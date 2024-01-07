Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Льву - разоблачение измены, Деве - решение о рождении ребенка

Телец, если вы обсуждаете свои отношения с другом, то рискуете усомниться в них еще больше.

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Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 января / Колаж Главред, фото скріншот YouTube (Better Life), freepik

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 8 по 14 января?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Можете ли вы вынести правду? Вполне возможно, что ответ на этот вопрос отрицательный - вы потенциально лгали себе, чтобы защитить свое сердце от неприятных реалий. К сожалению, даже если вам хочется этого не делать, вы, скорее всего, всегда знали правду. Поскольку она не совпадает с вашим желаемым вариантом жизни, ваше упрямое пламя, возможно, отказывалось освещать истинное положение вещей. Чем больше вы рассказывали себе эту фантазию, тем тяжелее было ваше падение в реальность. К счастью, к концу недели вы сможете прийти в себя и предпринять меры по восстановлению своих романтических желаний. Будьте сильными, Овны!

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Обсуждая свою любовную жизнь с другом, вы можете только запутаться еще больше и, возможно, даже усомниться в своем сердце! Не принимайте никаких важных решений о своей личной жизни из-за того, что вам говорит или не говорит друг. Спросите себя, почему этот человек имеет такой большой вес в ваших жизненных решениях. Не отдаете ли вы свою власть - не говоря уже о личном романтическом счастье? Другие новости: возможно, в конце недели вы решите уделить больше внимания своему личностному росту, чем любви. Подумайте о пользе записи на курсы для взрослых или о планах поездки за границу. Это должна быть отличная идея!

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

О, на что только не пойдешь ради любви! На этой неделе вы рискуете упустить важную возможность, чтобы сохранить отношения или завязать новые. Обсуждая профессиональные цели со своим приятелем или возлюбленным, вы можете заметить, что они пытаются отговорить вас от реализации ваших амбиций. Это может быть связано с тем, что им кажется, что они не получат от вас достаточно времени, или же они просто завидуют вашим достижениям. Не сжимайте себя! Настоящая любовь поднимает вас, она не должна опускать вас вниз.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Эта неделя может превратиться в неделю важных событий в вашей любовной жизни, так что приготовьтесь! В четверг в вашем секторе партнерства появится Новолуние, которое откроет дверь для нового романтического союза, способного привести к обязательствам. Убедитесь, что вы как можно больше общаетесь, чтобы быть в наилучшем положении для встречи с возможным особенным человеком. Если вы уже состоите в отношениях, вы и ваш возлюбленный можете практически начать все заново, что будет самым лучшим и здоровым способом для вашего общего партнерства. Мило!

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Возможно, вы уже не уверены, чему можно доверять во имя любви. Это может принести неутешительные новости о вашем возлюбленном - что-то столь же сложное, как обнаружение его неверности или лжи в финансовых вопросах. Если вы одиноки, то можете обнаружить, что потенциальный спутник неверно излагает вам свои идеалы или предпочтения. Каким бы умным или проницательным вы ни были, вы все равно можете на это купиться. Будьте осторожны и обязательно проверяйте любовные интересы до личной встречи.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Любовь витает в воздухе! В четверг Новолуние предвещает счастливые сюрпризы в вашем секторе романтики, создавая возможность для вас встретить великолепного незнакомца и влюбиться в него с головой в мгновение ока. Никогда не знаешь, когда встретишь человека - если вы верите в божественное время Вселенной, вы можете рассчитывать на то, что это произойдет именно тогда, когда должно произойти. Дева, если когда-нибудь и было время, когда "должно было быть", то это время наступит на этой неделе. Если вы уже состоите в отношениях, возможно, вы и ваш партнер решите попробовать завести ребенка (или усыновить пушистого питомца). Поздравляем, в любом случае!

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Прочный фундамент - залог стабильной романтики, независимо от того, состоите вы в отношениях или нет. Если вы и ваш возлюбленный живете вместе, вы оба будете думать о том, как улучшить комфорт вашего общего дома. Если вы встречаетесь с кем-то, возможно, вы подпишете договор аренды вместе. Это должно быть положительным решением для вас обоих - и для вашей любовной связи! Если вы одиноки, космический фокус направлен на создание надежной базы для себя. На самом деле, вы на пути к тому, чтобы стать настолько прочным, что любой, кто захочет войти в вашу жизнь, должен быть на вашем уровне или выше. Вы не успокоитесь!

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Родственная душа или сокамерник? На этой неделе, Скорпион, вам, возможно, будет нелегко понять разницу и быть честным с самим собой в сердечных делах. Не исключено, что вы узнаете, что тот, кого вы обожаете, в какой-то мере искажает свои намерения. Уровень этой иллюзии (или лжи) может быть незначительным или значительным - в любом случае, по вашему позвоночнику пробегут мурашки разочарования. Если вы совершенно одиноки, вы можете почувствовать, что застряли в безнадежной фантазии о том, что кто-то, кем вы одержимы, действительно уделит вам время. Выбросьте это из головы!

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе ваш разум может разыгрывать вас, поэтому будьте избирательны, прислушиваясь к голосу внутри своей головы. В результате вы можете говорить с собой на языке, который вам не подходит - особенно в том, что касается вашей личной жизни. Не принимайте на этой неделе никаких важных решений, связанных с вашей эмоциональной безопасностью, так как вы можете плохо соображать. К счастью, это временно. Вы быстро вернетесь к своей обычной умственной и романтической гимнастике!

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе вы, возможно, являетесь небесным фаворитом во всех делах, включая романтические начинания! В четверг в вашем знаке появится Новолуние, которое даст зеленый свет всему, что вы хотели бы начать в своей жизни. Это примерно такое же изобилие, какое вы можете получить в сердечных делах. Вы можете заинтересовать сразу несколько человек. И наоборот, вы можете планировать много любви с тем единственным человеком, который владеет вашим сердцем!

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Невидимость не всегда является суперспособностью. На этой неделе вы можете почувствовать себя невидимкой, причем настолько, что вам кажется, будто вас совсем не замечают, когда речь идет о любви. Большая часть вашей энергии в эти дни находится под прикрытием, поэтому может возникнуть ощущение, что возлюбленный или любовный интерес не видит и не слышит вас в полной мере. Лучшее, что вы можете сделать, - это плыть по течению, уделяя особое внимание самоанализу и духовным занятиям. Получить желаемое в любви не так уж и невозможно, но если нет духовной связи, это будет вдвойне сложнее. А если вы застряли в романтических фантазиях, то на самом деле обманываете только одного человека - себя.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

В настоящее время вы скорее всего позволите ветру дуть в ту или иную сторону, чем предпримете решительные действия. Это связано с вашей переменчивой натурой. С одной стороны, она обеспечивает вам удивительную многогранность, а также открытость ума и сердца. С другой стороны, в трудную минуту вы можете не захотеть выбрать определенный путь, так как будете беспокоиться о том, что можете причинить кому-то боль. Когда речь идет о вашей личной жизни, если вы не выбираете, то выбор будет сделан за вас. К счастью, пока вы сохраняете гибкость, вы можете сгибаться и не ломаться.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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