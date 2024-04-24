На 3 знака зодиака обрушится финансовое счастье к концу апреля: кому повезет

Какие знаки зодиака ждет финансовый успех до конца апреля, расскажет Главред.

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Полнолуние 24 апреля - кому певезет / pixabay

24 апреля 2024 года ожидается Полнолуние. Астролог Юлия Погорельченко рассказала нам, кому ждать успех, а кому стоит держать себя в руках.

"Период Полнолуния традиционно очень эмоциональный и насыщенный. В это время лучше держать баланс, чтоб не наломать дров. Эта Полнолуние будет подкреплена еще и массой интересных аспектов. Плутон сделает тау-квадрат с Солнцем и Луной, можем увидеть обострение конфликтов, особенно среди групп и организаций, чтобы изменить вектор движения, использовать новые методы и технологии и перейти от эмоций к делам", - отмечает астролог, передает Главред.

Также, в Полнолуние 24 апреля сочетание Юпитера и Урана сделает важные акценты во всех сферах жизни.

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"Период реформ, улучшение из-за сложностей, обновлений. Неожиданные благоприятные события за границей. Телец даст особые изменения в сфере финансов и ресурсов. Удачные групповые мероприятия, успех в поездках и обучении. Энергия Полностью максимально увеличит это влияние и продлит до конца месяца", - говорит она.

Кто такая Юлия Погорельченко Юлия Погорельченко - профессиональный астролог. Составляет натальные карты, которые описывают личностные черты человека. Часто пишет о самых важных событиях в мире астрологии.

Что важно знать в Полнолуние 24 апреля

"Важная информация придет в этот день. Меркурий станет стационарным в сочетании с Северным кармическим узлом. Это знание о будущем или что-то, что может его улучшить. Возможны активные переговоры, прения, заключение сделок. В личном плане лучше использовать знания и умения говорить для продвижения вперед, для закладки будущих перспектив, для создания базы и накопления ресурса", - говорит астролог.

Что можно и нельзя делать в Полнолуние 24 апреля

относитесь с пониманием к близким, эмоции могут взрываться

прекрасный период для прогулок на свежем воздухе, всю энергию выбрасывать в активные игры

не стоит планировать ничего важного, есть риск срыва планов или кардинального изменения

не самый лучший день для плановых операций

Каким знакам зодиака повезет в Полнолуние 24 апреля

Телец

Идеальное время для Тельцов пересмотреть бюджет. Возможно совершить долгожданную покупку или инвестировать деньги на будущее. Стоит хорошо обдумывать все предложения, которые будут поступать в Полнолуние 24 апреля. На работе высоко оценят ваш вклад, что будет способствовать улучшению вашего профессионального имиджа.

Стрелец

Прекрасный день для новых вложений и начинаний. Встречи, которые будут запланированы на этот день, принесут успех в финансовом положении. Важно обращать внимание на то, как вы выражаете свои мысли и идеи, чтобы стать успешнее.

Водолей

Замечательный день для реализации давно заброшенного плана. Ваше финансовое положение может потребовать большего внимания, особенно в отношении долгосрочных инвестиций или крупных покупок.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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