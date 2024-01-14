Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 января для всех знаков: Деве - кризис, Рыбам - притворство счастливых отношений

Весы, ожидайте глубоких изменений в направлении вашей любовной жизни.

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Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 января для всех знаков / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 15 по 21 января?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Когда речь идет о любви, можете ли вы вынести правду? На этой неделе ответ может оказаться не таким, как вы думаете. Поскольку кокетливая Венера в вашем 9-м доме убеждений делает квадрат с туманным Нептуном, вполне возможно, что вы предпочтете пережить неделю и текущую романтическую ситуацию, сосредоточившись на светлых сторонах или закрыв глаза на очевидную проблему. Поймите, что существует тонкая грань между романтизацией ситуации и заблуждением. Когда речь идет о расшифровке истины, лучше задать вопрос: Откроете ли вы наконец глаза?

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Вы можете быть раздавлены, обнаружив, что у вас с любимым больше нет общего видения будущего. На самом деле, вам стоит задуматься о том, было ли это вообще. Вполне возможно, что все время, пока вы были вместе, вы обманывали только себя, потому что не могли смириться с альтернативой: возможно, вы не так уж и совместимы, как вам казалось. Возможно, на этой неделе вам придется проглотить тяжелую пилюлю в любви. Когда придет время, сделайте это осторожно. Если вы одиноки, лучше не прислушиваться к советам друзей о своей личной жизни. Их предложения, если им следовать, ни к чему хорошему не приведут.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Эта неделя может оказаться неутешительной в сердечных делах, и неважно, крупные или мелкие, но, похоже, вы испытаете некоторое разочарование. Вы можете столкнуться с моментом, когда ваш возлюбленный или любовный интерес окажется слишком человечным и падет духом. В этом случае вы оправитесь, но вам потребуется время, чтобы пережить негативное впечатление. В худшем случае вы узнаете, что ваш возлюбленный больше не хочет участвовать в ваших отношениях. Одиночка? Избегайте увлечения человеком, который уделяет вам слишком много внимания. Они хотят использовать вас только для того, чтобы добиться успеха в своих эгоистичных целях.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

После многих лет глубоких трансформаций в ваших отношениях интенсивность в этой области скоро спадет. Плутон находится в вашем секторе партнерства с 2008 года, создавая переживания, связанные как со значительным кризисом, так и с глубиной любви в ваших романтических отношениях. Возможно, в этот период вы потеряли партнера, что вызывает пульсацию и по сей день, или же вы пережили символическую смерть в вашей любовной связи, а теперь обновились и стали сильнее, чем когда-либо. В любом случае, интенсивность этого периода закончится после субботы, когда Плутон покинет эту часть вашей карты. Вы выжили - и процветаете!

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Приготовьтесь к тому, что ваша любовная жизнь, как вы ее знаете, необратимо изменится! Ваше стремление создать с кем-то интенсивную, преобразующую связь, скорее всего, усилится. Это связано с тем, что Плутон, планета возрождения и регенерации, в субботу переходит в ваш сектор партнерства, создавая энергию для символической смерти и возрождения всего, что вы когда-либо знали о любви и отношениях. Если вы одиноки, то вскоре можете вступить в новые судьбоносные отношения. Если же вы уже связаны обязательствами, возможен кризис или углубление вашей связи. В любом случае, вам не нужна поверхностная любовь - вы готовы исследовать глубину с другим человеком.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Возможно, ваша семейная жизнь мешает вашей личной жизни. Если вы одиноки, вполне возможно, что домашний кризис, с которым вы пытаетесь справиться, мешает вам знакомиться с новыми людьми. Возможно, вы даже влюбились в кого-то, но из-за того, что вы не можете уделить время знакомству, этот потенциал, кажется, медленно ускользает из ваших рук. Если вы состоите в отношениях, то на этой неделе у вас с партнером могут возникнуть трудности из-за семейной ситуации, с которой вы не справляетесь реалистично. Держитесь - это временно!

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Ожидайте глубоких изменений в направлении вашей любовной жизни, Весы. Плутон, планета смерти, возрождения и трансформации, на этой неделе войдет в ваш сектор истинной любви. Поскольку Плутон будет находиться в этой зоне вашей карты в течение двадцати лет, вы можете ожидать, что самые глубокие и насыщенные переживания за всю вашу жизнь придут к вам через ваши романтические и сексуальные связи. С Плутоном в этой зоне вас не интересуют поверхностные знакомства. Ни в коем случае. Вам нужны серьезные отношения. Вам нужен уровень связи с другим человеком, более глубокий, чем все, с чем вы когда-либо сталкивались. Угадайте, что? Вы получите это.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Ваша любовная жизнь в лучшем случае расплывчата, в худшем - бредовая. На этой неделе Венера сделает жесткий квадрат к туманному Нептуну, который сейчас проходит через ваш сектор романтических отношений. Скорее всего, вы попали в романтическую ситуацию, которая негативно сказывается на вашей самооценке и, возможно, даже на финансах. Возможно, вы довольствуетесь сухарями в отношениях с кем-то, кто держит вас на расстоянии и отказывается идти напролом. Возможно, вы влюблены в человека, который не отвечает на ваши чувства взаимностью, но вам трудно признать правду и отпустить его. В любом случае, вы заслуживаете лучшего. Вы просто должны увидеть это сами.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Вы можете потратить много энергии на романтизацию отношений, которые видите в своем семейном окружении, - в ущерб собственной любовной жизни. Если в вашей семье есть пара, отношения которой кажутся мечтой, подумайте о том, что все это может быть иллюзией. Даже если они реальны и между двумя людьми существует чарующая связь, зачем вам пытаться добиться того же самого? Вместо этого вы можете сосредоточиться на создании и развитии своих собственных романтических отношений, основанных на ваших ценностях, потребностях и желаниях, а не на том, что хорошо выглядит на бумаге или работает для кого-то другого. Это ваша жизнь... и это ваше сердце. Будьте верны ему.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Возможно, вы скрываете свои чувства к кому-то из страха, что они не совпадут с вашими. Вполне понятно, что вы стесняетесь открыть свое сердце, но в то же время вы никогда не узнаете, что чувствует другой человек, если не будете готовы рискнуть. Если вы будете держать эти мысли при себе, вы никогда не найдете желаемого удовлетворения. Действительно ли это то, чего вы хотите? Если вы состоите в отношениях, вполне возможно, что вам и вашему возлюбленному необходимо поговорить о том, от чего вы оба пытаетесь уклониться. Вы не можете избегать его вечно.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Грядут большие перемены, и они, скорее всего, преобразуют вас, сделав более приверженными подлинности, чем когда-либо. Плутон, планета глубины, переходит в ваш знак в субботу, создавая глубокие изменения в вашей личности и индивидуальности. В результате вы, скорее всего, испытаете другой тип тяги, когда дело дойдет до потребностей в отношениях. Вы можете начать чувствовать себя несчастным с кем-то, если ваши отношения не развиваются на одном уровне - или в одном направлении. Если вы одиноки, вы будете искать того, кто действительно видит вас и может встретить вас там, где вы находитесь. Если кто-то побуждает вас довольствоваться чем-то другим, вам лучше быть одному.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Если вы состоите в отношениях только для того, чтобы поддерживать свой статус или сохранять определенный вид, значит, у вас проблемы. Очевидно, что любая связь, не основанная на взаимной любви и уважении, - не более чем фикция. Сейчас самое время задуматься о том, так ли обстоят дела у вас - возможно, вы не до конца осознаете, насколько неискренними стали ваши партнерские отношения. Если все так и происходит, и вы с кем-то не по тем причинам, то на этой неделе пузырь может лопнуть. Если же у вас не дымовые и зеркальные отношения, то вполне возможно, что вы просто попали в неприятную ситуацию. Вы справитесь с этим. Одиночка? Будьте осторожны в своих желаниях... вы можете их получить.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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