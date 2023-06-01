Любовный гороскоп на июнь 2023: яркие чувства, курортные романы и риск заболеть

В первый месяц лета в любовной сфере возможны и разочарования, и приятные события, предупредил астролог Влад Росс.

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Чего ждать в любви и отношениях в июне 2023 - прогноз Влада Росса / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь 2023 и рассказал, что принесет первый месяц лета в любви и отношениях.

По словам специалиста, в июне многих захватят яркие чувства.

"Когда Марс и Венера во Льве, как правило, процветают курортные романы, потому любовь можно искать на пляжах и в домах отдыха", - рассказал Росс в интервью Главреду.

В июне в любовной сфере возможны и разочарования, и приятные события. Люди будут активно знакомиться, признаваться в своих чувствах, посещать различные мероприятия и заведения – любые места, где можно и себя показать, и на других посмотреть.

"Однако следует быть осторожнее при знакомствах, поскольку 4-11 июня риски будут велики. Есть опасность даже подхватить венерическое заболевание", - предупредил астролог.

Тем парам, у которых отношения уже сложились, июнь нужно провести красиво - порадовать возлюбленных сюрпризами и широкими жестами.

"При Венере в знаке Льва многим будет хотеться показать себя с лучшей стороны, прорекламировать себя, однако далеко не всегда этот образ будет соответствовать реальности. Если человек слишком выпячивает свои достоинства и хвалит себя, не стоит ему доверять – лучше проверить, насколько его слова подтверждаются реальными действиями. Есть риск увидеть красивую обертку, за которой на самом деле ничего нет, особенно следует остерегаться альфонсов", - рассказал Влад Росс.

Также он добавил, что июнь 2023 - прекрасное время для того, чтобы заняться фитнесом, нарастить мышцы. Особенно благоприятны для этого вторая и третья декады месяца.

Смотрите видео - Горосокоп на июнь 2023 от Влада Росса:

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