Любовный гороскоп с 4 по 10 марта: Тельцу - необдуманное решение, Раку - сплетни

Неожиданное изменение статуса отношений Льва может заставить вас усомниться в прочности вашей связи.

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Любовный гороскоп на неделю / Колаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 4 по 10 марта?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Приготовьтесь к резкому изменению направления вашей любовной жизни. Как будто мечта о любви, которую вы когда-то видели, радикально меняется - в некоторых случаях от мгновения к мгновению, - что может заставить вас чувствовать себя немного нестабильно. Возможно, вы перейдете от горячего к холодному отношению к кому-то или испытаете обратную реакцию со стороны того, кого обожаете. Еще один вариант - вы узнаете, что кто-то из вашего окружения не только влюблен в вас, но и клянется, что полностью в вас влюблен. Если вы не ответите на их чувства взаимностью, это может перерасти в сложную, болезненную тему, которая поставит под угрозу весь ваш клан общих друзей. Обращайтесь осторожно!

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Вы можете принять скоропалительное решение относительно своей личной жизни, которое в конечном итоге ляжет пятном на вашу репутацию. Осторожно - нетипичное поведение может также заставить вас показаться почти ненормальным! Например, человек, который вас заинтересовал, состоит в серьезных отношениях с кем-то еще, но при этом активно добивается вас. Подумайте дважды, прежде чем ввязываться в такие дела, хотя ваш избранник может оставить свою половинку, чтобы быть с вами. Как вариант, вы можете решить, что у вас свободные отношения. В любом случае, все может быстро превратиться в грязную кашу. Спросите себя, действительно ли эти связи стоят всех этих сложностей!

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе конфиденциальность может показаться практически невозможной, как бы вы ни старались уберечь определенную информацию о своей личной жизни от огласки. Венера и Марс находятся в вашем 9-м доме экспансии, и оба они будут вовлечены в напряженные квадраты к неустойчивому Урану, который сейчас находится в вашем скрытом 12-м доме. Скорее всего, в вашей личной жизни есть что-то необычное или даже немного странное, что вы предпочли бы держать в тайне. Это может быть что угодно - от тайной интрижки до определенной информации, которую вы не готовы раскрыть своему возлюбленному. В любом случае, вам лучше признать свои ошибки до того, как их раскроет кто-то другой.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Ваша интимная жизнь может оказаться в центре внимания так, что вам станет не по себе. Не исключено, что всплывут секреты из вашего прошлого, и вы обнаружите, что о них не только узнали публично, но и сплетничают среди друзей. Это может быть что угодно: от предыдущей романтической неосторожности, связанной с чем-то запретным, до трагических отношений, которые обошлись вам очень дорого в финансовом плане. Что бы это ни было, вы, вероятно, предпочли бы оставить это в истории, что вполне справедливо. Тем не менее один из ваших друзей, который на самом деле может быть врагом, может настаивать на том, чтобы это стало достоянием общественности.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Неожиданное изменение статуса ваших отношений может заставить вас усомниться в прочности вашей связи. Вероятно, в наши дни вам приходится нелегко, когда речь заходит об отношениях, будь то одинокие или супружеские. Приготовьтесь к шокирующей профессиональной заминке, из-за которой вы можете потерять работу или пострадать ваша репутация. Вместо того чтобы поддержать партнера, вы рискуете столкнуться с его отстраненной реакцией, которая может вас удивить и разочаровать. Остерегайтесь внезапной смены статуса отношений! Одинокий - одинокий, или одинокий - одинокий - это может произойти в любом случае.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Все в вашей любовной жизни кажется нестабильным - по крайней мере, до воскресенья. В этот момент все примет чудесный оборот, так что не теряйте веры! В воскресенье в вашем секторе партнерства произойдет великолепное новолуние, которое создаст условия для замечательного начала текущей любовной связи или, если вы одиноки, для потенциального возникновения новой искры. Под влиянием этой энергии вы также можете обручиться или даже вступить в брак! Даже если в начале недели вам покажется, что ваша любовная жизнь - это американские горки, постарайтесь пристегнуть ремни и наслаждаться поездкой. Место назначения должно того стоить.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Возможно, на этой неделе вы предпочтете остаться холостяком - или стать им. Венера и Марс все еще веселятся в вашем секторе романтики, что приносит много сексуальной энергии для свиданий и удовольствий. Однако, поскольку они оба находятся в противостоянии с неуравновешенным Ураном, вы можете получить от всех, кого встретите, флюиды "без обязательств". Также возможно, что именно вы захотите сохранить максимальную свободу и не чувствовать себя связанным. Если вы уже связаны обязательствами, эта неделя может оказаться нелегкой. У вас может возникнуть соблазн сбиться с пути. Встряска с вашим партнером, в спальне или вне ее, может предотвратить подобные порывы.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Уровень радости, которую вы будете испытывать на этой неделе в сердечных делах, будет полностью зависеть от вашего текущего состояния в отношениях, к добру или к худу. Если вы состоите в отношениях, ожидайте некоторого стресса. Венера и Марс находятся в квадратах с ненадежным Ураном в вашем секторе партнерства. Может возникнуть крупная бытовая ссора, которая сильно расстроит вашего возлюбленного и вашу любовную связь. Если вы живете с партнером, ситуация может стать настолько плохой, что один из вас решит съехать. С другой стороны, одиноким Скорпионам везет во всем! В это воскресенье в вашем романтическом секторе взойдет великолепное Новолуние. Ваша следующая большая любовь уже на подходе!

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Ваши мысли о личной жизни могут быть весьма непоследовательными в течение недели. В одну минуту вы хотите быть с кем-то, а в другую - предпочитаете оставаться одиноким. Возможно, вы в какой-то мере бунтуете против любви - особенно если развивающиеся или продолжающиеся отношения заставляют вас корректировать свои приоритеты и расписание. Вам может не понравиться, что вы должны делать для кого-то больше, и, возможно, вам будет трудно справиться с обязанностями, связанными с настоящими отношениями. Тем не менее, вы хотите получить все преимущества любовной связи. Нет простого способа решить эту проблему. Пока что просто продолжайте двигаться вперед изо всех сил.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Ожидайте неожиданного - да, это клише, но это клише не просто так! На этой неделе вам придется быть начеку в сердечных делах. Непредсказуемый Уран находится в вашем романтическом секторе и получит квадрат от космических влюбленных, Венеры и Марса, создавая определенное пространство для конфликта в вашей любовной жизни. Возможно, вы готовы вернуть себе чувство автономии и самоуважения, выйдя из неудачных отношений, или же вы можете восстать против традиционных общественных стандартов любви, проложив необычный путь в знакомствах и отношениях. В любом случае, вероятны неожиданные повороты. Будьте готовы.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Вы все еще наслаждаетесь сексуальным, магнетическим преимуществом, которое обязательно активизирует романтические события - хотя на этой неделе все изменится. Венера и Марс остаются в вашем знаке, что отвечает за манящую, неотразимую вибрацию, которую вы будете продолжать излучать. Проблема в том, что Венера и Марс также будут находиться в напряженном квадрате с радикальным Ураном, что побудит вас к неожиданному - и даже безрассудному - поведению. Вы можете совершить нечто такое, о чем раньше и не помышляли, и все это во имя любви. А может, вы и вовсе взорвете свою нынешнюю ситуацию в любовной жизни. Будьте осторожны! О поспешных действиях вам придется пожалеть позже.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

В начале недели у вас могут возникнуть трудности в сердечных делах, но после важного события вы сможете вырваться вперед. Венера и Марс все еще находятся в вашем теневом 12-м доме, вызывая призраки романтического прошлого, с которыми вам придется разобраться. Однако когда вы пройдете через глубокое погружение, связанное с исцелением, вы можете понять, что ключ к спасению все это время был у вас в руках! Вы сможете освободить себя из любой тюрьмы, которая удерживала вас от любовных переживаний, которых, как вы знаете, вы заслуживаете. В новолуние в вашем знаке в воскресенье вы будете готовы заявить об этом.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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