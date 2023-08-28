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Астролог рассказал, каким знакам зодиака нельзя доверять: их всего 3

Сергей Кущ
28 августа 2023, 13:34 обновлено 28 августа, 13:34
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Астролог назвал три знака зодиака, которым "наименее всего можно доверять".
Астролог рассказал, каким знакам зодиака нельзя доверять
Астролог рассказал, каким знакам зодиака нельзя доверять / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В астрологии существует 12 знаков зодиака, каждый из которых имеет индивидуальные особенности и черты характера. Некоторые из них могут не свои секреты.

Эксперт по астрологии Валери Меса предупредила, что рожденные поз созвездием Близнецов, Львов и Стрельцов могут раскрыть ваши секреты, пишет express.

Социальные хамелеоны

Валери говорит, что Близнецы может поддаваться выдумкам, но не со злым умыслом. Тем не менее, из-за этого им трудно доверять.

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"Близнецы — социальные хамелеоны с раздвоением личности, и именно их логическое мышление и любопытство в конечном итоге могут доставить им неприятности", - говорит астролог.

Однако Близнецы могут изменить свой образ жизни и стать более заслуживающими доверия, предположил астролог.

Если партнер или друзья Близнецов будут чаще делиться своими мыслями, это может побудить их "открыться" и, следовательно, выглядеть менее "подлыми".

Настоящая звезда

По мнению астролога, Лев – еще один потенциально лживый знак.

Этот знак ослепителен, сияющая звезда среди других, и они сделают все возможное, чтобы быть в центре внимания.

Поскольку Лев "иногда не может не чувствовать себя центром вселенной", астролог предположил, что они могут быть склонны к раскрытию секретов или даже неверности.

Чтобы заслужить доверие, Лев должен быть откровенен со своими близкими в отношении той привязанности, которая им нужна, посоветовал астролог, чтобы они не искали ее где-то еще.

Ничто не остановит

Наконец, образ мышления Стрельца "ни перед чем не останавливаться", достоин восхищения, но он также может навлечь на себя и других неприятности.

Когда Стрелец чего-то хочет, он идет на это, но при этом может навредить другим. Другие могут посчитать этот знак немного "теневым" или "эгоистичным" из-за их неустанного стремления прожить "лучшую жизнь".

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