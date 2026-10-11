Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Змеям - успех, Собакам - внимание

Марина Иваненко
11 октября 2026, 18:32
google news Подпишитесь
на нас в Google
Гороскоп любви расскажет, какие романтические перемены ждут Овнов, Тельцов, Близнецов и других знаков, и как укрепить отношения с партнером.
Любовный гороскоп
Любовный гороскоп / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие перемены ждут знаки зодиака в любви
  • Где одинокие могут встретить новую любовь
  • Как укрепить отношения и вернуть доверие

Предстоящая неделя в сфере личных отношений потребует от большинства знаков зодиака откровенности, умения слушать и готовности первыми сделать шаг навстречу. Астрологические тенденции будут способствовать разрешению давних конфликтов, поиску компромиссов в семейных вопросах и восстановлению эмоциональной близости между партнерами. Главред расскажет подробнее.

видео дня

Как сообщает MSN, для одиноких людей этот период станет поводом расширить круг общения. Новые знакомства возможны через друзей, рабочие контакты, во время путешествий или в социальных сетях.

Любовный гороскоп на неделю - Овен

В отношениях Овнов возможны колебания, однако именно вы можете стать инициатором решения давних проблем. Небольшие усилия с вашей стороны существенно улучшат атмосферу. Одинокие Овны могут познакомиться с интересным человеком через общих знакомых, а женатым стоит внимательнее балансировать между работой и вниманием к партнеру.

Любовный гороскоп на неделю - Телец

Неделя даст возможность укрепить доверие. Если вы долго скрывали свои переживания, пришло время искренне поговорить с партнером. Одинокие Тельцы могут получить известие от старого знакомого, а семейным парам рекомендуется принимать важные бытовые решения только совместно.

Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Вас ждет новый этап в любви благодаря искренним разговорам. Одиноким Близнецам предстоит шанс завязать приятное знакомство в сети или на работе. Тем, у кого уже есть пара, астрологи советуют спланировать совместную поездку или проявить инициативу, если в последнее время общение стало реже.

Об источнике: MSN

MSN (Microsoft Network) - это веб-портал и набор интернет-сервисов от компании Microsoft, который предоставляет новости, информацию о погоде, спорте, финансах и другие ресурсы.

Любовный гороскоп на неделю - Рак

Неделя будет посвящена укреплению эмоциональной связи. Вместо того чтобы обижаться из-за недоразумений, спокойно объясните свои чувства. Одинокие Раки могут встретить симпатичного человека во время повседневных дел, а семейным стоит проявлять больше заботы и не игнорировать желания второй половинки.

Любовный гороскоп на неделю - Лев

Этот период может принести всплеск романтики и страсти. Одиноким Львам предстоит шанс влюбиться с первого взгляда во время отдыха или дружеской вечеринки. В парах возможны мелкие ссоры, поэтому семейным Львам лучше запланировать уютный вечер или совместную прогулку, чтобы укрепить отношения.

гороскоп, совместимость знаков зодиака, лучшие партнеры
гороскоп, совместимость знаков зодиака, лучшие партнеры / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп на неделю - Дева

Появится возможность обсудить давние вопросы, касающиеся будущего ваших отношений. Откровенный разговор с партнером поможет уменьшить тревогу. Одиноким Девам общение с новым знакомым может подарить незабываемые эмоции, но не стоит торопиться с громкими выводами - дайте чувствам время.

Любовный гороскоп на неделю - Весы

Это время может подарить новую надежду тем, кто стремится преодолеть расстояние или разногласия с любимым человеком. Одиноким Весам удастся сблизиться с кем-то благодаря общим друзьям или интернету. Для семейных пар главной задачей станет отдых вдвоём вдали от бытовых хлопот.

Любовный гороскоп на неделю - Скорпион

Скорпионы могут почувствовать сильное влечение к определенному человеку. Одинокие представители этого знака могут познакомиться с кем-то на работе. В постоянных отношениях важно уважать личные границы партнера и избегать взаимных обвинений из-за финансовых вопросов.

Любовный гороскоп на неделю - Стрелец

Неделя может подарить много радости и приятных моментов. Одинокие Стрельцы могут встретить единомышленника во время путешествия или нового увлечения. Тем, кто в паре, стоит воплотить в жизнь давнюю общую мечту, а семейным - больше делиться своими эмоциями и теплом.

Любовный гороскоп на неделю - Козерог

Наступает время для серьезных разговоров о будущем и совместных обязанностях. Одинокие Козероги могут получить романтическое предложение, но не стоит торопиться - лучше взвесить собственные желания. Если ваш партнер переживает трудности, прежде чем давать советы, просто выслушайте и поддержите его.

Любовный гороскоп на неделю - Водолей

Личная жизнь Водолеев может обрести новые краски. Одиноких представителей знака ждет знакомство с человеком, чьи взгляды кардинально отличаются от их собственных, что сделает общение увлекательным. В паре стоит обсудить давние обещания, а семейным - совместить семейные мероприятия со свиданиями один на один.

Любовный гороскоп на неделю - Рыбы

Рыб может ожидать период гармонии, спокойствия и эмоциональной поддержки. Одинокие представители знака могут найти общий язык с чуткой и творческой личностью. В паре важно внимательно слушать друг друга, а семейный уют, совместные обеды и мелкие проявления заботы помогут вернуть прежнее тепло.

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп любовный гороскоп интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин нарушил энергетическое перемирие Трампа — что сказал Зеленский

Путин нарушил энергетическое перемирие Трампа — что сказал Зеленский

21:09Украина
ВСУ получили приказ: Зеленский сделал важное заявление насчет перемирия с РФ

ВСУ получили приказ: Зеленский сделал важное заявление насчет перемирия с РФ

20:20Украина
Трамп вновь обещает перемирие, но есть нюанс: что на самом деле стоит за его заявлениями

Трамп вновь обещает перемирие, но есть нюанс: что на самом деле стоит за его заявлениями

19:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

Последние новости

21:09

Путин нарушил энергетическое перемирие Трампа — что сказал Зеленский

20:21

Трамп спешит заработать на власти: Ганницкий - о настоящей цели снятия санкциймнение

20:20

Как выбрать средство для мытья посуды: на что обратить внимание при покупке

20:20

ВСУ получили приказ: Зеленский сделал важное заявление насчет перемирия с РФ

20:10

Пол будет выглядеть дорого: какой ламинат снова стал модным в 2026 году

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
19:58

Трамп вновь обещает перемирие, но есть нюанс: что на самом деле стоит за его заявлениями

19:42

В Украине усилили отключения электроэнергии: графики на 12 октября

19:36

Когда добавлять овощи в бульон: секрет насыщенного вкуса и прозрачности

19:25

Бананы надолго сохранят свежесть и не потемнеют: главный секрет храненияВидео

Реклама
18:52

Зачем мыть пол с лавровым листом: необычный способ уборки

18:50

Георгины могут не пережить зиму: когда их нужно выкапывать

18:32

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Змеям — успех, Собакам — внимание

18:21

Трамп внезапно объявил об "энергетическом перемирии" между РФ и Украиной

17:54

Нужно ли накрывать картофель крышкой во время варки: ответ экспертов

17:42

Россия дважды атаковала Самар - горят склады с сельхозтехникой

17:39

Защитник Ласточкин покорил поклонников своим танцемВидео

17:19

Зеленский ответил Трампу и назвал условие проведения выборов в Украине

17:17

Китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Кроликам — успех, Козам — внимание

17:12

Мыши исчезнут из дома: какой простой материал поможет избавиться от грызунов

17:01

Ксения Мишина лишилась своей роскошной шевелюры: что она сделала

Реклама
16:57

Без погреба и кладовой: где и как правильно хранить овощи в квартире

16:27

Путин придумал новый план ослабления поддержки Украины: в FT узнали детали

16:23

Финансовый гороскоп на неделю 12-18 октября: Львам — доход, Скорпионам — долги

16:09

Более 6 тысяч "Гераней" в запасе РФ: комбат ВСУ раскрыл план врага

16:02

В Киеве произошло масштабное обесточивание: где исчез свет и остановился транспорт

16:02

Соседи для озимого чеснока: какие культуры повышают урожайность

16:00

Жалюзи будут оставаться чистыми месяц: какое средство отталкивает пыльВидео

15:18

Доллар пересек психологическую черту: когда курс может подскочить до 47 гривен

15:14

Гороскоп на завтра, 12 октября: Девам — счастье, Рыбам — идея

14:42

Смертельный удар КАБами по Харькову: есть погибшая, количество раненых снова выросло

14:08

Радары нового поколения уже на дорогах: за какой маневр водителям грозит штраф

14:06

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

13:58

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" впервые стала мамой и показала ребенка

13:54

Гречка будет невероятно вкусной даже без мяса: что добавить во время варки

13:35

Меган Маркл собралась сбежать без Гарри: СМИ сообщили о кризисе в паре

13:28

США предложили Кремлю "бонусы" за перемирие: что может получить Россия

12:54

Многие допускают ошибку: стоит ли выключать отопление, когда никого нет дома

12:43

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

12:22

Украина готова остановить удары по НПЗ в России: Зеленский выдвинул главное условие

Реклама
12:14

Главная ошибка при посадке озимого лука: почему она стрелкуется вместо больших головок

12:14

"Слишком большой риск": в одной из областей объявили принудительную эвакуацию детей

12:03

Wi-Fi будет более быстрым и стабильным: что не стоит ставить рядом с роутеромВидео

11:41

Из-за одной ошибки на одежде остаются заломы: как правильно пользоваться прищепкой

11:38

Розы не любят чрезмерной обрезки: что поможет кустам пышно зацвести весной

11:18

Путин пожаловался Трампу на Украину: в ISW раскрыли истинную риторику Кремля

10:32

Почему шторы желтеют после стирки: простой способ вернуть белизну без хлораВидео

10:24

Графики не действуют: в Киеве и области ввели экстренные отключения света

10:06

"Соглашение нужно было заключить 2 года назад": Трамп обвинил Украину в затягивании войны

09:44

"Герани" получили новую систему навигации: "Флеш" назвал главную угрозу

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять