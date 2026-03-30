Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Любовь с первого взгляда и перемены: что ждет Водолеев в апреле - гороскоп на месяц

Анна Ярославская
30 марта 2026, 22:10
Грядут большие перемены. Анжела Перл объяснила, почему апрель станет ключевым месяцем для Водолеев.
Вы узнаете:

  • Почему апрель станет идеальным временем для новых начинаний
  • Когда придут важные новости и предложения
  • Какие приятные события ждут Водолеев в конце месяца

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2026 для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в апреле нет ни одной ретроградной планеты — все планеты движутся вперёд. А это значит, все дела будут продвигаться. Это замечательное время для роста и развития.

видео дня

"Делайте какие-то шаги, будьте активны, сделайте шаг в направлении вашей мечты. Начните строить план и быстро действуйте. Это прекрасный месяц для действий", - отметила эксперт.

Кроме того, в апреле планета Водолеев Уран поменяет знак на семь лет - до мая 2033 года. 27 апреля Уран входит в ваш пятый дом гороскопа. Уран — планета непредсказуемая, планета сюрпризов, неожиданностей. А пятый дом — это дом удовольствий, любви и всего, что приносит удовольствия; это сектор детей и хобби.

"У вас поменяется ваше хобби в ближайшие семь лет. Может, вы начнёте учиться летать на вертолёте или самолёте, ведь Уран — планета полётов. Может, вы астрологией или эзотерикой интересуетесь? Уран за это тоже отвечает. Может быть, неожиданно вы решите, что вам нужен ребёнок. Причём по Урану это, скорее всего, ЭКО или новые технологии, а может и просто неожиданная беременность. Уран — это любовь с первого взгляда, а также что-то уникальное, необычное. Может, партнёр или партнёрша будут другой национальности или с разницей в возрасте. Вот такая любовь может вас ждать после 27 апреля", - рассказала астролог.

2 апреля — полнолуние в девятом доме гороскопа, который отвечает за расширение кругозора. Это может быть поездка за границу или получение загранпаспорта, оформление визы или решение эмигрировать.

10 апреля Марс входит в третий дом гороскопа, который отвечает за общение, контакты, коммуникацию.

"Вы будете очень много думать в апреле и анализировать, и искать какую-то информацию. Но также это ещё сектор транспорта, поездок, переезда. И Марс 10 апреля может дать вам какую-то поездку, покупку машины или продажу автомобиля, какую-то командировку. В целом, вы будете куда-то ездить недалеко и ненадолго, но много", - рассказала астролог.

17 апреля — новолуние в третьем доме гороскопа. Солнце соединяется с Луной и принесет новую информацию, новость, которая касается родственников.

В третьем доме гороскопа также находятся Сатурн и Нептун, а это очень мощные планеты.

"Вы будете строить новые навыки коммуникации, появится новое окружение. Может быть, у вас будут новые соседи. Появятся новые навыки, вследствие этого и ваша профессия поменяется. А Нептун может растворять, убирать из вашей жизни, например, друзей, знакомых и даже кого-то из родственников. Или давать дистанцию между вами и родственниками", - предупредила астролог.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

25 апреля Венера входит в пятый дом гороскопа. Это планета гармонии, счастья, любви, денег и удовольствий. Может, вам подарят билеты в театр или пригласят в ресторан.

"Плутон по-прежнему находится в вашем знаке, в первом доме гороскопа, и это планета трансформации, больших перемен — и внутренних, и внешних. И если у вас аспект в пятом градусе Водолея или если у вас день рождения 25 января, то вы почувствуете влияние Плутона сильнее других Водолеев в апреле. Вас ждут перемены, которые будут менять вашу жизнь", - резюмировала Анжела Перл.

Детальный гороскоп для Водолеев на апрель 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Водолей гороскоп на апрель гороскоп Водолей знак Зодиака Водолей Анжела Перл гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
23:18Фронт
22:33Украина
22:12Война
Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять