это 20-й день по лунному календарю, когда Луна идет на убыль. Ее энергия в этот день призывает к устойчивости и ясности. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.
Что следует сделать 18 апреля
- В этот день нужно побыть в тишине. В это время нужно помянуть близких.
- В этот день нужно приготовить блюдо с хлебом. В этот день можно есть только хлеб или сухари.
- В этот день нужно носить одежду темного цвета. Темно-серый и черный оттенки отражают траур и скромность Страстной пятницы.
- В этот день нужно прикоснуться к земле. Можно прикоснуться к почве или полу. Это придаст устойчивости.
- В этот день нужно вслушиваться в тишину ночью. Это принесет мир и внутреннюю силу перед праздником.
Что не нужно делать 18 апреля
1. Не нужно шуметь. 20-й день не терпит шума, лучше держать тишину и спокойствие в сердце.
2. Не нужно трогать природу. Это нарушает покой.
3. Не нужно носить одежду ярких цветов. Такие оттенки противоречат трауру дня. Лучше выбрать что-то сдержанное и темное.
4. Не нужно много есть. В этот день продолжается самый строгий пост.
5. Не нужно суетиться. Это блокирует внутреннюю силу. Лучше действовать размеренно и тихо.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
Совет дня
Остановитесь на мгновение, почувствуйте тишину. В этот момент следует сказать слова: "Луна меня поддерживает, весна меня очищает". Вам нужно понять, есть ли внутри место для спокойствия, которое сильнее грусти. Сегодня ваше счастье заключается в умении почувствовать глубину момента, понимании, что сила есть даже в тишине, а мир можно найти в простоте.
Кто отмечает именины 18 апреля
- Алексей - сила и тепло.
- Мария - нежность и гармония.
- София - ясность и любовь.
- Платон - мудрость и спокойствие.
- Елена - радость и мир.
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Что стоит учитывать читателю
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