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Любовный гороскоп на неделю 24-30 июля: Овну – предложение, Стрельцу – измена

Елизавета Бельмас
22 июля 2023, 14:39 обновлено 22 июля, 14:57
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Астрологи составили любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака и рассказали, кого ждет романтика, а кого недопонимание.
Любовный гороскоп на неделю 24-30 июля
Любовный гороскоп на неделю 24-30 июля / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому стоит быть более ответственным, а кому более смелым.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Эта неделя принесет вам успех в любви и браке, если вы хотите выйти замуж. Ваш друг может сделать романтическое предложение или предложение отношений в течение недели. Это также может привести к вечеринке дома. Дайте вашим новым отношениям некоторое время для развития, не торопитесь.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Эта неделя принесет ожидаемый успех в ваших отношениях, а также позволит вам качественно провести время со своим возлюбленным. И любовные отношения, и браки по любви увенчаются успехом

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Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Некоторые из вас могут получить внезапное предложение отношений. На этой неделе вы можете влюбиться в кого-то. Любовная жизнь будет в ярости, но вам нужно полностью выполнить свое обязательство. Супружеская пара может чувствовать недостаток общения в своих отношениях, поэтому вам рекомендуется проводить время вместе.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

В начале этой недели в вашем зодиаке проходит транзит Меркурия и Солнца, что усилит желание встречаться друг с другом в любовной жизни. Вы оба будете проводить время друг с другом в любви.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе Юпитер, управитель вашего дома любви, будет находиться в транзите, что может создать путаницу и чувство эго во взаимоотношениях. Имейте это в виду и не допускайте возникновения подобных ситуаций. Если все же ситуация возникает, то позаботьтесь об этом.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Сатурн, управитель вашего дома любви, ретрограден, что также может вызвать разлуку в вашей личной жизни. Из-за этого внезапно у вас также возникнет умственное напряжение.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Управитель вашего дома любви, ретрограден и транзитен в вашем доме любви, из-за чего с вашим возлюбленным предстоит время испытаний. Если вы смиритесь с этим, то грядущее время будет для вас лучше. Если вам уже кто-то нравится, но вы еще не высказали свое мнение, возможно, сейчас не самое подходящее время.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Управитель вашего дома любви, на этой неделе проходит транзитом из-за чего могут возникнуть напряжение и споры в вашей взаимной любви. Это время также может стать причиной взаимного расставания.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе из-за транзита в доме любви может быть некоторая напряженность во взаимных любовных отношениях из-за неразберихи или из-за прихода третьего лица. На этой неделе также может возникнуть проблема разлуки во взаимоотношениях. Если вы только что вступили в отношения, то с новым партнером по каким-то причинам может возникнуть отчуждение.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

В начале этой недели транзит управительницы дома любви будет в восьмом доме с Марсом, который проявляет большой энтузиазм во взаимной любви. Благодаря эффекту этого транзита это время будет наполнено любовью в вашей личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе ретроградный Сатурн проходит транзитом по вашему собственному знаку, что будет держать вас в состоянии психического стресса. Из-за этого у вас не получится спокойно провести время с любимым. В это время в вашу жизнь может вернуться и третий человек.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Говоря о любовных связях Рыб, на этой неделе в вашем доме любви будет транзит Солнца и Меркурия, благодаря чему вы оба почувствуете энтузиазм во взаимной любви. Вы также можете совершать длительные поездки. Также можно сделать дорогой подарок друг другу.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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