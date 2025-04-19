Лунный календарь на 19 апреля: 5 запретов, которые нельзя нарушать в этот день

Что узнаете:
- Какая фаза Луны 19 апреля по лунному календарю
- Как Луна повлияет на человека 19 апреля
- Что можно и нельзя делать 19 апреля
19 апреля - время активности, дружбы и внутренней гармонии. Это 21-й день по лунному календарю, когда Луна идет на убыль. Ее энергия в этот день поддерживает движение и единство. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.
Что следует сделать 19 апреля
- В этот день нужно готовить в тишине. В это время нужно завершить уборку или готовить пасхальные блюда.
- В этот день нужно приготовить блюдо с яйцами. В этот день можно красить яйца или добавлять их в постные блюда.
- В этот день нужно носить одежду белого и красного цветов. Они сочетают чистоту и радость предпраздничного времени.
- В этот день нужно прикоснуться к хлебу. Можно прикоснуться к хлебу или куличу. Это придаст тепла.
- В этот день нужно послушать вечерние церковные колокола. Это хороший знак.
Что не нужно делать 19 апреля
1. Не нужно шуметь. 21-й день не терпит шума, лучше держать тишину и спокойствие в сердце.
2. Не нужно рвать ветки с деревьев. Это тревожит гармонию.
3. Не нужно носить одежду ярких цветов. Такие оттенки гасят скромность. Лучше отдать предпочтение одежде светлых и сдержанных оттенков.
4. Не нужно есть мясо. В этот день продолжается самый строгий пост.
5. Не нужно суетиться. Это блокирует спокойствие. Лучше действовать размеренно и тихо.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
Совет дня
Остановитесь на мгновение, почувствуйте тишину. В этот момент следует сказать слова: "Луна меня объединяет, весна меня готовит". Вам нужно понять, что вы несете в своем сердце. Сегодня ваше счастье заключается в умении найти мир в простоте.
Кто отмечает именины 19 апреля
- Евтихий - радость и сила.
- Мария - нежность и гармония.
- София - ясность и любовь.
- Платон - мудрость и спокойствие.
- Елена - тепло и мир.
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Что стоит учитывать читателю
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