Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Овнам - старое увлечение, Ракам - разочарование

Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.

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Любовный гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Любовный гороскоп на неделю обещает интересные перемены в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

В вашу жизнь может вернуться старое увлечение - если это произойдет, вы снова почувствуете бабочек. На самом деле, если химия и взаимное восхищение будут зашкаливать, вам будет трудно вспомнить, почему вы вообще расстались!

Поскольку в среду Меркурий ретроградирует в ваш сектор истинной любви, вы можете ожидать, что получите известие от бывшего или будете размышлять о прошлом романтическом сценарии гораздо больше, чем обычно. Трудно двигаться вперед, когда голова повернута назад, но иногда это необходимый шаг. Будьте нежны с собой, двигаясь вперед.

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Любовный гороскоп на неделю – Телец

У вашей семьи может быть много советов по поводу вашей личной жизни. Независимо от того, насколько хороши их намерения, вполне возможно, что кто-то из ваших родственников еще больше запутает вас, если вы находитесь в раздумьях по поводу судьбоносного решения, связанного с вашей влюбленностью или возлюбленным.

У этого человека может быть своя точка зрения, которую вы не хотите принимать во внимание, потому что она лишает вас части той радости, которую вы испытываете. С другой стороны, если вы совершенно одиноки, родственник может оказаться полезным, поскольку он побудит вас выйти на улицу и начать игру в свидания. Опять же, вы не обязаны слушать - но в этом случае вам потенциально нечего терять.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Вы чувствуете себя сексуально и игриво! В среду Марс в вашем знаке совершит точное соединение с экспансивным Юпитером, что даст вам больше энергии, чем вы знаете, что делать. Вы можете заметить, как растет ваша уверенность в себе, а также желание получать физические удовольствия от жизни.

Если вы состоите в отношениях, ваш возлюбленный должен быть вполне доволен вашим уровнем сексуального энтузиазма - вы можете ожидать большого удовольствия от совместной жизни. Если вы одиноки, то можете сразу же броситься к привлекательному человеку и пригласить его на свидание или завязать разговор. Вперед, Близнецы!

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Эта неделя может оказаться более чем разочаровывающей. Вы готовы сделать следующий важный шаг в своей любовной жизни, но чувствуете себя так, будто пытаетесь пройтись по мокрому цементу. Марс сейчас находится в вашем скрытом 12-м доме, создавая напряжение вокруг ваших попыток использовать свою энергию, чтобы получить желаемое громким, напористым способом. Усиливать напряжение будет квадратура Марса к Сатурну в пятницу.

Энергии будет много, но вся она заперта внутри - без выхода ничего особенного не произойдет. Даже если эта неделя закончится тупиком, хорошая новость заключается в том, что он будет временным.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Текущая траектория вашей любовной жизни может заставить вас сомневаться в себе. Ретроградный Меркурий переходит в ваш огненный знак в среду и остается во Льве до конца своего ретроградного периода, вплоть до директного движения 28 августа. В это время вы будете выполнять тяжелую умственную работу.

Временами этот процесс будет вызывать у вас чувство досады, но в конечном итоге он будет того стоить. Вы решите, не зашли ли вы с кем-то в тупик в любовных отношениях, и если да, то предпримите шаги, чтобы изменить ситуацию. Если вы одиноки, вы искорените некоторые мыслительные шаблоны, которые, как вы знаете, не служат вам в сердечных делах.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

В течение всей недели вы будете источать энергию и амбиции. С другой стороны, действия, которые вы решите предпринять, могут оказаться не самым лучшим шагом для вашей личной жизни. В паре? Это может быть связано с карьерным ростом, который вы очень хотите сделать, но ваш возлюбленный, похоже, этого не понимает.

Ему может показаться, что вы предпочитаете свои профессиональные цели отношениям. Это может быть правдой! Если вы одиноки, вы можете отгонять от себя чувство одиночества или изоляции, компенсируя его карьерой. Даже если вам одиноко на вершине, напомните себе, что ваши сегодняшние действия могут заложить прочный фундамент для завтрашних романтических начинаний.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Вас могут начать расстраивать слова, вылетающие из уст вашего друга, особенно если эта тема хоть как-то связана с вашей личной жизнью. В среду, когда Меркурий ретроградно перейдет в ваш сектор дружбы, кто-то из друзей может предложить вам сплетни о ком-то, с кем вы состоите в отношениях, или даже о ком-то, с кем вы раньше встречались.

Будьте внимательны, когда Меркурий образует квадрат с Ураном в воскресенье! Есть вероятность, что ваш так называемый друг обманул ваше доверие и раскрыл один из ваших секретов партнеру или любовнику без вашего согласия. Если кто-то, кому вы доверяли, разговаривал с вашим любимым за вашей спиной, твердо дайте ему понять, что вы чувствуете из-за этого.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Как бы вы ни стремились к романтике в данный момент, это может не понравиться вашему возлюбленному или потенциальному любовному интересу. В среду Марс и Юпитер сделают точное соединение в вашем 8-м доме интимных отношений, что вызовет у вас чувство срочности, связанное с обнажением души перед кем-то.

Потенциально вы будете жаждать этих мощных глубин романтической уязвимости. К сожалению, в пятницу Марс сделает суровый квадрат к Сатурну в вашем секторе любви. Ваша нынешняя или потенциальная вторая половинка может быть напугана вашей энергией. Опасайтесь слишком сильных проявлений или слишком резких действий.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

События, связанные с отношениями, будут держать вас в напряжении! В среду Марс и Юпитер сделают точное соединение в вашем секторе партнерства, что принесет большой потенциал для роста всех связей. Если вы одиноки, это может стать стремительным началом нового этапа в вашей любовной жизни, поскольку вы испытаете настоящую встречу с человеком, о котором не перестаете думать.

Вам придется исследовать эту связь! Если вы состоите в отношениях, у вас и вашего возлюбленного будет стимул сосредоточиться друг на друге. Тем не менее, семейные обязанности могут помешать вашему счастью. В пятницу Марс делает квадрат к Сатурну в вашем домашнем секторе. Ой!

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Финансовые недоразумения могут омрачить ваши романтические отношения на этой неделе. Вы и ваш нынешний или потенциальный партнер можете разойтись во мнениях, так как в среду Меркурий ретроградно переходит в ваш 8-й дом совместных ресурсов. Это может привести к некоторому замешательству между вами и вашей второй половинкой, особенно если вы уже давно вместе и каким-то образом объединили ваши деньги.

Вы также можете оказаться в ссоре из-за ситуации, связанной с домашним животным или ребенком (или даже с вашей интимной жизнью), ближе к воскресенью, когда Меркурий сделает квадрат к Урану. Постарайтесь не сказать ничего такого, о чем потом будете жалеть! Одиночка? Вы можете импульсивно отправиться на слишком дорогое свидание с человеком, который, как вы знаете, вам не подходит. Подумайте дважды.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Оправдывать красные флажки - не самая лучшая идея. Подвергать сомнению ваши нынешние отношения - тоже не лучшее времяпрепровождение, но на этой неделе вы можете оказаться именно в таком положении. Если вы терпели плохое общение между собой как способ "сохранить мир", то вас ждет грубое пробуждение.

В среду Меркурий ретроградирует в ваш сектор партнерства, а к воскресенью сделает квадрат с Ураном. Это будет совсем не мирно. Тем не менее, хаос необходим, если вы надеетесь добраться до первопричины ваших совместных проблем и, наконец, решить их. Одиночка? Марс и Юпитер, соединившиеся в среду в вашем секторе романтических отношений, открывают бесконечные возможности. Как вы будете выбирать?

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Недопонимание может сильно повлиять на вашу недавнюю любовную жизнь. В паре плохая коммуникация может быстро перерасти в спор о том, кто выполняет больше работы в ваших отношениях. В среду Меркурий ретроградно переходит из вашего сектора отношений в сектор работы, усиливая этот сдвиг в энергии. Ваш партнер или влюбленность не станут волшебным образом понимать вас только потому, что Меркурий покидает ваш 7-й дом.

Во избежание недоразумений дважды проверьте ясность в отношении совместных домашних дел или ожиданий, связанных с оплатой свиданий. Если вы совсем одиноки, то поначалу можете почувствовать волнение по поводу своих романтических возможностей, но в итоге они временно заблокируются, так как вы отвлечетесь на семейные обязанности.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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