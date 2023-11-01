"Мир будет полыхать": астролог рассказал, что нельзя делать на новолуние 13 ноября

Новолуние произойдёт 13 ноября, в понедельник, в 11:27, в 21-м градусе Скорпиона. Это будет одно из сложнейших новолуний этого года, поскольку случится в Скорпионе во главе с сильнейшим Марсом и встанет напротив сторонника разрушителя и перемен – Урана.
В интервью Главреду астролог Влад Росс рассказал, что это говорит о периоде неожиданностей, резких поворотов, агрессивно настроенных выступлений, революций и мятежей.
"Возможны перевороты где-нибудь в странах Африки. Венесуэла также может напасть на какую-нибудь близлежащую страну, а также КНДР может устроить провокацию на границе с Южной Кореей. Кроме того, талибы могут неожиданно войти в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию или ещё куда-нибудь. Мы будем наблюдать, как ситуация во многих частях земного шара будет нагнетаться и мир будет полыхать в ближайший месяц", - предупредил астролог.
По его словам, новолуние в ноябре - это худшее время для покупки автомобиля: если вы задумаете купить автомобиль в первые две декады месяца, он точно будет ломаться всю вашу жизнь, или же вы просто в нём разобьётесь.
"В общем, в ноябре не миновать резких и неожиданных перемен, причём где и что рванёт предсказать практически невозможно. Поскольку октябрьские затмения лучше всего были видны в Америке, то все эти события могут происходить где-то, например, в Венесуэле, Боливии, Перу или Никарагуа. Там может вспыхнуть конфликт", - подытожил астролог.
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Смотрите видео прогноза астролога Влада Росса Главреду:
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