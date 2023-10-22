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Любовный гороскоп на неделю 23-29 октября: Рыбам – встреча, Овну - разочарование

Елизавета Бельмас
22 октября 2023, 14:28 обновлено 22 октября, 14:38
Астрологи составили любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака и рассказали, кому необходимо высказат свое разочарование.
Любовный гороскоп на неделю 23-29 октября
Любовный гороскоп на неделю 23-29 октября / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому стоит быть более откровенным в общении, а кому наоборот более сентиментальным.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Для вас жизненно важно чувствовать себя ценным! Если потенциальный любовник или ваш нынешний партнер вас не устраивает, возможно, вам придется высказать свое разочарование. Хорошая новость заключается в том, что ваши личные стандарты стали для вас кристально ясными. Вы не потерпите, чтобы в вашей жизни был кто-то, кто пытается заставить вас чувствовать себя ничтожным.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Внутри происходят глубокие перемены. Не стесняйтесь отпустить все, что мешает вам испытать глубокую любовь, которую вы заслуживаете. Лунное затмение в вашем знаке в субботу указывает на то, что удовлетворение уже близко. Если вы одиноки, это затмение предлагает вам высвободить весь эмоциональный багаж, который больше вам не служит.

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Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Возможно, это неделя, когда вам понадобится отдохнуть от всех и всего остального, чтобы восстановить силы. Независимо от вашего статуса в отношениях, найдите возможность уйти в духовное уединение или провести несколько дней в расслабляющем отпуске. По крайней мере, вам следует задуматься о том, реализуются ли физические и материальные связи, которых вы так жаждете.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

В сердечных делах вы можете быть гораздо более откровенны, чем обычно, но вы все равно можете делать это сдержанно. В результате ваш нынешний партнер, вероятно, будет полностью заведен вашей атмосферой! Если вы одиноки, возможно, вы положили на кого-то глаз и проводите исследование, чтобы определить, есть ли у него какое-либо темное прошлое.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Возможно, к вам приближаются значительные профессиональные возможности! Тем не менее, если вы находитесь в отношениях, вам стоит подумать, как это повлияет на вашу любовную связь. Возможно, это окно потребует частых поездок или даже полного переезда.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Сердечные дела кажутся вам стабильными на этой неделе — даже немного предсказуемыми. Во вторник Солнце в вашем секторе связи создаст прекрасную связь с Сатурном, который сейчас находится в вашем секторе партнерства. Если вы в паре, это может укрепить вашу приверженность своему партнеру в том смысле, что вы, скорее всего, будете говорить о долге или ответственности.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Финансы — горячая тема во всех текущих или потенциальных отношениях на этой неделе. Горячий разговор с вашим партнером о деньгах почти наверняка станет более интенсивным, чем вы ожидали. Вполне возможно, что поступит значительная сумма денег, возможно, в виде урегулирования или инвестиций. Эти средства могли бы сделать свидания намного веселее, но не обязательно более успешными.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе вам практически гарантированы разговоры в отношениях. В субботу в вашем секторе партнерства произойдет лунное затмение в полнолуние, создающее мощную энергию для перемен в отношениях в вашем мире. Вполне возможно, что между вами и некогда случайным любовником возникнет более глубокая связь — это может даже привести к будущей помолвке или браку.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Кто-то сексуальный может проникнуть в ваши личные сообщения, и, прежде чем вы это заметите, вы двое начнете обмениваться сообщениями на темы, которые совсем не поверхностны. В результате может произойти какое-то сверхсекретное общение, связанное с вашей продолжающейся личной жизнью.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Чувствительность или сентиментальность могут проникнуть во все ваши романтические мысли на этой неделе – к счастью, не в негативном ключе. Фактически, вместо того, чтобы держать стены открытыми, вы, возможно, наконец позволите своему сердцу растаять и открыться одному из самых приятных любовных переживаний, которые у вас когда-либо были.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

В вашей семейной жизни может произойти важный поворотный момент, который затронет вашу личную жизнь. Вы потенциально встречаетесь с кем-то, и вы оба готовы сделать следующий шаг и жить вместе. Это могло быть захватывающе и ошеломляюще одновременно. Другая возможность состоит в том, что вы "отсоединяетесь" от кого-то (вероятно, это уже происходит), и на этой неделе один из вас полностью уезжает.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Любовь сейчас непредсказуема. Если вы одиноки, вы можете полностью разочароваться в бесконечных приложениях для знакомств или веб-профилях — настолько, что удалите все и навсегда откажетесь от онлайн-знакомств. Как ни странно, именно когда вы это сделаете, вы можете естественным образом встретить кого-то, кто живет прямо в вашем районе.

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