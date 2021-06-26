Месяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021

Астролог предсказал напряженный июль-2021

Июль 2021 года обещает быть весьма "жарким". Несмотря на то, что затмения и ретроградность Меркурия остались позади, расслабляться еще рано. Жизнь в июле легкой не покажется: не будет удачно складывающихся обстоятельств, и ничего не будет даваться даром. В частности, сборная Украины по футболу вряд ли сможет пройти дальше "на шару", то есть благодаря везению и чужому поражению. В июле придется полагаться только на себя, поскольку весь месяц планеты будут формировать сложные аспекты.

В первую неделю месяца из-за положения Меркурия следует ожидать возвращения к старым разговорам и обсуждению тем, которые поднимались в июне. Это хорошее время, чтобы вспомнить прошлые события, переосмыслить и переоценить их. В этот период стоит повторить информацию, которую вы изучали ранее, например, иностранные языки.

Кроме того, в первую неделю месяца могут всплыть какие-то тайны и секреты, поэтому в это время лучше не изменять. Иначе вы рискуете быть пойманы с поличным. Старые обманы могут раскрыться совершенно неожиданно.

Меркурий после двухмесячного прохождения по Близнецам 11 июля переместится в зодиакальный знак Рака. Начиная с этой даты, благоприятными будут все дела, связанные с недвижимостью.

Бо́льшую часть месяца, 11-28 июля, Меркурий будет двигаться по зодиакальному знаку Рака, из-за чего повысится чувствительность к словам. Поэтому могут возникать семейные ссоры и конфликты. Крайне важно будет думать, прежде чем что-либо говорить. Интуиция будет как никогда хороша и будет подсказывать вам, когда, как и что говорить, тем более, в ситуациях, когда будет важно убедить в чем-то своего собеседника, особенно родственника.

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Новолуние произойдет 10 июля в 4:17 утра в знаке Рака. Этот асцендент часто встречается у музыкантов, есть он и у Арнольда Шварценеггера. Это время наиболее благоприятно для творческих людей, особенно для барабанщиков, потому что символ этого асцендента – железная рука, бьющая в барабан. Также могут реализоваться люди, связанные с боксом, и силачи. Именно с 10 июля можно начать наращивать мышечную массу или заняться бодибилдингом.

Полнолуние произойдет 24 июля в 5:37 во втором градусе Водолея, и его символом будет человек с компасом. Поэтому полнолуние будет наиболее благоприятно для людей, которые отправятся в поездку или путешествие. Тем более, во второй половине июля украинцев будут пускать практически во все страны, но для этого нужно будет иметь "ковидный паспорт" либо сдать тест на коронавирус.

Влад Росс / УНИАН

Деловая активность

В деловой сфере наступит такой период, когда наилучшим решением будет решение об отдыхе. Это время для восстановления и накопления сил.

Весь месяц Марс – символ энергии, бизнесменов и деловой активности – будет идти по знаку Льва. Только 30 июля он перейдет в зодиакальный знак Девы.

В этом месяце деловые люди могут рваться в бой, стремиться реализовать свои амбициозные замыслы и планы. Однако практически весь июль Марс будет крайне напряженным и конфликтным. Он будет делать напряженные аспекты к самым "медленным планетам" вроде Урана, Нептуна и Плутона, тем самым создавая конфликтные ситуации и препятствия. Из-за этого возможны различные неустойки и траты. Поэтому неожиданно могут подорожать горюче-смазочные материалы, бензин и газ; в этих сферах многое может измениться.

Из-за напряженного Марса июль будет неудачен для начала важных деловых проектов, открытия новых компаний и работы с новым персоналом. Это может принести не самые желанные плоды.

Стремление командовать, поучать и настаивать на своем может вылиться в конфликты. Сложно будет искать компромиссные решения и договариваться о взаимовыгодных условиях. Возможно даже конфликты с органами власти.

В июле наиболее удачной стратегией будет отказ от важных начинаний – в это время нужно заниматься исключительно текущими рутинными делами. Расширить масштабы каких-либо проектов в июле будет крайне сложно.

Поэтому нужно сделать паузу, хорошо отдохнуть и расслабиться.

Следует обратить внимание на следующие периоды месяца:

1-4 июля – период особо напряженных аспектов Марса. Это самый катастрофический период. В это время бизнес-процессы будут давать сбой, не исключены срывы договоров, ошибки, проблемы с запуском чего-либо. Сложатся неожиданные и непредсказуемые обстоятельства, ситуация будет выходить из-под контроля. В эти дни категорически запрещается проводить встречи и заключать важные деловые договоренности.

– период особо напряженных аспектов Марса. Это самый катастрофический период. В это время бизнес-процессы будут давать сбой, не исключены срывы договоров, ошибки, проблемы с запуском чего-либо. Сложатся неожиданные и непредсказуемые обстоятельства, ситуация будет выходить из-под контроля. В эти дни категорически запрещается проводить встречи и заключать важные деловые договоренности. 12-14 июля нельзя заниматься любыми финансовыми делами и подписывать документы. Дни вблизи 13 июля – самое неблагоприятное время для старта каких-либо рекламных кампаний. Заключение сделок лучше перенести, так как чертова дюжина в этом месяце поиграется очень сложно. В это время сложно будет договариваться с партнерами по бизнесу есть опасность ссор и разногласий.

июля нельзя заниматься любыми финансовыми делами и подписывать документы. Дни вблизи 13 июля – самое неблагоприятное время для старта каких-либо рекламных кампаний. Заключение сделок лучше перенести, так как чертова дюжина в этом месяце поиграется очень сложно. В это время сложно будет договариваться с партнерами по бизнесу есть опасность ссор и разногласий. 29 июля – катастрофический день, когда сложится напряженный аспект Марса и Юпитера. Поэтому в период 28-30 июля ожидания не будут оправдываться, и в реальности вы не получите того, на что рассчитывали. Вблизи этого аспекта не стоит решать важные финансовые вопросы, обращаться к начальству и пытаться расширить сферы влияния, а особенно – запускать рекламу. Это крайне неудачное время для судебных разбирательств, оформления и подписания юридических документов. Не стоит договариваться о важных вещах, особенно в устной форме.

Деньги

Ситуацию в делах, которые касаются денег и прибылей, в июле лучше всего опишут две фразы: лишние траты и меньшая прибыль. В этом месяце "финансовая" планета Венера будет идти по знаку Льва, что всегда сулит расточительство. В это время очень будет хотеться сходить в бутик, на шопинг и потратить большие суммы денег. Придется весь месяц бороться с этим соблазном – до 22 июля, пока Венера не перейдет в знак Девы.

Зато до 22 июля очень хорошо кутить, развлекаться и наслаждаться жизнью. Можно устраивать романтические поездки и путешествия, влюбляться и доставлять удовольствие друг другу, а также устраивать пляжные вечеринки.

Благодаря такому положению Венеры будет велико желание наилучшим образом проявить свои таланты. Но это будет больше раздражать других, чем радовать. Именно поэтому рекламные компании могут привести к нежелательному результату. Деньги могут быть пущены на ветер.

В этот период не стоит участвовать ни в каких аферах, ведь стремление к наживе принесет одни неприятности. Лучше не играть в азартные игры, не рисковать деньгами, не делать крупных покупок (особенно импульсивных). Широкие жесты и излишние траты не принесут никакой радости.

Когда Венера после 22 июля войдет в знак Девы, придется много экономить, потому что окажется, что к концу месяца денег нет совсем.

Если же все-таки у вас возникнет непреодолимое желание потратиться, то не делайте покупки импульсивно – поживите с этим желанием, переспите с мыслью об этой покупке, а потом подумайте, нужна ли вам эта вещь. То есть взвесьте все "за" и "против", а потом делайте осознанную покупку.

Влад Росс / УНИАН

Любовь

В сфере любви и отношений в июле будет много неоправданных ожиданий. Месяц прекрасен для романтических и ни к чему не обязывающих встреч, для сексуальных отношений. Но прочные и гармоничные отношения на всю жизнь выстроить в этом месяце будет крайне сложно. Это, скорее, время для курортных романов.

Любовные отношения в июле будут проходить через определенный кризис. Напряженные гендерные планеты – Венера и Марс – устроят своеобразную проверку отношений на прочность. Обе планеты будут в зодиакальном знаке Льва, что создаст накаленную атмосферу. Мужчины и женщины будут тянуться к друг другу, появится желание ярко демонстрировать свои чувства и делать красивые жесты, однако далеко не все попытки привлечь внимание могут восприниматься другой стороной адекватно.

Отношения в июле будут завязываться быстро, однако так же быстро интерес будет угасать. Ожидания будут слишком велики, а за красивой оберткой часто будет скрываться совершенно не тот человек, о котором вы мечтали. Потому следует быть весьма осторожными.

В отношениях сложившихся пар возникнет напряжение, партнерам будет сложно угодить друг другу, оправдать ожидания. В июле придется постоянно искать возможности для компромиссов.

Однако в этом месяце парам будет хорошо развлекаться и весело проводить время. Однако, отправляясь на совместный отдых, нужно будет заранее все обсудить, чтобы не было недопонимания.

В июле лучше не знакомиться и не регистрировать свою анкету на сайтах знакомств – ничего серьезного не получится. Также лучше не ходить на свидания, особенно в дни напряженных аспектов Венеры: 6-8, 13 и 21-23 июля.

Месяц неблагоприятен для регистрации брака. Единственное более-менее нейтральное время для этого – вблизи 27 июля. Лучше перенести бракосочетание на осень.

Поездки и опасности месяца

Меркурий, во многом определяющий характер поездок, понемногу начнет увеличивать свою скорость, что способствует удачным путешествиям. Однако радоваться еще рано, потому что напряженные транзиты этого месяца сделают этот период не особо пригодным для начала путешествий. Особенно не стоит отправляться в дорогу 1-4, 12-13, 24-25 и 29-31 июля. Также в эти дни не стоит рисковать здоровьем, категорически не советую в эти дни прыгать с парашютом, а также не летать самолетами. Также не стоит отправляться в междугородние поездки в старых разбитых маршрутках, так как это будет чревато.

Кроме того, в вышеназванные дни месяца лучше не находиться в местах большого скопления людей – будет велика опасность пожаров и взрывов. В Украине не исключены взрывы на складах. Учитывая, что Марс находится во Льве, существует опасность взрывов на складах боеприпасов или взрывов газовых колонок.

В эти даты нужно стараться быть спокойными, потому что агрессивность и импульсивность будут очень повышены.

Также во второй половине месяца могут сложиться напряженные ситуации на востоке страны, возможно обострения конфликта на Донбассе.

Благоприятные дни для поездок:

к морю, водоему и на дальние острова – 9-10 и 26-27 июля;

в санаторий – 9-10 и 26-27 июля;

в горы – 13-14 июля;

пешие походы и загородные поездки – 7-8 и 30 июля;

развлечения, походы в театр, на аттракционы и концерты – 11-12, 15-18 и 20-21 июля;

тренинги и семинары – 7-8 и 20-21 июля;

деловые поездки – 14-15 июля.

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