Любовный гороскоп на неделю с 6 октября по 12 ноября: Тельцу - истерика партнера, Козерогу - искушение к измене

Скорпионам нужно быть осторожными, ведь неадекватное поведение их партнера на этой неделе может шокировать.

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Любовный гороскоп на неделю 6-12 ноября / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Be Inspired)

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 6 октября по 12 ноября?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Что важнее - быть правым или быть влюбленным? Этот вопрос вы можете задать себе, когда в среду планета любви Венера войдет в ваш сектор партнерских отношений. Возможно, вы осознаете, что из-за своего стремления бороться за победу, вы создаете в отношениях больше проблем, чем нужно. Если это так, то пребывание Венеры в 7-м доме послужит прекрасным напоминанием о том, что гармония, изящество и сотрудничество идут гораздо дальше, когда речь идет о развитии любви. Другими словами, на мед можно поймать больше пчел. Но вы ведь и так это знали, верно? Осталось только воплотить это в жизнь.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе вы можете ощутить больше гармонии, если совсем одиноки или недавно начали встречаться с кем-то. В понедельник Венера в вашем секторе романтики совершит потрясающее соединение с Плутоном в 9-м доме убеждений. Это послужит мощным напоминанием о том, что в вопросах любви лучше всего следовать правилу: "Будь правдив сам с собой". К сожалению, если вы состоите в отношениях, это может раскачать лодку. В субботу Марс в вашем секторе партнерства будет противостоять Урану в вашем знаке. Партнер может устроить истерику из-за того, что вы пытаетесь быть самим собой! Сохраняйте спокойствие, эта буря пройдет.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Трудно будет оставаться равнодушным к сердечным делам, каким бы сдержанным вы ни были в прошлом. В среду космическая красавица Венера войдет в ваш сектор истинной любви. До ее ухода 4 декабря вы будете испытывать дополнительное вдохновение, чтобы открыть свое сердце, особенно когда речь идет о новых знакомствах. У вас есть все шансы обрести романтическое удовлетворение, ведь тот, кого вы встретите, должен искренне захотеть узнать вас получше, и это не может не радовать. Если же вы уже состоите в отношениях, то вы и ваш возлюбленный практически обязаны наслаждаться текущими радостями жизни вместе.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Возможно, на этой неделе вы не сможете контролировать свою личную жизнь, но, к счастью, сможете найти убежище дома. Более того, кто-то из членов Вашей семьи может даже помочь разобраться в романтическом хаосе, в котором вы, скорее всего, окажетесь. Если вы одиноки, то вполне возможно, что сделаете шаг навстречу кому-то из своего круга общения и впоследствии пожалеете об этом. Не лучше обстоят дела и в отношениях - вы можете выйти из себя из-за разногласий по поводу ребенка или общего друга. В любом случае попробуйте обратиться к своей семье, кровной или родной. Они помогут разрешить все любовные неурядицы.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе ваши мысли могут быть заняты не столько потенциальными недостатками, сколько восхитительными возможностями в сфере отношений. В среду Венера входит в ваш сектор общения, побуждая больше думать о партнерстве. Если вы уже состоите в паре, то, скорее всего, вы и ваш возлюбленный задумаетесь о том, как далеко нужно зайти, чтобы достичь гармонии в отношениях. На самом деле, возможно, вы уже находитесь там! Одиноки? Сейчас самое время составить список качеств, которым должен обладать партнер. Затем напишите, какие качества вы можете предложить своему партнеру. Это должно стать ценным упражнением.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

В начале недели вы получаете замечательную поддержку для того, чтобы "сохранить реальность" с нынешним или потенциальным партнером. Вы можете углубить свою любовную связь, поделившись уязвимыми местами и зная, что ваше сердце в безопасности в руках возлюбленного. В понедельник Венера в вашем знаке сделает великолепный трин к энергичному Плутону, который сейчас находится в вашем секторе. Любовь - это не милые и яркие вещи, и вы не заинтересованы в поверхностных и бессмысленных отношениях с кем бы то ни было. Если вы одиноки, то от вас будет исходить атмосфера, располагающая к деловой активности! Скорее всего, вы привлечете внимание того, кто действительно готов к глубоким отношениям.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Когда речь идет о поддержке отношений и общем позитивном потенциале, вы становитесь звездой космического шоу. В среду Венера переходит в знак Весов, она может проявить все свои лучшие планетные качества. Восприимчивость, привлекательность, изящество, гармония и искреннее партнерство - все эти качества присущи вам и в обычный день, но сейчас, когда Венера благословляет ваш знак, все лучшее как будто работает на стероидах. В результате динамика отношений и сбалансированные связи могут стать вашим главным приоритетом. Это благоприятно скажется на личной жизни, независимо от того, в каких отношениях вы состояли в последнее время.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе вам будет трудно разобраться в сердечных делах. Если вы состоите в отношениях, то, к сожалению, все может пойти наперекосяк. Если вы одиноки, то можете заблудиться в романтических фантазиях. В среду Венера переходит в затворнический 12-й дом, привнося энергию тайны, уединения и, возможно, нереалистичных ожиданий во все аспекты любовной жизни. Как следствие, это не самое лучшее время для одиноких Скорпионов, чтобы найти новую любовь. Даже если у вас уже есть постоянная пара, поведение партнера в субботу может шокировать. Более того, любой его поступок может привести вас в ярость.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Начиная с этой недели, ключ к более счастливой любовной жизни можно найти в сфере общения. В среду Венера переходит в сектор дружбы и до своего выхода 4 декабря будет освещать эту сферу жизни красотой, гармонией и романтикой. Если вы одиноки, то вполне возможно, что кто-то из друзей познакомит вас со следующей большой любовью. Если вы состоите в отношениях, то, возможно, вам будет приятнее, чем обычно, встречаться со своим возлюбленным. В любом случае, в вашей личной жизни может сбыться мечта. Ваши перспективы великолепны.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе личная жизнь не будет стабильной и предсказуемой - но, по крайней мере, она не должна быть скучной! В эту субботу энергичный Марс будет противостоять Урану, и планета хаоса окажется в вашем секторе романтических отношений. Марс и Уран вместе могут быть весьма переменчивы и импульсивны, что может привести к тому, что вы быстро согласитесь на свидание с человеком, не задумываясь о том, действительно ли он подходит. Вы можете пожалеть о своем выборе раньше, чем думаете - особенно если он вспыльчив. Если вы состоите в длительной связи, у вас может возникнуть соблазн завести роман. И наоборот, вы и партнер можете принять спонтанное решение завести ребенка.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Вселенная улыбается вашей любовной ситуации в данный момент. Ваша вторая половинка может удивить финансовыми новостями, которые очень обрадуют. Не исключено, что он уже давно разрабатывает план по улучшению общих финансов с помощью инвестиций или даже узнал, что скоро получит наследство. Не забудьте разумно распорядиться полученным богатством. Если вы не в паре, то романтические перспективы значительно изменятся, когда в среду Венера перейдет в свой родной знак - дружелюбные Весы. До следующего транзита Венеры, который состоится 4 декабря, она будет проходить по вашему 9-му дому экспансии, побуждая открыть свое сердце и испытать уникальные романтические возможности.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе дела сердечные будут протекать для гладко - более того, они должны быть почти без усилий. В понедельник, когда Венера проведет последние дни в вашем секторе партнерских отношений, она прекрасно взаимодействует с Плутоном, укрепляя текущую связь или усиливая желание общаться с кем-то, кто действительно стоит затраченных усилий. Если вы одиноки, то не составит труда решить, кто стоит, а кто не стоит вашего времени. Это хорошо! Если состоите в партнерстве, то отношения могут почувствовать, что они вышли на качественно новый уровень глубины и смысла. В среду Венера переходит в ваш 8-й дом, и романтическая близость может стать как никогда блаженной.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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