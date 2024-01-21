Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 января: Деве - старший партнер, Козерогу - много внимания

Ваши друзья оказывают на вас глубокое влияние, Весы, независимо от того, как складывается ваша личная жизнь.

https://horoscope.glavred.info/lyubovnyy-goroskop-na-nedelyu-s-22-po-28-yanvarya-deve-starshiy-partner-kozerogu-mnogo-vnimaniya-10534973.html Ссылка скопирована

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 января для всех знаков / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 22 по 28 января?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Вы можете изо всех сил стараться поставить крест на своей личной жизни в пользу карьеры. Поначалу вам это даже удастся, поскольку во вторник Венера взойдет на вершину вашей карты, чтобы привлечь внимание к деньгам и успеху. Однако не слишком увлекайтесь игнорированием своей личной жизни, потому что Полнолуние в четверг наверняка заставит вас резко обернуться. Если вы одиноки, то можете обнаружить, что один из ваших друзей не просто влюблен в вас, а прямо-таки одержим. Не обманывайте себя, если вы тоже фантазируете об этом человеке!

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Все, что сейчас происходит в вашей личной жизни, обязательно изменится на этой неделе, так что будьте начеку, Тельцы. Уран, планета неожиданностей, движется через ваш знак, предлагая вам познакомиться с переменами как на личном уровне, так и в динамике ваших отношений. Темы освобождения и верности себе, а также отношения с другими людьми - все это занимает видное место в вашей жизни в эти дни.

видео дня

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Не вешайте нос, Близнецы! Если вы состоите в отношениях, то после вторника вы можете услышать радостные финансовые новости от своего супруга или партнера. Венера, перемещающаяся в ваш 8-й Дом общих ресурсов, повышает вероятность того, что ваш возлюбленный получит прибавку к зарплате или другой денежный бонус. Даже если выгода будет не столь ощутимой, вы можете праздновать! Для одиноких Близнецов все обстоит несколько менее оптимистично. Опасайтесь неожиданных признаний в любви со стороны знакомых или соседей во время Полнолуния в четверг.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Гармония в отношениях может стать для вас скорее правилом, чем исключением, после вторника. В это время планета любви Венера входит в ваш сектор партнерства, поднимая настроение и поддерживая существующую связь с кем-то из близких. Если вы встречаетесь с кем-то серьезно, эта энергия может также принести возможность помолвки или брака! Даже если вы совершенно одиноки, вы можете позволить этой энергии питать ваше сердце, пока оно не будет готово встретить кого-то и познакомиться с ним в романтическом ключе. Возможно, вы позволите кому-то из старших родственников свести вас с кем-то.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе ваше сердце на рукаве, и это не всегда хорошо. Даже во время Полнолуния в вашем знаке во вторник ваш партнер или любовный интерес может не ценить вас так, как должен. Более того, они могут попытаться отвергнуть любые предложения любви и ласки, к вашему разочарованию. Хотя Полнолуние поможет вам быть эмоционально открытыми, оно также будет противостоять Плутону, который сейчас находится в вашем секторе партнерства. Романтические кандидаты могут с подозрением отнестись к тому, что вы делитесь своими чувствами.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе в воздухе может витать аромат новой любви. Во вторник Венера войдет в ваш радостный 5-й дом, что даст прекрасный толчок романтическим перспективам для одиноких Дев. Вы можете встретить человека с разницей в возрасте, которая немного превышает ваши типичные предпочтения. Сделайте все возможное, чтобы узнать этого человека поближе, не осуждая его за возраст. Кроме того, если между вами возникнет связь, все остальное не будет иметь значения.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Ваши друзья оказывают на вас глубокое влияние, Весы, независимо от того, как складывается ваша личная жизнь. В паре? Вы можете столкнуться с противодействием со стороны своего возлюбленного, если захотите проводить больше времени с приятелями, не считая себя любимой. В этом случае вам нужно будет мягко напомнить им, что, хотя они и являются важной частью вашей жизни, ваша жизнь не вращается вокруг них. Возможно, они проявят негативные чувства по отношению к вашему приятелю - и если это произойдет, вам нужно будет подумать, почему.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Эта неделя наверняка станет для вас волнительной в плане любви и отношений. В субботу Уран, планета неожиданностей, после нескольких месяцев ретроградного движения становится директным в вашем секторе партнерства. Вы уже состоите в паре? Будьте начеку - ваш партнер может продемонстрировать внезапные изменения в своем характере, которые заставят вас почувствовать себя очень неловко. Это может даже поставить под угрозу вашу нынешнюю уверенность в надежности отношений.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Ценность становится для вас самым важным словом, когда речь заходит о сердечных делах. Вы сможете рассмотреть, что вы можете предложить в отношениях, а также какие качества вы цените в человеке настолько, чтобы захотеть с ним встречаться. Кроме того, сможет ли человек принести пользу в вашу жизнь или станет обузой? Вы способны объективно оценить все аспекты. Пока вы не найдете своего главного кавалера мечты, вы вполне можете плыть в одиночку. Если же вы состоите в отношениях, то, скорее всего, почувствуете, что ваша вторая половинка ценит вас больше.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Вам есть что предложить подходящему человеку, и на этой неделе у вас будут все возможности привлечь к себе того, о ком вы мечтаете! Венера, планета красоты и притяжения, входит в ваш знак во вторник, предлагая вам особый толчок в развитии вашей силы притяжения. Вы можете заметить, что больше людей делают вам знаки внимания, и благодаря этому у вас будет больше шансов привлечь кого-то, с кем вам интересно познакомиться поближе. Если вы сейчас состоите в отношениях, то, вероятно, вам будет интереснее показать своему возлюбленному, насколько вы любящий человек.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Любовь на этой неделе особенно прекрасна! Ваше сердце потенциально полно радости благодаря кому-то особенному. В паре? Во время полнолуния в секторе отношений в четверг вы почувствуете себя желанным для своего партнера как никогда. Поскольку Луна будет противостоять Плутону в вашем знаке, вы можете быть уверены, что эмоции будут сильными с обеих сторон. Вполне вероятно, что вы в равной степени заинтересованы в том, чтобы крепко держаться друг за друга. Если вы одиноки, вы можете узнать, что кто-то ждал подходящего момента, чтобы заявить о своих чувствах к вам. Этот момент настал - будущее зависит от вас!

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Любовь может быть вашей, Рыбы, если вы найдете для нее время. Возможно, в последнее время вы были больше сосредоточены на карьере и других делах своей жизни, и у вас оставалось мало времени на свидания. На этой неделе ситуация изменится. Вы с группой одиноких друзей можете отправиться на speed dating или на мероприятие для одиноких. В этом случае вы, скорее всего, встретите кого-то, с кем стоит познакомиться поближе. Если вы уже состоите в отношениях, то вы и ваш партнер можете наслаждаться общением с другими парами.

Источник

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.