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Любовный гороскоп на июль 2023: можно ли вступать в брак и заводить новый роман

Анна Ярославская
30 июня 2023, 09:30 обновлено 30 июня, 09:37
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Те, кто давно хочет вернуться к своей жене, может сделать это в последней декаде июля. Ретроградная Венера очень благоприятна для восстановления браков.
Влад Росс
Влад Росс рассказал, чего ждать в любви и отношениях в июле 2023 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил любовный гороскоп на июль 2023 и рассказал, чего ждать в любви и отношениях всем знакам зодиакального круга.

Во второй месяц лета начнется период, когда появится шанс примириться и возобновить отношения с бывшими возлюбленными, а Львы, Стрельцы и Овны будут требовать повышенного внимания к своей персоне.

По словам Росса, Венера в знаке Льва в июле-2023 будет давать взрыв чувств, яркое проявление симпатий, широкие жесты, желание привлечь внимание. Знакомиться и заводить романы в это время будет очень легко.

"Однако люди будут требовать повышенного внимания к своей персоне. Поскольку Венера во Льве – это период рассвета всех наших нарциссических частей личности, когда у нас будет большая потребность в знаках внимания, чем обычно. Особенно это касается знаков огня: Львов, Стрельцов, Овнов", - рассказал астролог в интервью Главреду.

Росс добавил, что Венера в знаке Льва будет находиться еще долго, а в конце июля 2023 года начнет ретроградное движение.

"Ретроградная Венера заставляет возвращаться к бывшим любимым, партнерам. Поэтому те, кто давно хочет вернуться к своей жене, может сделать это в последней декаде июля. Период благоприятен для восстановления браков. В любом случае нужно решать старые проблемы в отношениях, а также деловом партнерстве. Деловые партнеры, которые прекратили свои отношения давным-давно, могут их возобновить", - сказал специалист.

Росс предупредил: в июле 2023 года нужно пересматривать отношения и делать правильные выводы.

Что касается завязывания новых знакомств и налаживания нового делового партнерства, то июль - не самый удачный месяц, говорит гороскоп 2023. Причина этого в том, что в ближайшем будущем можно серьезно изменить отношение к человеку.

"Первая половина июля – это чуть ли не последняя благоприятная возможность вступить в брак, потому что Венера будет ретроградной чуть ли не до конца года", - сказал Росс.

Что касается финансов, то Венера во Льве будет давать возможность много транжирить деньги, поэтому нужно стараться экономить.

"С другой стороны, при ретроградной Венере в целом знакомиться можно, но все-таки нужно держать в голове тот факт, что не все золото, что блестит. Поэтому очароваться в ближайший месяц не стоит, а стоит относиться к новым знакомым спокойно и без ожиданий", - предупредил астролог.

Не исключено, что в июле удастся встретить человека, с которым когда-то пересеклись в поездке или учились вместе.

"Но тогда отношения не завязались, а сейчас они могут возникнуть. Под влиянием ретро-Венеры можно будет взглянуть на этого человека совершенно иначе и вдруг влюбиться", - говорит гороскоп.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите гороскоп на июль 2023 года от астролога Влада Росса:

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