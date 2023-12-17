Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря: Раку - непростая связь, Близнецам - бывший на горизонте

Стрельцам, у которых есть отношения, придется несладко на этой неделе.

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Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Spiritual Dive)

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 18 по 24 декабря?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе вы можете попасть в неприятности - причем по собственному желанию! Не исключено, что вы будете искать любовь совсем не там, где нужно, и найдете ее практически из ниоткуда. Поначалу это, вероятно, покажется вам захватывающим. Это может пробудить в вас такие чувства, о которых вы даже не подозревали. К сожалению, это аспект "легко пришел - легко ушел", так что вряд ли это продлится долго. Если вы связаны обязательствами, вам и вашему партнеру, возможно, придется столкнуться с шокирующим финансовым разворотом.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Устойчивое положение будет нелегко найти, независимо от вашей недавней любовной жизни. Скорее всего, это будет не та неделя, когда вы почувствуете легкую, спокойную романтику. Угадать, какое именно шокирующее событие произойдет, будет практически невозможно, как бы вы ни старались, но вы можете быть уверены, что случится что-то гремучее, захватывающее - или и то, и другое. Вы можете внезапно обнаружить у себя фобию к обязательствам или фазу избегания привязанности. Сделайте все возможное, чтобы принять и переработать свои чувства.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе вы можете переходить от одного запутанного разговора к другому, особенно с романтическим партнером. Вы и ваша вторая половинка можете начать спорить по финансовому вопросу, и это повлияет на линии связи во всех остальных сферах ваших отношений. Постарайтесь воспользоваться этой энергией, обратившись за консультацией к семейной паре, чтобы вы могли по-настоящему разобраться с любыми проблемами. Одиночка? Вы можете не доверять своим суждениям, если бывший снова появится в кадре. Избегайте принятия твердых решений относительно своей личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Непростая романтическая связь может превратиться из захватывающей в пагубную быстрее, чем вы успеете моргнуть глазом. Венера движется через ваш сектор романтики, что, несомненно, стимулирует любовные события. Однако в четверг Венера вступит в противостояние с Ураном, так что, как бы ни развивались события, они могут измениться без предупреждения. Например, вы можете увлечься кем-то из своих знакомых, а потом обнаружить, что они также встречаются с кем-то из ваших друзей. Если вы состоите в отношениях, ваш партнер может вообще передумать. Поначалу вы можете быть ошеломлены, но если это произошло, значит, сигналы для общения уже были.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Ожидайте взрыва из прошлого, который выбьет вас из колеи. Меркурий ретрограден, и в субботу он вернется в ваш сектор романтики. Если вы одиноки, это может нажать кнопку перезагрузки на любовную ситуацию, которая по какой-то причине не задалась с первого раза. Это может быть нечто замечательное, но вам нужно дать ему шанс набрать обороты. Если вы состоите в отношениях, то вы и ваш возлюбленный можете вернуться к разговору о детях или сексе, который ранее не был решен. Независимо от того, одиноки вы или состоите в отношениях, бывший может вернуться к разговору. Это может быть мимолетный момент или нечто большее. Решать вам.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Чтобы вновь обрести спокойствие, необходимо вызвать романтическую грозу. Эта гроза может произойти для вас в виде реального разговора с возлюбленным или просто в вашем воображении. Если это разговор между вами и кем-то другим, подумайте о том, чтобы сказать что-то, что вы долгое время сдерживали. Это должно быть здорово - наконец-то высказаться. Вне отношений вы можете предпринять радикальную попытку вырваться из ментального шаблона, который мешал вам испытать любовь, которую вы действительно желаете. Как только вы освободите свой разум, любовь расцветет.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Хватит с вас финансовой безответственности! В четверг Венера пронесется над Ураном, что повлечет за собой стремительные перемены в вашей личной жизни. В вашем случае, возможно, все дело в деньгах. Вы можете быть потрясены крупной финансовой неосмотрительностью вашего партнера. Независимо от того, насколько обоснован ваш гнев, дайте себе время успокоиться, прежде чем вступать с ним в конфронтацию или принимать какие-либо окончательные решения. Если вы одиноки, вы можете испытывать чувство досады из-за отсутствия партнера, который помог бы вам оплачивать счета. Не затягивайте с этим - ходите на свидания ради любви, а не ради денег.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Пристегните ремни, потому что на этой неделе вас ждут "американские горки" любви. Одиноки? Может появиться захватывающая романтическая возможность, которая заставит вас почувствовать уверенность в том, что этот человек может быть тем самым! Обстоятельства вашей встречи могут показаться судьбоносными - если ситуация особенно необычна, вы будете еще больше уверены, что так и должно быть. Но даже в этом случае не спешите привязываться, ведь может оказаться, что вы совершенно разные люди, которым нужны совершенно противоположные вещи. Если вы состоите в отношениях, то ваш партнер может совершить нечто совершенно несвойственное ему, что одновременно взволнует и шокирует вас.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Возможно, вы уже не знаете, чего хотите, когда речь заходит о любви. Однако если вы одиноки, вам будет гораздо легче справиться с переменами в сердце. Например, вы можете пойти с кем-то на свидание и быстро понять, что оно ни к чему не приведет. И наоборот, вы можете решить, что вам интереснее побыть какое-то время в одиночестве, чтобы сосредоточиться на своих личных интересах и развитии. К сожалению, если вы состоите в отношениях, эта неделя может оказаться более сложной. Вы можете начать сомневаться, находитесь ли вы оба на одном уровне в интеллектуальном или духовном плане. Начните с того, что будьте честны с собой.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

В четверг Венера в вашем 11-м доме надежд будет противостоять Урану, планете нестабильности, которая сейчас находится в вашем романтическом секторе. Все, чего вы больше всего желаете в любовной сфере, может внезапно произойти - или внезапно развалиться на части. Если вы получите желаемое, оно может оказаться со всевозможными условиями и оговорками, которых вы не ожидали. Если все рушится, это может быть и к лучшему, но это не значит, что вам не будет больно. Несмотря ни на что, мороженое должно помочь.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

О любви сейчас говорят больше, чем о деньгах. Возможно, вы перейдете от того, чтобы держать свои мысли о любовной жизни при себе, к обсуждению своих романтических проблем с несколькими другими людьми, чтобы получить какие-то рекомендации. Подумайте о пользе групповой терапии или другого способа обсуждения динамики отношений с коллегами. При этом вы можете просто перейти от полной секретности к откровенности с самым близким другом. В любом случае, это должно быть очень терапевтично.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Убеждения и ценности, связанные с любовью, могут измениться, казалось бы, в одночасье. Вы можете почти мгновенно перейти от одного набора "правил" для себя и возлюбленного к другому. Возможно, вы рискнете бросить романтический вызов, начав встречаться с человеком, которого обычно считаете "не вашим типом". К вашему удивлению, он может оказаться именно таким.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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