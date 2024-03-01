Любовь придет уже 8 марта: Влад Росс расссказал, чего ждать в личной жизни с началом весны

Нужно быть осторожным, ведь в марте могут случиться измены.

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Любовный гороскоп от Влада Росса на март / Коллаж Главред, фото Главред, freepik

Весна - пора любви, и те, у кого нет партнера, с большой долей вероятности ее встретят, ведь после 12 марта Венера перейдет в знак Рыб.

Об этом рассказал Главреду астролог Влад Росс.

Любовь и отношения в марте - прогноз от Влада Росса

Многие люди в это время станут более романтичными и сентиментальными. После 8 марта может прийти большая любовь: встретить мужчину или женщину можно будет 8 марта, а чувства разовьются в дальнейшем, со следующего свидания, примерно после 12 марта.

20-22 марта будут очень нежные чувства, будет хотеться любить и быть любимым. Поэтому вторая половина месяца подходит для романтиков, любви и больших страстей. Тем более, Марс соединяется с Венерой, что сулит просто шекспировские страсти.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Но не всем придется гладко в этом месяце в сфере личной жизни.

"В начале месяца, 3 марта, Венера будет достаточно напряженной и может притянуть неприятные события. В это время супруги могут изменять, и могут неожиданно рваться отношения", - говорит Росс.

25 марта-8 апреля нас ждет коридор затмений на оси Овен-Весы, которая связана с брачными отношениями и партнерством. У нас будет полутеневое лунное затмение в 9:00 по Киеву, и одновременно будет полнолуние.

Важно в этот период быть спокойнее, не начинать никаких ссор, тем более, "не бить сковородой по голове" своего мужа. Нужно сдерживать себя в это время. Иначе опрометчиво и сгоряча можно наделать много ошибок.

Напомним, астролог Влад Росс сообщил, что в марте произойдут изменения. Первый месяц весны будет благоприятен для мистики, религии, обращения к астрологу, психологу, понимания тайного смысла жизни.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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