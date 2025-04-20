Лунный календарь на 20 апреля: что может отогнать радость и гармонию

Что узнаете:
- Какая фаза Луны 20 апреля по лунному календарю
- Как Луна повлияет на человека 20 апреля
- Что можно и нельзя делать 20 апреля
20 апреля - время мудрости, знаний и внутреннего роста. Это 22-й день по лунному календарю, когда Луна идет на убыль. Ее энергия в этот день наполняет спокойствием и ясностью. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.
Что следует сделать 20 апреля
- В этот день нужно праздновать с радостью. В это время нужно поделиться пасхальным хлебом и яйцами с близкими.
- В этот день нужно приготовить кулич и пасхальные яйца. Это символ праздника, который принесет благословение.
- В этот день нужно носить одежду белого и золотого цветов. Они отражают чистоту и радость Пасхи.
- В этот день нужно прикоснуться к освященному. Можно прикоснуться к куличу или вербе. Это придаст силы.
- В этот день нужно послушать пасхальные колокола. Это принесет вам радость и очищение в день Воскресения.
Что не нужно делать 20 апреля
1. Не нужно грустить. 22-й день не терпит грусти. Лучше держать радость в сердце.
2. Не нужно рвать цветы. Это нарушит гармонию.
3. Не нужно носить одежду темных цветов. Такие оттенки гасят свет. Лучше отдать предпочтение одежде светлых и радостных оттенков.
4. Не нужно ссориться. Конфликты разрушают радость дня. Нужно уважать мир и любовь праздника.
5. Не нужно продолжать беспорядок. Это противоречит чистоте Пасхи. Лучше держать пространство в порядке.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
Совет дня
Остановитесь на мгновение, почувствуйте радость. В этот момент следует сказать слова: "Луна мудрость мне дарит, весна меня воскрешает". Вам нужно почувствовать себя живой и свободной. Сегодня ваше счастье заключается в умении почувствовать свет во тьме. Следует найти покой в любви.
Кто отмечает именины 20 апреля
- Георгий - сила и защита.
- Мария - нежность и гармония.
- София - ясность и любовь.
- Даниил - мудрость и спокойствие.
- Елена - радость и мир.
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Что стоит учитывать читателю
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