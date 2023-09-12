Мастера лжи: астролог назвала знак зодиака, который склонен к измене

Их стремление к постоянной новизне и приключениям иногда может привести к беспокойству.

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Астролог назвала знак зодиака, который склонен к измене / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Астролог назвала, какой знак зодиака чаще всего сбивается с пути в серьезных отношениях. Они могут быть "особенно хитрыми", предупреждает эксперт.

Луэлла Олдерсон, астролог и соучредитель компании So Syncd заявила, что некоторые знаки зодиака более честны, чем другие, предполагая, что есть определенные знаки, которые склонны изменять в своих отношениях, пишет express.

"Они — мастера маскировки и могут легко ускользнуть, прибегнув к небольшой лжи", - рассказала о Близнецах астролог.

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Авантюрный характер Близнецов в целом является их замечательной чертой, поскольку делает общение с ними интересным и веселым. Однако их стремление к постоянной новизне и приключениям иногда может привести к беспокойству.

"Близнецы любят исследовать и экспериментировать, поэтому они могут искать разнообразия в спальне или за ее пределами. Они также очень независимы и жаждут свободы, из-за чего они могут сбиться с пути", - поделилась астролог.

Также она отметила, что их способность быстро адаптироваться и думать на ходу делает их особенно хитрыми, когда дело доходит до уклонения от правды об их выходках. Но то, что они могут, не означает, что они должны это делать.

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