УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Мастера лжи: астролог назвала знак зодиака, который склонен к измене

Сергей Кущ
12 сентября 2023, 03:43
7
Их стремление к постоянной новизне и приключениям иногда может привести к беспокойству.
Астролог назвала знак зодиака, который склонен к измене
Астролог назвала знак зодиака, который склонен к измене / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Астролог назвала, какой знак зодиака чаще всего сбивается с пути в серьезных отношениях. Они могут быть "особенно хитрыми", предупреждает эксперт.

Луэлла Олдерсон, астролог и соучредитель компании So Syncd заявила, что некоторые знаки зодиака более честны, чем другие, предполагая, что есть определенные знаки, которые склонны изменять в своих отношениях, пишет express.

"Они — мастера маскировки и могут легко ускользнуть, прибегнув к небольшой лжи", - рассказала о Близнецах астролог.

видео дня

Авантюрный характер Близнецов в целом является их замечательной чертой, поскольку делает общение с ними интересным и веселым. Однако их стремление к постоянной новизне и приключениям иногда может привести к беспокойству.

"Близнецы любят исследовать и экспериментировать, поэтому они могут искать разнообразия в спальне или за ее пределами. Они также очень независимы и жаждут свободы, из-за чего они могут сбиться с пути", - поделилась астролог.

Также она отметила, что их способность быстро адаптироваться и думать на ходу делает их особенно хитрыми, когда дело доходит до уклонения от правды об их выходках. Но то, что они могут, не означает, что они должны это делать.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп знаки зодиака гороскоп Близнецы
Реклама

Главное за день

Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту

Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту

23:25 Украина
Россияне пытаются загнать ВСУ в огневые мешки: украинский защитник раскрыл подробности

Россияне пытаются загнать ВСУ в огневые мешки: украинский защитник раскрыл подробности

22:15 Украина
Обсудили срочные нужды Украины: Умеров и Остин провели первый телефонный разговор

Обсудили срочные нужды Украины: Умеров и Остин провели первый телефонный разговор

19:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:05

Наталья Валевская похвасталась сочными изгибами в бикини

03:43

Мастера лжи: астролог назвала знак зодиака, который склонен к измене

03:10

"Нравы там людоедские": Сотник рассказал, кто может заменить в РФ Пригожина в роли "бунтаря"

02:40

Кто 12 сентября празднует День ангела: поздравляем Александров и Елизавет

02:05

Режим Путина развалится: эксперт назвал главные условия и спрогнозировал срокиВидео

Распад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - ЛеоновРаспад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - Леонов
01:35

"Политическое животное нагуляло вес": Сотник объяснил, почему в РФ убрали ПригожинаВидео

11 сентября, понедельник
23:55

Безумная оптическая иллюзия: только гений может заметить число 73 за 4 секунды

23:25

Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту

22:56

Европа боится распада РФ: назван идеальный для Запада сценарий исхода войныВидео

Реклама
22:15

Россияне пытаются загнать ВСУ в огневые мешки: украинский защитник раскрыл подробности

21:58

"Стал любовником влиятельного человека": Приходько разоблачила циника Шепелева

21:49

Умер народный артист Украины Ян Табачник

21:26

В Донецке "крякнул" российский пропагандист и друг "Моторолы": что случилось

21:09

"Стоят достаточно плотно": в ВСУ рассказали о второй и третьей линиях обороны РФ

21:01

Роман Цимбалюк. Почему русские резко стали набожнымиВидеоблоги

20:47

Китай "прогнул" РФ: Газпром терпит убытки, но даст Пекину 50% скидку – Reuters

20:33

Дочь Ющенко показала экс-президента в компании голливудской звезды и пчел

19:53

Обсудили срочные нужды Украины: Умеров и Остин провели первый телефонный разговор

19:52

Двойное налогообложение для банков и гейминга грозит потерями госбюджета — СМИ

19:32

Почему никогда нельзя хранить зубную щетку в ванной: стоматолог ошеломил правдой

Реклама
19:10

Маск сорвал операцию Украины?мнение

19:07

РФ отступает: ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян

19:05

10 "стоп" фраз, которые нельзя говорить на первом свидании

18:59

У Путина приуныли в ответ на обещание Трампа "завершить войну за 24 часа"

18:43

Муж Анны Тринчер оказался за решеткой: "Дали телефон позвонить адвокатам"

18:38

Можно ли назвать ребенка "Кіріл", "Нікіта" или "Даніла": Авраменко удивил ответом

18:24

Под угрозой крупные города Украины: эксперт назвал, куда РФ нацелила Искандеры

18:16

Как быстро избавиться от плесени в душе: 5 проверенных методов

18:14

"Мы не воюем ни с какими украинцами": Симоньян отличилась новым пропагандистским бредом

17:46

Лукашенко создал ЧВК и вербует боевиков Вагнер: в ВСУ назвали цель диктатора

17:34

РФ создает ракеты десятками: в ГУР назвали, чем могут бить оккупанты по Украине

17:29

Певшая в уничтоженном Мариуполе "Катюшу" китайская певица-путинистка назвала украинцев "нацистами"

17:22

Голос країни-13: 25-летний воин ошеломил тренеров песней про неизвестных героевВидео

16:47

ООН хочет "обнулить" часть санкций против РФ: появилась острая реакция Кулебы

16:45

Россия запаниковала из-за неожиданной выходки Армении: в Кремле будут "разбираться"

16:33

Это придумал гений: зачем нужен карман на мужских трусах

16:31

Обалденная закуска для ленивых: быстрый рецепт из лаваша за 3 минутыВидео

16:28

Пограничники зачистили позиции РФ: у Купянска уничтожили россиян и взяли пленныхВидео

16:20

ТерОнлифанс на колесах: девушка в Киеве каталась на авто в комендантский час и хвасталась пропуском

16:18

ГУР – о взятии "вышек Бойко": войска РФ ослабились, ВСУ сделали шаг к Крыму

Реклама
16:09

Когда в Украине существенно похолодает: синоптик назвала даты

15:53

Около 70% россиян хотят сдаться в плен ВСУ: в ГУР объяснили такой рекордный скачок

15:49

"Посыпется" ли РФ после падения рубля: эксперт объяснил ошибку многих прогнозов

15:30

Иран планирует передать РФ ракеты малой и большой дальности – директор Моссада

15:28

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия определит, какой вы человек

15:24

Идеальная утренняя зарядка на 9 мин: тренер показала комплекс упражнений на все группы мышцВидео

15:17

Чем вредны синтетические ткани: эти сведения изумят любого

15:07

Контрнаступление, ультиматум Путину и ATACMS: что сказал Зеленский западным СМИ

14:55

Ким Чен Ын выехал на встречу с Путиным в бронепоезде

14:28

Выбили оккупантов РФ и освободили почти 5 кв. км: ВСУ мощно продвинулись на юге

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять