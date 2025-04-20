Лунный календарь на 20 апреля: что может отогнать радость и гармонию

Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 20 апреля.

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Лунный календарь на 20 апреля / Коллаж: Главред, фото: pexels, иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Какая фаза Луны 20 апреля по лунному календарю

Как Луна повлияет на человека 20 апреля

Что можно и нельзя делать 20 апреля

20 апреля - время мудрости, знаний и внутреннего роста. Это 22-й день по лунному календарю, когда Луна идет на убыль. Ее энергия в этот день наполняет спокойствием и ясностью. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 20 апреля

В этот день нужно праздновать с радостью. В это время нужно поделиться пасхальным хлебом и яйцами с близкими.

В этот день нужно приготовить кулич и пасхальные яйца. Это символ праздника, который принесет благословение.

В этот день нужно носить одежду белого и золотого цветов. Они отражают чистоту и радость Пасхи.

В этот день нужно прикоснуться к освященному. Можно прикоснуться к куличу или вербе. Это придаст силы.

В этот день нужно послушать пасхальные колокола. Это принесет вам радость и очищение в день Воскресения.

Что не нужно делать 20 апреля

1. Не нужно грустить. 22-й день не терпит грусти. Лучше держать радость в сердце.

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2. Не нужно рвать цветы. Это нарушит гармонию.

3. Не нужно носить одежду темных цветов. Такие оттенки гасят свет. Лучше отдать предпочтение одежде светлых и радостных оттенков.

4. Не нужно ссориться. Конфликты разрушают радость дня. Нужно уважать мир и любовь праздника.

5. Не нужно продолжать беспорядок. Это противоречит чистоте Пасхи. Лучше держать пространство в порядке.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

Остановитесь на мгновение, почувствуйте радость. В этот момент следует сказать слова: "Луна мудрость мне дарит, весна меня воскрешает". Вам нужно почувствовать себя живой и свободной. Сегодня ваше счастье заключается в умении почувствовать свет во тьме. Следует найти покой в любви.

Кто отмечает именины 20 апреля

Георгий - сила и защита.

Мария - нежность и гармония.

София - ясность и любовь.

Даниил - мудрость и спокойствие.

Елена - радость и мир.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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