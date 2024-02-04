Любовный гороскоп с 5 по 11 февраля: Льву - неправильная любовь, Весам - подозрения

Телец, приготовьтесь к судьбоносным откровениям в сердечных делах.

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Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля для всех знаков / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 5 по 11 февраля?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Возможно, в данный момент вас больше интересует свобода, чем любовь. Благодаря пятничному Новолунию в Водолее и квадратуре Солнца с Ураном в четверг в вашей жизни так много энергии, что это может усложнить некоторые аспекты романтических отношений. Вы ни в коем случае не захотите поступиться индивидуальностью и личной аутентичностью. Если вы одиноки, это может быть не так уж и важно, но если вы уже состоите в отношениях, действуйте осторожно. Например, ваш возлюбленный может закатить истерику, если вы будете уделять больше внимания своим друзьям, чем ему. В таком случае вы можете почувствовать себя полностью отвергнутым.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Приготовьтесь к судьбоносным откровениям в сердечных делах. Благодаря тому, что в среду Венера сделает великолепный трин к Урану в вашем знаке, в вашей жизни произойдут значительные перемены. Вы наконец поймете, что для того, чтобы получить то, чего у вас никогда не было в любви, нужно сделать то, чего вы никогда не делали. Вселенная как будто выходит за рамки будильника - она почти физически вытряхивает вас из него. Помните, если ваша нынешняя любовная жизнь кажется вам черствой или застоявшейся, обратите внимание внутрь себя. Возможно, ментальная рутина блокирует ваш большой романтический потенциал. Вы готовы проснуться и начать реальные перемены.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Все становится пикантным, Близнецы! Если вы состоите в отношениях, вы и ваш возлюбленный можете насладиться восхитительно эротическим рандеву, которое начинается как фантазия и вскоре становится восхитительной реальностью. В среду Венера в вашем 8-м доме интимных отношений сделает великолепный трин к Урану в вашем скрытом 12-м доме. Одиноки? Обратите внимание на любую возможность предаться тайной любовной интрижке. Возможно, вы с этим человеком давно флиртуете, но ни один из вас не сделал ни одного шага. На этой неделе все может измениться, когда один из вас сделает неотразимое предложение.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Звезды призывают вас присоединиться к космической вечеринке - независимо от того, насколько удобным кажется ваш диван. В среду очаровательная Венера в вашем секторе партнерства сделает идеальное соединение с уникальным Ураном, который сейчас находится в вашем секторе дружбы. Если вы состоите в паре, то вы и ваш возлюбленный готовы вырваться из своего личного любовного пузыря достаточно надолго, чтобы насладиться новыми впечатлениями от совместного общения. Возможно, на этой неделе вы посетите больше мероприятий, которые свяжут вас с удивительно причудливыми людьми. Это может стимулировать текущие любовные связи или зажечь новые. Будьте открыты для встреч с незнакомцами! Если вы одиноки, попробуйте новое приложение для знакомств или позвольте другу свести вас с ним.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе в вашей любовной жизни все будет взбалтываться и перемешиваться, как заманчивый красочный коктейль. Но будьте осторожны, иначе можете получить похмелье! Новолуние в пятницу в вашем секторе партнерских отношений предвещает новое начало, но оно будет иметь незваный поворот из-за того, что Солнце накануне сделало квадрат с диким Ураном. Если вы одиноки, то можете влюбиться в кого-то, кто, как вы знаете, не лучшим образом скажется на вашей репутации. Если вы состоите в отношениях, то и вам, и вашему партнеру может понадобиться больше пространства, потому что вы чувствуете себя задушенными. Это взаимное согласие, но есть опасность, что оно приведет к тому, что вы отдалитесь друг от друга. Действуйте осторожно.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе романтические перемены происходят со скоростью света - любая из них может оказаться жизненно важной для вашей любовной жизни. В среду Венера в вашем романтическом секторе совершит потрясающее соединение с Ураном, великим пробудителем зодиака. Это заставит вас проснуться, где бы вы ни "спали за рулем" в отношении своей любовной жизни. Если вы одиноки, то можете неожиданно завязать любовную связь с кем-то, кто не является вашим обычным типом, но все равно привлекает ваше внимание. Вы уже в паре? По крайней мере, подумайте о том, чтобы сказать своему возлюбленному, когда вы решите, что пришло время скрасить отношения. Разговор должен быть проще, чем вы думаете!

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Возможно, люди сейчас говорят не то, что имеют в виду. В частности, если вы состоите в браке, у вас может закрасться подозрение, что ваш второй половинка что-то от вас скрывает. Это не обязательно должно быть что-то слишком скрытное, но вы можете быть расстроены этим. Положительным моментом является то, что в понедельник Меркурий и Плутон объединятся в вашем секторе романтики, и если ваш возлюбленный не лжет, то у вас может состояться глубокий и содержательный разговор. Если вы сейчас одиноки, то Новолуние в пятницу в вашем романтическом секторе предвещает, что кто-то может появиться в вашей жизни самым хаотичным образом. Вы будете готовы.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе разговоры с вашим партнером не должны быть праздником дремоты. В среду Венера в вашем секторе общения установит великолепную связь с возбудимым Ураном, находящимся сейчас в вашем секторе отношений. Это соединение напомнит вам и вашему партнеру о необходимости обсудить вместе новые темы - те, которые напомнят вам о том, как вы цените вашу ментальную связь. Кроме того, возможно, вы решите отправиться в спонтанное дорожное путешествие вместе с возлюбленным или любовным интересом. Это будет здорово! Если вы одиноки, кто-то из ваших братьев и сестер может познакомить вас с человеком, к которому вы сразу же почувствуете влечение. Будьте открыты!

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Один из ваших коллег может напомнить вам, что в сердечных делах нельзя соглашаться на меньшее, чем то, чего вы, как вы знаете, заслуживаете. Этот человек высоко ценит вас - возможно, он даже влюблен в вас. В любом случае, поскольку этот человек видит вашу ценность, он может напомнить вам, что вы в ответе за то, как к вам относятся друзья или возлюбленные. Если в вашей нынешней романтической ситуации происходит что-то, что заслуживает лучшего отношения, вы можете понять, что пора двигаться дальше. Одиноки? Возможно, вы уже готовы сделать первый шаг и завести служебный роман!

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Всю неделю вы будете иметь космическое преимущество, когда речь зайдет о любви и романтике. Это потому, что Венера проводит последнюю неделю в вашем сильном знаке, предлагая вам самые блестящие перспективы для внимания, любви и одобрения со стороны окружающих. Во время этого транзита вы особенно привлекательны и притягательны для окружающих, поэтому обязательно используйте это в своих интересах, демонстрируя окружающим самые лучшие венерианские вибрации. Независимо от того, одиноки вы или связаны, в среду Венера сделает идеальный трин к Урану - это позволит вам пережить удивительно уникальный романтический момент с кем-то.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Вы готовы к переменам в своей жизни - и в том числе в любовной! Новолуние в вашем знаке в пятницу сигнализирует об этом серьезном сдвиге в вашей энергии. Поскольку в четверг Солнце только что сформировало квадрат с Ураном, это, несомненно, будет радикальное и нестабильное время. При этом, скорее всего, именно вы будете зачинщиком хаоса. Как будто ваш внутренний бунтарь требует выхода наружу, а вы просто не можете его контролировать! Возможно, вы позволите текущим отношениям угаснуть, если они больше не отвечают вашему подлинному "я". Если вы одиноки, вы можете по-новому оценить свою свободу.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе ваша личная жизнь может показаться слишком хорошей, чтобы быть правдой, но знаете что? Это действительно происходит! Венера находится в вашем 11-м доме надежд и желаний, а в среду совершит идеальное соединение с Ураном, планетой неожиданностей. Поскольку Уран находится в вашем секторе сообщений, вы можете получить неожиданное сообщение от того, кто вам приглянулся, подтверждающее, что чувства взаимны. Возможно, вы и ваш нынешний партнер примете радикальное решение - наконец-то пойти на это и воплотить в жизнь вашу общую мечту. Вы сможете планировать, не сомневаясь в своих силах, и, возможно, увидите, как дела пойдут быстрее, чем вы себе представляете. Потрясающе!

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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