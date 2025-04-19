Лунный календарь на 19 апреля: 5 запретов, которые нельзя нарушать в этот день

Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 19 апреля.

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Лунный календарь на 19 апреля / Коллаж: Главред, фото: pexels, иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Какая фаза Луны 19 апреля по лунному календарю

Как Луна повлияет на человека 19 апреля

Что можно и нельзя делать 19 апреля

19 апреля - время активности, дружбы и внутренней гармонии. Это 21-й день по лунному календарю, когда Луна идет на убыль. Ее энергия в этот день поддерживает движение и единство. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 19 апреля

В этот день нужно готовить в тишине. В это время нужно завершить уборку или готовить пасхальные блюда.

В этот день нужно приготовить блюдо с яйцами. В этот день можно красить яйца или добавлять их в постные блюда.

В этот день нужно носить одежду белого и красного цветов. Они сочетают чистоту и радость предпраздничного времени.

В этот день нужно прикоснуться к хлебу. Можно прикоснуться к хлебу или куличу. Это придаст тепла.

В этот день нужно послушать вечерние церковные колокола. Это хороший знак.

Что не нужно делать 19 апреля

1. Не нужно шуметь. 21-й день не терпит шума, лучше держать тишину и спокойствие в сердце.

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2. Не нужно рвать ветки с деревьев. Это тревожит гармонию.

3. Не нужно носить одежду ярких цветов. Такие оттенки гасят скромность. Лучше отдать предпочтение одежде светлых и сдержанных оттенков.

4. Не нужно есть мясо. В этот день продолжается самый строгий пост.

5. Не нужно суетиться. Это блокирует спокойствие. Лучше действовать размеренно и тихо.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

Остановитесь на мгновение, почувствуйте тишину. В этот момент следует сказать слова: "Луна меня объединяет, весна меня готовит". Вам нужно понять, что вы несете в своем сердце. Сегодня ваше счастье заключается в умении найти мир в простоте.

Кто отмечает именины 19 апреля

Евтихий - радость и сила.

Мария - нежность и гармония.

София - ясность и любовь.

Платон - мудрость и спокойствие.

Елена - тепло и мир.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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