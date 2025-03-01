"Месяц будет просто вау!": гороскоп на март 2025 для Овнов

В конце марта произойдет очень важное событие - Нептун поменяет знак. Это происходит всего один раз в 14 лет.

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Гороскоп на март 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие важные астрономические события ожидаются в марте 2025

Какое влияние на Овнов окажет ретроградная Венера

Что символизирует вход Нептуна в знак Овна на 14 лет

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2025 для Овнов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в марте будут происходить неожиданные события, поскольку Венера будет ретроградной, а Марс находится в знаке Овна. Кроме того, состоятся два затмения, а Нептун поменяет знак.

1 марта Венера - планета любви, брака, отношений, комфорта и денег - остановится, в первом доме гороскопа.

"Первый дом – это начало, это ваши намерения, это ваша роль в обществе, это то, кем вы являетесь, как вы выглядите. Будут происходить события, которые касаются финансов, отношений с другими людьми либо отношения к себе. Вы будете принимать решения, связанные с браком, партнерством. И эта тема будет актуальной с 1 марта по 13 апреля", - рассказала специалист.

В течение этого времени Овны могут столкнуться с необходимостью принимать решения о продолжении или завершении партнерства. Также решения могут касаться вопросов, связанных с финансами и имуществом, что может затянуться до 17 мая, когда Венера выйдет из теневого периода.

Таким образом, в марте Овнам стоит быть готовыми к возможным изменениям в отношениях и финансовых делах, а также к необходимости пересмотра своих намерений и целей в этих сферах.

4 марта Меркурий входит в знак Овна, а с 15 марта по 7 апреля будет ретроградным.

"Может нужно будет дооформить или переоформить какие-то документы. Вы вернётесь к какому-то разговору с кем-то. Меркурий поменяет ваши планы. Вы будете менять или сдавать билеты, перебронировать отель. Некоторые Овны восстановятся на учебе, пересдадут экзамен и ли состоится переподписание какого-то контракта по работе, аренде", - рассказала Перл.

14 марта - лунное затмение в шестом доме гороскопа. Это сектор, который связан с работой, обязанностями и повседневной рутиной. Это затмение может высветить важные аспекты, касающиеся здоровья и привычек. Например, Овны могут осознать необходимость отказа от курения. Или вы получите рекомендации от врачей, которые повлияют на ваш образ жизни.

Также затмение может привести к изменениям в рабочей среде. Вы можете сменить работу или режима труда. Овны могут столкнуться с новыми обязанностями или проблемами, требующими решения, что может повлиять на повседневную жизнь и взаимодействие с коллегами.

29 марта - солнечное затмение в знаке Овна. Особенно сильно его влияние почувствуют Овны, которые родились с 28 по 31 марта. Это затмение может обозначать начало нового цикла в жизни, важные перемены и новые возможности.

Затмение может принести важные знакомства и встречи, а также ситуации, требующие принятия решений в отношениях с другими людьми. Это может быть как начало новых дружеских или романтических связей, так и завершение старых. Если вы планируете переезд, это также может изменить ваш круг общения.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

31 марта Нептун – планета мечты, духовности, творчества и расширения - входит в знак Овна на 14 лет.

Нептун может привести к расширению ваших возможностей и талантов, которые проявятся в различных сферах, таких как искусство, музыка, литература и другие творческие профессии.

Нептун также связан с профессиями, которые помогают людям, такими как медицина и психология. Это может означать, что Овны могут начать работать в этих областях или развивать свои навыки в помощи другим. У Овнов появится желание заниматься благотворительностью.

Период под влиянием Нептуна может способствовать творческому самовыражению. Овны могут начать писать, заниматься музыкой или другими видами искусства. В результате представители этого знака зодиака получат популярность и известность.

При этом важно быть осторожными с негативными аспектами Нептуна, такими как склонность к зависимостям (алкоголь, наркотики). Овнам стоит избегать ухода в негативные привычки и сосредоточиться на позитивных аспектах этого влияния.

Детальный гороскоп для Овнов на март смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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