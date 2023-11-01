"Мир будет полыхать": астролог рассказал, что нельзя делать на новолуние 13 ноября

Нас ждет период неожиданностей и резких поворотов уже совсем скоро.

https://horoscope.glavred.info/mir-budet-polyhat-astrolog-rasskazal-chto-nelzya-delat-na-novolunie-13-noyabrya-10513153.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать на новолуние / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Новолуние произойдёт 13 ноября, в понедельник, в 11:27, в 21-м градусе Скорпиона. Это будет одно из сложнейших новолуний этого года, поскольку случится в Скорпионе во главе с сильнейшим Марсом и встанет напротив сторонника разрушителя и перемен – Урана.

В интервью Главреду астролог Влад Росс рассказал, что это говорит о периоде неожиданностей, резких поворотов, агрессивно настроенных выступлений, революций и мятежей.

"Возможны перевороты где-нибудь в странах Африки. Венесуэла также может напасть на какую-нибудь близлежащую страну, а также КНДР может устроить провокацию на границе с Южной Кореей. Кроме того, талибы могут неожиданно войти в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию или ещё куда-нибудь. Мы будем наблюдать, как ситуация во многих частях земного шара будет нагнетаться и мир будет полыхать в ближайший месяц", - предупредил астролог.

По его словам, новолуние в ноябре - это худшее время для покупки автомобиля: если вы задумаете купить автомобиль в первые две декады месяца, он точно будет ломаться всю вашу жизнь, или же вы просто в нём разобьётесь.

"В общем, в ноябре не миновать резких и неожиданных перемен, причём где и что рванёт предсказать практически невозможно. Поскольку октябрьские затмения лучше всего были видны в Америке, то все эти события могут происходить где-то, например, в Венесуэле, Боливии, Перу или Никарагуа. Там может вспыхнуть конфликт", - подытожил астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео прогноза астролога Влада Росса Главреду:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.