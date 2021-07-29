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Любимчик фортуны и баловень судьбы: что сулит Стрельцу гороскоп на август 2021

Влад Росс

Астролог

29 июля 2021, 15:05

В этом месяце одинокие Стрельцы могут встретить любовь всей своей жизни.

Астролог Влад Росс рассказал, что ждет Стрельца в августе 2021
Гороскоп Стрельца на август 2021 обещает ему удачу во многих сферах жизни / Анастасия Олейникова для Главреда

Стрелец в августе 2021 года станет любимчиком фортуны и баловнем судьбы. Всё в этом месяце будет для Стрельца, он дождется своего "звездного часа".

Весь август у Стрельца пройдёт, с одной стороны, в тумане сладострастных мечтаний о будущем, с другой – будут возможности для того, чтобы всё это претворить в жизнь. Представители этого знака весь период будут видеть себя как бы со стороны, не вникая глубоко в те ситуации, в которых окажутся. Однако хорошо уже то, что прежние заботы и огорчения не будут беспокоить Стрельца вовсе.

Жизнь очень бережно и постепенно начнёт втягивать Стрельца в круговорот сказочных и приятных событий. Всё, что произойдёт в августе 2021-го, окажется лишь подготовкой к следующему более активному периоду года.

В августовское затишье Стрелец может встретить любовь всей своей жизни. Это время можно использовать для составления планов и отработки деталей и проектов, поскольку в будущем на это у Стрельца просто не останется времени.

Деловые интересы Стрельца в августе пройдут период прогнозирования и расстановки приоритетов. Размышления большинства представителей этого знака будут касаться как долговременных программ, так и стратегических планов на ближайшее время. Активных действий Стрельцу ждать в этом месяце не приходится. Всё, что он предпримет, будет выражаться в назначении переговоров и очерчивании тем предстоящего обсуждения, которые будут носить вполне определённую сентябрьскую локализацию.

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Что же касается состояния финансов Стрельца в августе 2021, то в данном вопросе вероятны некоторые перемены. Впрочем, они не будут кардинальными. О финансовых делах Стрельца можно сказать коротко: на ловца и зверь бежит. Он в денежных делах будет любимчиком фортуны.

Стрельцу следует обратить внимание на период середины третьей декады августа, 20-ые числа. В это время у Стрельца может случиться весьма интересный переход на параллельную линию движения, который принесёт значительные дивиденды в будущем. Хотя, учитывая расслабленное состояние большинства представителей этого знака Зодиака, трудно прогнозировать расторопность в этом вопросе. Радует, что потерять каких-то больших денег Стрельцу не удастся – фортуна будет за него.

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В эмоциональном плане Стрелец переживёт сложный месяц. С одной стороны, его накроет вялость, апатия, перегрев, наркотики и алкоголизм – всего этого следует избегать, ведь на дно опускаться не стоит. С другой стороны, Стрелец станет проявлять беспокойство и раздражительность. Всё это может достичь своей кульминации в середине месяца, потому есть риск уйти в запой. 14-18 августа многие Стрельцы решат, что с этим нужно как-то бороться, и лучшим выходом покажется смена обстановки, потому одни Стрельцы решатся предпринять некое заграничное путешествие, другие – будут искать способы разнообразить свою жизнь за счет новых интеллектуальных впечатлений или же нестандартных действий и поступков. Все это может иметь позитивное воздействие на Стрельца, если, поддавшись эмоциям, он не совершит ничего такого, что поставит под угрозу осуществление выверенных планов на ближайшее будущее.

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