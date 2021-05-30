Мир ответит пощечиной на ласку: что обещает Козерогу гороскоп на июнь 2021

Июнь 2021 обещает быть "черно-белым" периодом для Козерога

Июнь 2021-го для Козерога обещает быть сбалансированным месяцем. Для представителей этого знака в июне превыше всего будут личные интересы, а потому, в первую очередь, они будут пытаться наладить личные дела. Впереди не предвидится особо сложных проблем – ближайшее будущее у Козерога предельно просто и ясно.

В сфере романтических отношений наступает парад звездного благоприятствования. Козерог сумеет воспользоваться своей возросшей привлекательностью и притягательностью. Он будет чувствовать себя свободно, а потому его отношения с противоположным полом будут легки и непринужденны, как никогда. Козерог в июне будет способен заражать всех, кто встретится на его пути, состоянием влюбленности и поразительной легкости бытия.

Читайте такжеПериод Козерогов: фартовое время и лучшие сферы деятельностиОднако окружающий Козерога мир будет с ним в неприятном диссонансе: он будет способен ответить пощечиной на ласку, темной ложью – на самую светлую искренность. Представителям этого зодиакального знака следует иметь в виду, что, впитывая красоту и блеск небесного покровительства, нельзя расслабляться и терять бдительность, поскольку незначительный необдуманный поступок будет способен привести к катастрофе.

Июнь принесет Козерогу массу возможностей для активного отдыха с отрывом от привычной среды обитания, потому ему пойдет на пользу путешествие в горы. Правда, он может отказаться от отдыха, если текущие дела в профессиональной сфере окажутся в беспорядке, что весьма возможно в июне.

К счастью, Козерога поддержат коллеги или подчиненные, которые будут активно с ним сотрудничать, а, возможно, и возьмут на себя часть его обязанностей. Так что Козерог сможет воспользоваться хотя бы одной из возможностей отдохнуть и развлечься.

Первый летний месяц будет для Козерога ровным периодом без перепадов и треволнений, который принесет все то, что сможет обеспечить ему успех в самых разных жизненных сферах.

Ближе к концу июня наметится тенденция к наступлению нового жизненного этапа, который может оказаться связан с партнером Козерога. Однако резкого перелома не случится: Козерог сумеет адаптироваться и встретить перемены с уже готовым решением.

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